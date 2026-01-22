Budapestet irigylik Bécsben, megroggyant a reptér – ketten tehetnek róla, az államot okolják

Jóllehet a repülőutak iránti kereslet továbbra is magas Ausztriában, ám a 2026-os évben a légi utasok számának csökkenésére számít a bécsi repülőtér – hangsúlyozta csütörtökön a Kronen Zeitungnak a reptér két igazgatósági tagja, Julian Jager és Günther Ofner.

A Wizz Air gépe a bécsi repülőtéren / Fotó: NurPhoto via AFP

Fáj a bécsi reptérnek a Ryanair és a Wizz Air lépése

A fapados légitársaságok teljes, illetve részleges kivonulása az utasszámokra is hatással van. Például a Wizz Air légitársaság március végén zárja be bécsi bázisát.

Tavaly a magyar fapados szolgáltató több mint 1,8 millió utast szállított Ausztriában, és 5,6 százalékos piaci részesedésével a harmadik legnagyobb légitársaság volt Bécsben.

Nyilvánvalóan hiányzik majd Bécsnek ez az aktivitás, amely márciustól a mintegy 60 kilométerre található pozsonyi légikikötőt gazdagítja.

További visszaesést jelent a bécsi reptérnek, hogy az ír Ryanair is csökkenti ausztriai flottáját. A korábbi 19 repülőgép helyett idén nyáron már csak 14 állomásozik Bécsben. Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója a lépést a magas osztrák üzemeltetési költségekkel magyarázta.

Összességében a tavalyi, történelmi csúcsot jelentő 32,6 millió utas után az utasszám idén várhatóan mindössze 30 millióra, azaz csaknem 8 százalékkal csökken.

De miért is olyan drága a bécsi repülőtér?

Egyrészt a bécsi repülőtér díjai Európában a legmagasabbak közé tartoznak, másfelől Ausztriában utasonként egy sok helyütt ismeretlen, illetve jóval alacsonyabb összegű légiutas-adót is fizetniük kell a légitársaságoknak.

Az osztrák állam jelenleg személyenként a rövid távú járatokra 12 eurót, a hosszú távúakra 30 eurót szed be.

Az Európán belüli útvonalakon ez Ausztriát Európa harmadik legdrágább országává teszi Hollandia (29,40 euró) és Németország (jelenleg 15,53 euró) után.

A légiutas-adó mindezért már nem csupán a diszkontszolgáltatók, hanem a repülőtér vezetése szemében is szálka. Csökkentést vagy teljes eltörlést követelnek. Az osztrák közlekedési minisztérium már be is jelentette, hogy megvizsgálják az adót, amit jó kezdetnek tart az üzemeltető.