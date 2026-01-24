Deviza
Megfejthetetlenek a Tisza rezsi-elképzelései

Érthetetlen a Tisza elképzelése a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, ahogy az is, hogyan maradna fent, ha Magyarország leválna az orosz energiáról − derül ki György László kormánybiztos posztjából.
2026.01.24, 11:20
2026.01.24

Utoljára a színváltós matchboxok korában láttam ilyen egyszerre rózsaszín és egyszerre harmatzöld jelenséget, amely hol ilyen, hol olyan, hol egyszerre mindkettő. A politika és a gazdaságpolitika egy szakma, és azok a választók, akik mérlegelésre képesek, értetlenül szemlélik a Tisza rezsi-elképzeléseit − írta György László kormánybiztos bejegyzése nyomán az Origo.

rezsi
Az Eurostat adatai továbbra is a magyar rezsicsökkentést igazolják
Fotó: Stramp / Shutterstock

Emlékezetes,

  • 2024-ben Brüsszelben a Tisza EP-képviselői többször is olyan álláspontra szavaztak, ami a lakossági energiaár-támogatások (a rezsicsökkentés) kivezetését sürgeti.
  • 2025-ben itthon Magyar Péter világosan kimondta: „a rezsicsökkentés is egy humbug”.

    Aztán idén januárban – a választás közeledtével – már ők követelték, hogy a kormány jelentősen növelje meg a gáznál és az áramnál is a rezsicsökkentett áron felhasználható mennyiséget, ami a Tisza viszonyulásét a rezsicsöcsökkentéshez végképp megfejthetetlenné teszi.

Az is kérdés, hogyan maradhatnak fenn a hatósági árak orosz energia nélkül. Kapitány István nemrég az ATV-ben kifejtette, hogy dolgozni kell az orosz energiáról való leváláson. Azt persze gyorsan megígérte, hogy a rezsicsökkentés megmarad, de sajnos 

A kormány ezzel szemben 2013-ban képes volt megvalósítani a rezsicsökkentést és azt azóta is fenntartani négymillió család pénztárcáját megkímélve.

Az eredmény elvitathatatlan: 

az Eurostat szerint 2025-ben a háztartási villany- és gázár az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb, és ez marad 2026-ra is.

