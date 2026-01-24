Megfejthetetlenek a Tisza rezsi-elképzelései

Utoljára a színváltós matchboxok korában láttam ilyen egyszerre rózsaszín és egyszerre harmatzöld jelenséget, amely hol ilyen, hol olyan, hol egyszerre mindkettő. A politika és a gazdaságpolitika egy szakma, és azok a választók, akik mérlegelésre képesek, értetlenül szemlélik a Tisza rezsi-elképzeléseit − írta György László kormánybiztos bejegyzése nyomán az Origo.

Az Eurostat adatai továbbra is a magyar rezsicsökkentést igazolják

Fotó: Stramp / Shutterstock

Emlékezetes,

2024-ben Brüsszelben a Tisza EP-képviselői többször is olyan álláspontra szavaztak, ami a lakossági energiaár-támogatások (a rezsicsökkentés) kivezetését sürgeti.

2025-ben itthon Magyar Péter világosan kimondta: „a rezsicsökkentés is egy humbug”.



Aztán idén januárban – a választás közeledtével – már ők követelték, hogy a kormány jelentősen növelje meg a gáznál és az áramnál is a rezsicsökkentett áron felhasználható mennyiséget, ami a Tisza viszonyulásét a rezsicsöcsökkentéshez végképp megfejthetetlenné teszi.

Az is kérdés, hogyan maradhatnak fenn a hatósági árak orosz energia nélkül. Kapitány István nemrég az ATV-ben kifejtette, hogy dolgozni kell az orosz energiáról való leváláson. Azt persze gyorsan megígérte, hogy a rezsicsökkentés megmarad, de sajnos

A kormány ezzel szemben 2013-ban képes volt megvalósítani a rezsicsökkentést és azt azóta is fenntartani négymillió család pénztárcáját megkímélve.

Az eredmény elvitathatatlan: