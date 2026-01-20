Deviza
EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,16 -0,63% GBP/HUF443,07 -0,31% CHF/HUF416,67 +0,38% PLN/HUF91,23 -0,05% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,86 -0,06% EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,16 -0,63% GBP/HUF443,07 -0,31% CHF/HUF416,67 +0,38% PLN/HUF91,23 -0,05% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,86 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 561,75 -0,48% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 130 -0,52% RICHTER10 320 -1,74% OPUS546 -1,1% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 275,2 -0,73% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 562,01 -1,09% BUX121 561,75 -0,48% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 130 -0,52% RICHTER10 320 -1,74% OPUS546 -1,1% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 275,2 -0,73% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 562,01 -1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
telekommunikáció
Magyar Telekom
telekommunikációs vállalat
Yettel Magyarország
5G hálózat
telefonálás
4G
Yettel

Nagy bejelentést tett a Telekom: mától átköltözteti az ügyfelei egy részét a Yettel hálózatára – ez a magyarázat

A Magyar Telekom 2026 elejétől fokozatosan a Yettel hálózatára tereli át ügyfelei 2G-forgalmát, hogy hatékonyabban használják fel a frekvenciákat és gyorsítsák a 4G–5G-hálózatok fejlesztését. A technikai jellegű együttműködés az előfizetők számára nem jár teendőkkel, a szolgáltatás minősége változatlan marad, miközben mindkét szolgáltató jelentős kapacitásokat szabadít fel a modernebb mobiltechnológiák bővítéséhez.
VG
2026.01.20, 09:57
Frissítve: 2026.01.20, 10:50

A Magyar Telekom és a Yettel megállapodása értelmében 2026. január 20-tól a Telekom fokozatosan áttereli ügyfeleinek 2G-forgalmát a Yettel országos rádiós hozzáférési hálózatára. A lépéssel a Telekom ügyfelei továbbra is a megszokott minőségben használhatják a 2G-szolgáltatást, a változás semmilyen formában nem érinti a Yettel-ügyfelek kiszolgálását. A megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G-kapacitásukat is – közölte a vállalat kedden. 

TELEKOM
A Telekom átköltözteti az ügyfelei egy részét a Yettel hálózatára / Fotó: Alekszandr Fedoszov / Shutterstock

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében 2026. január 20-tól a Magyar Telekom ügyfeleinek 2G-hálózati hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén. Az átállás a tervek szerint 2026. április 1-jéig befejeződik. 

Az együttműködés technikai jellegű, az ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban: a Telekom-előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni.

„Az együttműködés biztosítja a szolgáltatás folytonosságát, ráadásul a forgalom átterelése a hálózat gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetését is lehetővé teszi számunkra. A felszabaduló frekvenciákat ugyanis a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G-hálózat fejlesztésére fordíthatjuk. Folytatjuk az 5G-lefedettség kiépítését, év végig lakosságszám-arányos kültéri 5G-lefedettségünket 99 százalékra növeljük, hogy ügyfeleink számára a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújthassuk. A 2G mobil hozzáférési megállapodás tehát logikus lépés hálózatmodernizációs folyamatunkban, egyben üdvözlendő példa az együttműködésre” – mondta Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese. 

„A Yettel hálózata a nagy kapacitású 4G- és a szupergyors 5G-technológiákra épül, amelyek forgalma dinamikusan nő. Ez a fejlődés és a hálózatunk robusztus kapacitása, minősége és sokoldalúsága teszi lehetővé, hogy a megállapodás szerint egyszerre tudjuk kiszolgálni saját és a Telekom 2G-t használó ügyfeleit. Együttműködésünk úttörő megoldás Európában, számítunk rá, hogy ez a gyakorlat más országokban is elterjed majd” – tette hozzá Dávid Zoltán, a Yettel stratégiai vezérigazgató-helyettese. 

A 2G-technológia észszerű műszaki kiszolgálása mellett a fejlettebb technológiák eléréséhez a Telekom és a Yettel is készülékcsere- vagy készülékbeszámítási programmal segíti ügyfeleit: a kizárólag 2G-vel működő telefonok modernebb, hatékonyabb, 4G/5G-technológiát használó eszközre cseréléséről a Telekom kijelölt weboldalán, valamint a Yettel honlapján találhatnak információt.

Egyik mobilszolgáltató sem emel végül árat, és ha meg akarják tartani az ügyfeleiket, később is marad az „önkéntes moratórium”

Tavaly a kormányzattal folytatott tárgyalások nyomán visszavonták a mobilos cégek az inflációkövető díjkorrekciót. A három vezető hazai telekommunikációs vállalat az idei első fél évben is biztosan fenntartja vállalását.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu