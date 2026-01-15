Asztalhoz ültek Lázár Jánosék és az érdekképviseletek: a miniszter egyetért, meglepő fordulat jöhet – speciális útdíj került a képbe

Közeledtek az álláspontok azon a tegnap délutáni, hat órán át tartó egyeztetésen az Építési és Közlekedési Minisztériumban (ÉKM), amelyet a hazai közutakat használó nehézgépjárművek üzemeltetőinek érdekképviseletei kezdeményeztek. Szeretnék elérni, hogy a kormány engedjen a költségeiket megnövelő, ezáltal működésük hatékonyságát rontó, már kormányrendeletben is megjelent szigorából, mindenekelőtt az útdíj számottevő emeléséből. A szigor célja az, hogy a nehézgépjárművek elkerüljék a településeket. A szándékot mindenki helyesnek tartja, az oda vezető utat már kevesebben.

A kamionokénál kedvezőbb útdíjat remélhetnek a mezőgazdasági nehézgépjárművek / Fotó: Kallus György

A cél érdekében ugyanis három intézkedés történt, illetve történik:

Az év elejétől az országon csak áthaladó kamionok kizárólag autópályákon (kijelölt tranzitútvonalon) haladhatnak.

A jogszabály az országon belüli, hazai fuvarozókat, mezőgazdasági gépeket is az autópályákra kényszeríti, magasabb útdíjjal.

Egre több alsóbb rendű út használatát tiltják meg súlykorlátozó táblák.

A tranzitútvonalak kijelölésével egyetértenek az érintett hazai érdekképviseletek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára, Árvay Tivadar szerint azonban ezzel már el is érte a célját a kormány, mert megtörtént a települések elkerülése. Nincs szükség sem a január 1-jei utáni további útdíjemelésre, sem a forgalomkorlátozó táblákra. „Hogy nincs rájuk szükség, annak a tranzitszabályok bevezetése utáni hatáselemzésből is ki kell derülnie” – szögezte le a Világgazdaságnak.

MKFE: az útdíjemelés teljes lenullázása a cél

A minisztériumi egyeztetésen (és korábban is) Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) elnöke egyértelművé tette, hogy a szervezet a további útdíjemelés lenullázását szeretné elérni. Esetleg elfogadható egy olyan, minimális további emelés, amely mellett az állam megfelelően kompenzálja az érintett közutasokat. Mint emlékezetes, az eredeti helyzet az volt, hogy az állam január 1-jétől átlagosan 54 százalékos útdíjemelésben gondolkodott. Az érdekképviseletekkel folytatott, december 19-i megállapodás alapján azonban engedett, így

2026 januárt 1-jétől a főutakon és az autópályákon csak 4,3 százalékkal nőtt a nehézgépjárművek útdíja, de az emelés a kormányrendelet szerint

március 1-jétől 35 százalékra nő.

Január 1-jétől jelentősen emelkedtek a jogosulatlan úthasználat miatti bírságok is.

Az intézkedés kétlépcsőssé tételével és a határidő kitolásával a kormány lehetővé tette, hogy a fuvarozók felkészüljenek a március 1-jétől következő drágulásra. Lesz idejük, hogy a nagyobb útdíjat érvényesísék a szolgáltatásaik díjában.