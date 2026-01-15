Asztalhoz ültek Lázár Jánosék és az érdekképviseletek: a miniszter egyetért, meglepő fordulat jöhet – speciális útdíj került a képbe
Közeledtek az álláspontok azon a tegnap délutáni, hat órán át tartó egyeztetésen az Építési és Közlekedési Minisztériumban (ÉKM), amelyet a hazai közutakat használó nehézgépjárművek üzemeltetőinek érdekképviseletei kezdeményeztek. Szeretnék elérni, hogy a kormány engedjen a költségeiket megnövelő, ezáltal működésük hatékonyságát rontó, már kormányrendeletben is megjelent szigorából, mindenekelőtt az útdíj számottevő emeléséből. A szigor célja az, hogy a nehézgépjárművek elkerüljék a településeket. A szándékot mindenki helyesnek tartja, az oda vezető utat már kevesebben.
A cél érdekében ugyanis három intézkedés történt, illetve történik:
- Az év elejétől az országon csak áthaladó kamionok kizárólag autópályákon (kijelölt tranzitútvonalon) haladhatnak.
- A jogszabály az országon belüli, hazai fuvarozókat, mezőgazdasági gépeket is az autópályákra kényszeríti, magasabb útdíjjal.
- Egre több alsóbb rendű út használatát tiltják meg súlykorlátozó táblák.
A tranzitútvonalak kijelölésével egyetértenek az érintett hazai érdekképviseletek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára, Árvay Tivadar szerint azonban ezzel már el is érte a célját a kormány, mert megtörtént a települések elkerülése. Nincs szükség sem a január 1-jei utáni további útdíjemelésre, sem a forgalomkorlátozó táblákra. „Hogy nincs rájuk szükség, annak a tranzitszabályok bevezetése utáni hatáselemzésből is ki kell derülnie” – szögezte le a Világgazdaságnak.
MKFE: az útdíjemelés teljes lenullázása a cél
A minisztériumi egyeztetésen (és korábban is) Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) elnöke egyértelművé tette, hogy a szervezet a további útdíjemelés lenullázását szeretné elérni. Esetleg elfogadható egy olyan, minimális további emelés, amely mellett az állam megfelelően kompenzálja az érintett közutasokat. Mint emlékezetes, az eredeti helyzet az volt, hogy az állam január 1-jétől átlagosan 54 százalékos útdíjemelésben gondolkodott. Az érdekképviseletekkel folytatott, december 19-i megállapodás alapján azonban engedett, így
- 2026 januárt 1-jétől a főutakon és az autópályákon csak 4,3 százalékkal nőtt a nehézgépjárművek útdíja, de az emelés a kormányrendelet szerint
- március 1-jétől 35 százalékra nő.
- Január 1-jétől jelentősen emelkedtek a jogosulatlan úthasználat miatti bírságok is.
Az intézkedés kétlépcsőssé tételével és a határidő kitolásával a kormány lehetővé tette, hogy a fuvarozók felkészüljenek a március 1-jétől következő drágulásra. Lesz idejük, hogy a nagyobb útdíjat érvényesísék a szolgáltatásaik díjában.
Orosz Tibor: nem szeretnénk engedni
Ez azonban olyan szerény engedmény volt – ráadásul azóta újabb forgalomelterelő táblák is kikerültek –, hogy a közúti árufuvarozók egy része december 22-én hatalmas demonstrációt tartott a fővárosban és környékén, majd létrehoztak egy új érdekképviseletet, a Magyar Független MFFE-t. Ettől az alapítói az MKFE-nél és a NiT Hungarynál határozottabb fellépést remélnek.
Orosz Tibor, a fiatal MFFE elnöke legfeljebb inflációkövető autópályadíjat tart elfogadhatónak, tehát kitart a további emelés elutasítása mellett. Mint az ATV tegnapi adásában kifejtette, ebből nem szeretnének engedni, szükség esetén pedig újabb demonstrációra kerülhet sor. Úgy látja, hogy már „nem kell szondázni a piacot. Látjuk mi van, mindennap ott vagyunk az utakon.”
Koncz Máté: mi lakunk azokban a házakban
Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke az elkerülendő települések házaiban lakók kímélése kapcsán a műsorban kijelentette: „Mi lakunk azokban a házakban.” Ugyanakkor nem látja – ahogyan Orosz Tibor sem –, hogy
a kormány hogyan akarja az alsóbb rendű utakról a járműveket a magasabb rendűekre terelni, ha sok helyen nem is léteznek az alacsonyabb rendű utakkal párhuzamos autópályák.
A távoli autópályák használata pedig az érintett költségeket akár meg is háromszorozhatja, és természetesen megnő a közlekedés ideje is.
Beszámolt arról, hogy a tegnapi megbeszélésen Lázár János miniszter egyetértett azzal, hogy a mezőgazdasági nehézgépjárművek esetében külön szabályozásra lesz szükség az útdíjak és a korlátozó táblák esetében is. A VOSZ érveit a miniszter megalapozottnak nevezte.
ÉKM: várjuk a javaslatokat
A Világgazdaságnak Árvay Tivadar is Lázár János további egyeztetésekre való nyitottságáról számolt be, és arról, hogy a tárca március 1-jéig várja az érdekképviseletek javaslatait. Igaz, ezeket az MKFE (és a NiT) is már megtette, de már fogalmazzák az újakat. Ezeket várhatóan a kért határidő előtt elküldik.
Az ÉKM már tegnap, nem sokkal a megbeszélések után közleményt adott ki. Eszerint a minisztérium egy teljesen új javaslat kidolgozásáról döntött, az érdekképviseletek bevonásával, hiszen a célok közösek.