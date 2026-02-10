Deviza
vasútvonal
Budapest
Belgrád

Figyelmeztetés adtak ki a Budapest–Belgrád vasútvonalról, erre készüljön a lakosság: hosszú időre lezárják a sorompókat, 160 km/h-val száguldhatnak keresztül a vonatok az átjárókban

Akár húsz percnél hosszabb időre is lezárhatják a vasúti átjárókat. A Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszán keddtől kezdődik a pályatesztelés Soroksár és Kelebia között.
VG
2026.02.10, 07:13
Frissítve: 2026.02.10, 07:14

Mint arról korábban beszámoltunk, ideiglenes forgalmi korlátozásokkal járhat a vasúti pálya tesztelése a Budapest–Belgrád-vasútvonalon 2026. február 10. és 19. között a nappali időszakban. Mutatjuk, mely szakaszokat érinti — közölte a BAON.

forgalom, budapest belgrád
A Budapest-Belgrád vasútvonalon elindulhat a forgalom. / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

A kivitelező V-Híd Építő Zrt. közleménye szerint mielőtt a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszán a MÁV-csoport üzemeltetésében elindulhat a teher-, majd a személyforgalom, a kivitelező a nappali időszakban a vasúti pálya tesztelését végzi Soroksár és a Kelebia országhatár között.

Húsz percen túl is zárva lehetnek a vasúti átjárók

A tesztelés a vasúti pálya forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki vizsgálatok része. A mérések során mérővonatok közlekednek, amelyek 80 és 160 km/óra közötti sebességgel haladnak végig a pályán, ellenőrzött körülmények között.

A mérések idején egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő fordulhat elő, amely esetenként meghaladhatja a húsz percet. A lezárások nem folyamatosak, kizárólag a mérővonatok áthaladásának idejére vonatkoznak, az áthaladást követően az átjárók azonnal megnyílnak. 

A szerbek már rég túl vannak a Budapest-Belgrádon, a háttérben gyorsan összeraktak egy másik gyorsvasutat – drónfelvételek a gigaprojektről

Mely szakaszok érintettek a Budapest–Belgrád-vasútvonal tesztelésében?

Az érintett átjáróknál a forgalmat jelzőőrök irányítják, a gyalogos és kerékpáros átkelőket a vonatközlekedés idejére lezárják. A mérések idején az érintett átjáróknál ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. 

  • Az 5205-ös úton Kunszentmiklós térségében, 
  • az 52-es főúton Fülöpszállásnál, 
  • az 5301-es Kiskőrösről Izsák felé vezető úton, 
  • az 53-as főút Soltvadkert-Selymesi vasúti átjárónál,
  • és az 55-ös főúton Kisszállásnál alakulhatnak ki hosszabb gépjármű sorok. 

Kiskunhalason az Átlós út forgalmas vasúti átjáró gépjárműforgalmát várhatóan a felüljáróra terelik át, a lassú járműveknek, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak azonban itt is várakozni kell majd.

