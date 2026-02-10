Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF316,56 +0,03% GBP/HUF432,9 -0,04% CHF/HUF412,54 0% PLN/HUF89,53 +0,01% RON/HUF74,02 -0,01% CZK/HUF15,56 +0,01% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF316,56 +0,03% GBP/HUF432,9 -0,04% CHF/HUF412,54 0% PLN/HUF89,53 +0,01% RON/HUF74,02 -0,01% CZK/HUF15,56 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
interjú
gazdaságpoiltika
Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete: pontosan látszódni fog a magyar költségvetésben – „Jóval több pénz lesz”

A miniszterelnök a mezőgazdaság megerősítését, a kelet-magyarországi térségek felzárkóztatását és a fiatalok jövőjét érintő kormányzati terveket ismertette. Orbán Viktor szerint az uniós támogatásokon felül akár 80 százalékos nemzeti kiegészítést kapnak a gazdák
VG
2026.02.10., 07:05
Fotó: Miniszterelnökség

„A fiatalokról jobb véleménnyel vagyok, nem hiszem, hogy a saját érdekeik ellen szavaznának” – jelentette ki Orbán Viktor Mezőtúron.

Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete / Fotó: Miniszterelnökség

A miniszterelnök országjáró körútja keretében adott interjút a Szoljonnak, amelyben a mezőgazdaság helyzetéről, a kelet-magyarországi térségek felzárkóztatásáról, a fiatalok megszólításáról, valamint az orosz–ukrán háborúról és az áprilisi választás tétjéről is beszélt.

Úgy véli, a nemzeti kormány politikája – az oktatási, otthonteremtési és családtámogatási programokkal – a fiatalok jövőjét szolgálja. 

A kormányfő hangsúlyozta: a kormány nem kívánja feladni az Alföldet, és a klímaváltozás ellenére is fenntartja a mezőgazdasági termelést. Ennek érdekében folytatódik az Alföld-program, valamint a gazdák az uniós területalapú támogatásokon felül akár 80 százalékos nemzeti kiegészítésre is számíthatnak. 

Orbán Viktor szerint a következő négy–hét év legnagyobb költségvetési kiadása a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése lesz, különös tekintettel az öntözésre és az új, a megváltozott éghajlati viszonyokhoz jobban alkalmazkodó növényi kultúrákra.

„A gazdáknak az a jó hírem van, hogy a Brüsszelből megszokott területalapú támogatáson túl nemzeti forrásokból még 80 százalékot hozzá fogunk tenni a támogatásokhoz, 

tehát jóval több pénz lesz a következő időszakban a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra is, mint ami eddig volt”

 – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök bírálta Brüsszel agrárpolitikáját, amely szerinte a mezőgazdaság leépítésében érdekelt, miközben Magyarország és több közép-európai ország a gazdák oldalán áll. Úgy fogalmazott: egy kedvezőtlen uniós környezetben is képesek jó nemzeti agrárpolitikát folytatni.

A térségi fejlesztésekről szólva Orbán Viktor elmondta: a kormány célja a kelet–nyugati gazdasági különbségek felszámolása. Példaként említette Nyíregyházát, Debrecent és Egert, valamint a közúti és autópálya-fejlesztéseket. A mezőtúri térségben további infrastruktúra- és iparfejlesztésekre van szükség, amelyekről a helyi vezetéssel már egyeztettek.

Az áprilisi választás tétjeként Orbán Viktor azt nevezte meg, hogy Magyarország nemzeti kormányt választ-e, vagy Brüsszel utasításait végrehajtó „helytartó kormányt”. Álláspontja szerint Brüsszel háborús, migrációs és gazdasági megszorításokra irányuló nyomást gyakorol Magyarországra, míg a nemzeti kormány ezekkel szemben a magyar érdekeket képviseli.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is a kimaradás, és csak egy szuverén nemzeti kormány képes ellenállni a háborúba sodró külső nyomásnak.

Országszerte

Országszerte
1117 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
gazdaságpoiltika

Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete: pontosan látszódni fog a magyar költségvetésben – „Jóval több pénz lesz”

A miniszterelnök a mezőgazdaság megerősítését, a kelet-magyarországi térségek felzárkóztatását és a fiatalok jövőjét érintő kormányzati terveket ismertette. Orbán Viktor szerint az uniós támogatásokon felül akár 80 százalékos nemzeti kiegészítést kapnak a gazdák
1 perc
kórház

Nem akárki jelentette be: új kórházat épít a kormány Magyarországon, már megvan a helyszíne - nem véletlenül járt itt Orbán Viktor

Új kórház és elkerülő út építése is napirendre került Szekszárdon azon a tárgyaláson, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök folytatott a polgármesterrel.
5 perc
Opatija

Valentin-napra készülők figyelem: ebben a városban február a szerelemé

Ez Európa egyik legromantikusabb úti célja.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu