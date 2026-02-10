Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete: pontosan látszódni fog a magyar költségvetésben – „Jóval több pénz lesz”
„A fiatalokról jobb véleménnyel vagyok, nem hiszem, hogy a saját érdekeik ellen szavaznának” – jelentette ki Orbán Viktor Mezőtúron.
A miniszterelnök országjáró körútja keretében adott interjút a Szoljonnak, amelyben a mezőgazdaság helyzetéről, a kelet-magyarországi térségek felzárkóztatásáról, a fiatalok megszólításáról, valamint az orosz–ukrán háborúról és az áprilisi választás tétjéről is beszélt.
Úgy véli, a nemzeti kormány politikája – az oktatási, otthonteremtési és családtámogatási programokkal – a fiatalok jövőjét szolgálja.
A kormányfő hangsúlyozta: a kormány nem kívánja feladni az Alföldet, és a klímaváltozás ellenére is fenntartja a mezőgazdasági termelést. Ennek érdekében folytatódik az Alföld-program, valamint a gazdák az uniós területalapú támogatásokon felül akár 80 százalékos nemzeti kiegészítésre is számíthatnak.
Orbán Viktor szerint a következő négy–hét év legnagyobb költségvetési kiadása a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése lesz, különös tekintettel az öntözésre és az új, a megváltozott éghajlati viszonyokhoz jobban alkalmazkodó növényi kultúrákra.
„A gazdáknak az a jó hírem van, hogy a Brüsszelből megszokott területalapú támogatáson túl nemzeti forrásokból még 80 százalékot hozzá fogunk tenni a támogatásokhoz,
tehát jóval több pénz lesz a következő időszakban a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra is, mint ami eddig volt”
– jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök bírálta Brüsszel agrárpolitikáját, amely szerinte a mezőgazdaság leépítésében érdekelt, miközben Magyarország és több közép-európai ország a gazdák oldalán áll. Úgy fogalmazott: egy kedvezőtlen uniós környezetben is képesek jó nemzeti agrárpolitikát folytatni.
A térségi fejlesztésekről szólva Orbán Viktor elmondta: a kormány célja a kelet–nyugati gazdasági különbségek felszámolása. Példaként említette Nyíregyházát, Debrecent és Egert, valamint a közúti és autópálya-fejlesztéseket. A mezőtúri térségben további infrastruktúra- és iparfejlesztésekre van szükség, amelyekről a helyi vezetéssel már egyeztettek.
Az áprilisi választás tétjeként Orbán Viktor azt nevezte meg, hogy Magyarország nemzeti kormányt választ-e, vagy Brüsszel utasításait végrehajtó „helytartó kormányt”. Álláspontja szerint Brüsszel háborús, migrációs és gazdasági megszorításokra irányuló nyomást gyakorol Magyarországra, míg a nemzeti kormány ezekkel szemben a magyar érdekeket képviseli.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is a kimaradás, és csak egy szuverén nemzeti kormány képes ellenállni a háborúba sodró külső nyomásnak.