Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete: pontosan látszódni fog a magyar költségvetésben – „Jóval több pénz lesz”

„A fiatalokról jobb véleménnyel vagyok, nem hiszem, hogy a saját érdekeik ellen szavaznának” – jelentette ki Orbán Viktor Mezőtúron.

Orbán Viktor elárulta, mi lesz a következő négy év egyik legnagyobb üzlete / Fotó: Miniszterelnökség

A miniszterelnök országjáró körútja keretében adott interjút a Szoljonnak, amelyben a mezőgazdaság helyzetéről, a kelet-magyarországi térségek felzárkóztatásáról, a fiatalok megszólításáról, valamint az orosz–ukrán háborúról és az áprilisi választás tétjéről is beszélt.

Úgy véli, a nemzeti kormány politikája – az oktatási, otthonteremtési és családtámogatási programokkal – a fiatalok jövőjét szolgálja.

A kormányfő hangsúlyozta: a kormány nem kívánja feladni az Alföldet, és a klímaváltozás ellenére is fenntartja a mezőgazdasági termelést. Ennek érdekében folytatódik az Alföld-program, valamint a gazdák az uniós területalapú támogatásokon felül akár 80 százalékos nemzeti kiegészítésre is számíthatnak.

Orbán Viktor szerint a következő négy–hét év legnagyobb költségvetési kiadása a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése lesz, különös tekintettel az öntözésre és az új, a megváltozott éghajlati viszonyokhoz jobban alkalmazkodó növényi kultúrákra.

„A gazdáknak az a jó hírem van, hogy a Brüsszelből megszokott területalapú támogatáson túl nemzeti forrásokból még 80 százalékot hozzá fogunk tenni a támogatásokhoz,

tehát jóval több pénz lesz a következő időszakban a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra is, mint ami eddig volt”

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök bírálta Brüsszel agrárpolitikáját, amely szerinte a mezőgazdaság leépítésében érdekelt, miközben Magyarország és több közép-európai ország a gazdák oldalán áll. Úgy fogalmazott: egy kedvezőtlen uniós környezetben is képesek jó nemzeti agrárpolitikát folytatni.

A térségi fejlesztésekről szólva Orbán Viktor elmondta: a kormány célja a kelet–nyugati gazdasági különbségek felszámolása. Példaként említette Nyíregyházát, Debrecent és Egert, valamint a közúti és autópálya-fejlesztéseket. A mezőtúri térségben további infrastruktúra- és iparfejlesztésekre van szükség, amelyekről a helyi vezetéssel már egyeztettek.