Bejelentést tett az amerikai kormány Magyarországról: ez a bizonyíték, hogy tényleg jön Trump? – Szijjártó Péter már nagyon készül

Az amerikai külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián – olvasható az amerikai külügyminisztérium oldalán.

Napokon belül Budapestre érkezik Donald Trump fontos minisztere / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Marco Rubio követően február 15–16-án Pozsonyba, majd Budapestre látogat.

Pozsonyban a külügyminiszter a szlovák kormány vezető tisztségviselőivel találkozik a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energia területén folytatott kétoldalú együttműködés és az energiaforrások diverzifikációjának erősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-vállalásainak támogatása érdekében.

Az amerikai minisztérium közlése szerint a budapesti látogatása során a külügyminiszter magyar kormányzati vezetőkkel folytat megbeszéléseket a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, beleértve a globális konfliktusok békés rendezését célzó törekvések iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök ismét Magyarországra látogat: az izraeli kormányfő a budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) szólal fel. A nemzetközi jobboldaliélet egyik meghatározó fórumának számító rendezvényre számos külföldi politikus és aktivista érkezhet.

A budapesti rendezvény kapcsán ismét felmerült Donald Trump esetleges személyes részvétele is. Bár hivatalos megerősítés egyelőre nincs, sajtóértesülések szerint az amerikai elnök – aki korábban több alkalommal videóüzenetben köszöntötte a konferenciát – akár személyesen is megjelenhet egy későbbi, 2026-os CPAC Hungary eseményen.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Netanjáhú-látogatásról és a CPAC időpontjáról szóló információk részben eltérő dátumokat említenek: míg az izraeli források tavaszi szereplésről beszélnek, a konferencia hivatalos menetrendje és a következő évek eseményei még pontosításra szorulnak. A végleges részletek várhatóan a következő hetekben tisztázódnak.