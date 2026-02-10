Amazon: meredek zuhanás után vonzó szinten az árfolyam
Bárhova nézünk, fene nagy optimizmus látható, és csúcsokat döntögetnek a piacok. Néha egy-egy mánia miatt a vállalatok részvényei irracionális magasságokba emelkednek, kicsit hezitálnak, majd egy természetes korrekció indul, amelyből aztán egy újabb emelkedés következik. Mondhatni, végtelen szélmalomharc. Az AI-hullám és az az utáni korrekció áldozatai közül most jó beszállási lehetőség kínálkozik pár vállalatnál, legyen az technikai vagy fundamentális alapon. Számomra az Amazon a favorit, amit a jelenlegi cikkben próbálok megindokolni.
Vannak kockázatok, de az Amazon nem rest reagálni
A fejlett AI-kereső és LLM- modellek ma már megkönnyítik a fundamentális elemzést. Ettől függetlenül érdemes megnézni, mire fogadnak a nagybefektetők, jelen esetben Michael Burryre gondolok.
Egy őszi posztjában azt írta az Amazonról (is), hogy a számviteli politikában történt változások – értékcsökkenési leírások és értékvesztés – eredményt rontó tételként fognak megjelenni hamarosan, ami úgy tűnik, be is jött.
Míg 2020-ban egy szerver élettartama három év volt, az elmúlt évek változtatásai miatt mára öt évre nőtt a könyvekben. Tavaly januárban eközben egy visszakorrekció miatt a menedzsment hat évről öt évre módosította a szerverek hasznos élettartamát, indoklásuk szerint „az AI és a gépi tanulás hardverigénye gyorsabban avultatja el az eszközöket, mint azt korábban becsülték”.
A döntés az üzemi eredményt több száz millió dollárral csökkentette.
Ez a tény eddig a radar alatt maradt, de a jövőre nézve fontos lehet, mivel a hatalmas költekezésnek egyszer meg kell térülnie. Nyilván ettől függetlenül az Amazon eredménye nem fog nullára zuhanni. Szilárd, stabil mamutvállalatról beszélünk.
Nettó árbevétele 12 százalékkal, 716,9 milliárd dollárra nőtt év per év alapon, és a nyeresége is meghaladta a 70 milliárd dollárt, míg az egy részvényre jutó eredménye közel 7 dollár.
Amellett az operatív cash flow 20 százalékos növekedése kifejezetten attraktív, még ha a free cash flow csökkent is a CapEx és az AI-infrastruktúra fejlesztésének hatására. További okot ad az optimizmusra, hogy a tőkeberuházás nem felesleges dolgokra megy, hanem például az Amazon Leo, azaz az Amazon saját LLM-fejlesztésére, a Trainium2 és Graviton4 chipek gyártására – ami csökkenti az Amazon függőségét az Nvidiától – és a Quick Commerce további fejlesztésére.
A kínai Temu és a Shein ugyanis nem csak itthon terjeszkedik agresszívan, hanem a világ más pontjain is, az Amazonnak pedig reagálnia kellett, így jött létre az Amazon Haul platform, amelynek segítségével a néhány dolláros termékek piacát próbálja megtartani, és megelőzni a vásárlók elvándorlását a kínai konkurensekhez.
Érezhető, hogy vannak kockázatok, de az Amazon nem rest reagálni rájuk, és akár nagyobb tőkét invesztálni különböző projektekbe, hogy hosszú távon nyereséges legyen, minél magasabb marzsokkal.
Vonzó szinten az Amazon árfolyama
Technikailag nézve, az elmúlt hét meredek zuhanása attraktív szintre vitte az árfolyamot. Alapvetően érdemes a mozgó átlagokra (MA) fókuszálni, mivel nagyon jó pszichológiai ellenállás- vagy támaszszinteket képeznek. A napi gyertyák tanúsága szerint a 200 napos átlagos árfolyam alatt kereskednek a részvénnyel, ennek áttörése támaszt képezhet 223 dollár körül, míg a 100 hetes MA 206 dollárnál húzódik, és ellenállásként funkcionált a pénteki kereskedési napon.
A hetes mozgóátlagot tekintve nem érintette túlzottan gyakran az Amazon részvényárfolyama ezt az indikátort. Mindössze pár alkalommal volt 2020 óta olyan esemény, amikor fontos pszichológiai ellenállásként vagy támaszként szolgált az indikátor:
- a Covid időszaka alatt a 100 hetes MA-szintről emelkedett, és a következő találkozáskor, két évvel később 70 százalékkal magasabban volt a részvény jegyzése.
- Ezt követte egy másfél éves időszak, ahol ellenállás volt, és áttörési szintje 15 százalékkal lejjebb volt 133 dollárnál.
- Kis oldalazás következett ezután, ahol a 100 hetes mozgóátlag támasztotta az árfolyamot.
- 2023. október óta kétszer érintette a szintet az Amazon jegyzése: 2025 áprilisban a reciprok vámok bejelentésekor és az előző héten.
A következő negyedéves jelentésekben látni fogjuk, hogy a hatalmas CapEx-költekezés megtérül-e, én személy szerint kétlem, hogy Jeff Bezos és csapata rossz lóra tenne.
Ha ez így lesz, jó beszállási pont lehet több időtávon is a mostani árfolyam. Rövid távon a 200 napos mozgóátlag 5 százalékos emelkedése gyors lehetőségnek tűnik, de hosszabb távon a 100 hetes mozgóátlagtámasz miatt is kifejezetten szimpatikus a kereskedési ötlet. Az esetben, ha a dollár ingadozása problémát jelentene a befektetőnek, a német tőzsdén euróban is meg tudjuk venni.