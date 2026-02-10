Bárhova nézünk, fene nagy optimizmus látható, és csúcsokat döntögetnek a piacok. Néha egy-egy mánia miatt a vállalatok részvényei irracionális magasságokba emelkednek, kicsit hezitálnak, majd egy természetes korrekció indul, amelyből aztán egy újabb emelkedés következik. Mondhatni, végtelen szélmalomharc. Az AI-hullám és az az utáni korrekció áldozatai közül most jó beszállási lehetőség kínálkozik pár vállalatnál, legyen az technikai vagy fundamentális alapon. Számomra az Amazon a favorit, amit a jelenlegi cikkben próbálok megindokolni.

Amazon: meredek zuhanás után vonzó szinten az árfolyam / Fotó: NurPhoto via AFP

Vannak kockázatok, de az Amazon nem rest reagálni

A fejlett AI-kereső és LLM- modellek ma már megkönnyítik a fundamentális elemzést. Ettől függetlenül érdemes megnézni, mire fogadnak a nagybefektetők, jelen esetben Michael Burryre gondolok.

Egy őszi posztjában azt írta az Amazonról (is), hogy a számviteli politikában történt változások – értékcsökkenési leírások és értékvesztés – eredményt rontó tételként fognak megjelenni hamarosan, ami úgy tűnik, be is jött.

Míg 2020-ban egy szerver élettartama három év volt, az elmúlt évek változtatásai miatt mára öt évre nőtt a könyvekben. Tavaly januárban eközben egy visszakorrekció miatt a menedzsment hat évről öt évre módosította a szerverek hasznos élettartamát, indoklásuk szerint „az AI és a gépi tanulás hardverigénye gyorsabban avultatja el az eszközöket, mint azt korábban becsülték”.

A döntés az üzemi eredményt több száz millió dollárral csökkentette.

Ez a tény eddig a radar alatt maradt, de a jövőre nézve fontos lehet, mivel a hatalmas költekezésnek egyszer meg kell térülnie. Nyilván ettől függetlenül az Amazon eredménye nem fog nullára zuhanni. Szilárd, stabil mamutvállalatról beszélünk.

Nettó árbevétele 12 százalékkal, 716,9 milliárd dollárra nőtt év per év alapon, és a nyeresége is meghaladta a 70 milliárd dollárt, míg az egy részvényre jutó eredménye közel 7 dollár.

Amellett az operatív cash flow 20 százalékos növekedése kifejezetten attraktív, még ha a free cash flow csökkent is a CapEx és az AI-infrastruktúra fejlesztésének hatására. További okot ad az optimizmusra, hogy a tőkeberuházás nem felesleges dolgokra megy, hanem például az Amazon Leo, azaz az Amazon saját LLM-fejlesztésére, a Trainium2 és Graviton4 chipek gyártására – ami csökkenti az Amazon függőségét az Nvidiától – és a Quick Commerce további fejlesztésére.

A kínai Temu és a Shein ugyanis nem csak itthon terjeszkedik agresszívan, hanem a világ más pontjain is, az Amazonnak pedig reagálnia kellett, így jött létre az Amazon Haul platform, amelynek segítségével a néhány dolláros termékek piacát próbálja megtartani, és megelőzni a vásárlók elvándorlását a kínai konkurensekhez.

Érezhető, hogy vannak kockázatok, de az Amazon nem rest reagálni rájuk, és akár nagyobb tőkét invesztálni különböző projektekbe, hogy hosszú távon nyereséges legyen, minél magasabb marzsokkal.