Így áll össze a rezsistop: a Robin Hood-adó megemelésével tudják visszatenni a kasszába az energiatúlfogyasztás költségeit

A háztartásoknak összességében körülbelül 50 milliárd forinttal kellene többet fizetniük a fűtésre használt energiáért a szokásosnál hidegebb január miatt a kormányinfón bejelentett intézkedés nélkül. Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelezte, hogy ezt az 50 milliárdot részben az állam, részben a Robin Hood-adó fizetésére kötelezettek adják majd össze. A részleteket a közeli napokra ígérte, de a Világgazdaság úgy értesült, hogy az érintett vállalati kör számára 0,5 százalékkal megemelkedhet a Robin Hood-adó, ez a többlet pedig elég lesz a lakosság adott terhének átvállalására.

Fél százalékkal nőhet a Robin Hood-adó / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az erről szóló kormányrendeletnek sok részletre kell választ adnia. Ezek egyike, hogy

az 50 milliárdból mennyit vállal át az állam, és mennyit terhelne a cégekre.

Nyitott, hogy az adó megemelése milyen időszakra vonatkozik majd, hiszen ezen múlik, hogy mennyi idő alatt jön össze a lakosság pluszköltségét megtérítő forrás.

Fontos, hogy a Robin Hood-adóra kötelezett vállalati kör valóban egészének be kell-e szállnia az 50 milliárd összedobásába. Sokuknak – például a nagykereskedőknek, szervizcégeknek – például nincs is közük a lakosság kiszolgálásához.

Ha minden Robin Hood-adót fizetőre vonatkozik majd a döntés, akkor a vállalati méretük alapján várhatóan az MVM csoport és a Mol lesz az intézkedés fő finanszírozója.

A Robin Hood-adóból fizetendő 30 százalék minden háztartásnak jár

Kérdésre válaszolva Lantos Csaba elmondta, hogy természetesen a közintézmények hideg miatti fűtési kiadása is megnőtt, de a kormány mostani intézkedése a lakosságra fókuszált. A háztartások – ezt már bejelentése során ismertette –, mind a három, vezetékes fűtési mód esetén is hozzájuthatnak a kedvezményhez. (A fával fűtőkről a kormányinfón előzőleg Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt. Eszerint azok az önkormányzatok, amelyek január 28-ig benyújtották a szociális tűzifára vonatkozó igényüket, megkapják a kért, teljes mennyiséget.)

A rezsistop fő tudnivalói

A távhőfelhasználók 30 százalékos árkedvezményt kapnak, jellemzően azon társasházon keresztül, amelynek tagjai.

A gázzal fűtők 30 százalékos mennyiségi kedvezményt kapnak.

Az árammal fűtők úgy jutnak hozzá a mennyiségi 30 százalékhoz, ha kérik, hogy az alapértelmezésben a gáz után járó kedvezményt az áram után kapják.

A lényeg, hogy a döntés valamennyi vezetékes energiát használó magyar háztartást érinti. Az országban mintegy

2,9 millió háztartásban van gáz,

4,4 millióban villamos energia,

644 ezerben távfűtés.

Az utóbbi kapcsán egyébként a miniszter által közöltnél elhangzottak már ennél nagyobb számok is: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szerint már 2023-ban 687 663 díjfizetőről lehetett tudni, igaz, ebben benne vannak a nem lakossági felhasználók is.

A 2,9 millió gázfogyasztóból 1,7 millió átalánydíjas, mintegy 600 ezer diktálással fizet, a többi a használatát leíró jelleggörbe szerint. Az átalánydíjas és jelleggörbés ügyfeleknél a kedvezményt az éves elszámoláskor írják jóvá. A diktálással fizetőknél két januári leolvasás alapján határozzák meg a fogyasztást, így náluk a 30 százalékos kedvezmény azonnal érvényesíthető. Kivételt képeznek azok, akik január 1-jén diktáltak, esetükben egyetlen adat alapján is megállapítható a fogyasztás. Jár a kedvezmény az előrefizetős gáz- és áramfelhasználóknak is.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy az átalánydíjasok május 15-ig nem kapnak részszámlát.

A miniszter hangsúlyozta: a rendszer biztosítja, hogy aki korábban a rezsivédett sávon belül maradt, az továbbra is ott maradjon, aki pedig afelett fogyasztott, csak akkor kerülhet vissza, ha érdemben csökkentette a felhasználását. Ugyanakkor minden háztartás részesül a kedvezményből, arányosan a saját fogyasztásához igazítva. Lantos Csaba szerint a szabályozás nem olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre tűnhet.