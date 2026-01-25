Az Egyesült Államokban a hétvégén rendkívüli téli vihar miatt jelentős fennakadások alakultak ki a közlekedésben és az energiaellátásban. Szombaton több mint négyezer járatot töröltek elővigyázatosságból, miközben az ország déli és középső részein már több mint százezer lakos marad áram nélkül. Az előrejelzések szerint a hidegfront a keleti államok döntő részét is eléri, és a következő napokban hóval, ónos esővel és szélsőségesen alacsony hőmérsékletekkel jár.

Történelmi téli vihar bénítja meg az Egyesült Államokat: százezrek maradtak áram nélkül, repülő járatok ezreit kellett törölni / Fotó: NurPhoto via AFP

A meteorológiai szolgálatok arra figyelmeztettek, hogy a vihar az Egyesült Államok keleti kétharmadát érintheti, és helyenként tartós fagy, illetve jelentős jégfelhalmozódás várható. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szokatlanul kiterjedt és hosszú lefolyású téli viharról beszél, mely különösen a délkeleti régiókban okozhat súlyos, egyes térségekben akár bénító következményeket – számolt be róla a Reuters.

A kialakult helyzet miatt

Donald Trump szombaton „történelmi” jelentőségűnek nevezte a vihart,

és több államban jóváhagyta a szövetségi katasztrófavédelmi szükségállapot kihirdetését. Az elnök közösségi oldalán közzétett üzenetében arra kérte az érintett területeken élőket, hogy kövessék a hatóságok útmutatásait, és fokozottan ügyeljenek a biztonságra.

A Belbiztonsági Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 17 állam és Washington szövetségi kerület rendelt el időjárási vészhelyzetet. A minisztériumot vezető Kristi Noem elmondta: a déli államokban tízezrek maradtak áram nélkül, de az áramszolgáltatók szerelőcsapatai folyamatosan dolgoznak a hálózat helyreállításán. A PowerOutage.com adatai szerint

szombat este több mint 160 ezer fogyasztónál szünetelt az ellátás, elsősorban Louisianában és Texasban.

Az energiaellátás biztonsága érdekében az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket engedélyezett Texasban, lehetővé téve tartalék áramtermelő kapacitások bevonását nagy fogyasztóknál és adatközpontoknál. A hálózatüzemeltetők országszerte igyekeznek elkerülni a tervezett, rotációs áramszüneteket, miközben egyes szolgáltatók – például a virginiai érdekeltségekkel rendelkező Dominion Energy – arra figyelmeztettek, hogy a várható jégkár a vállalat történetének egyik legnagyobb téli kihívása lehet.