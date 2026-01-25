Történelmi téli vihar bénítja meg az Egyesült Államokat: százezrek maradtak áram nélkül, repülő járatok ezreit kellett törölni
Az Egyesült Államokban a hétvégén rendkívüli téli vihar miatt jelentős fennakadások alakultak ki a közlekedésben és az energiaellátásban. Szombaton több mint négyezer járatot töröltek elővigyázatosságból, miközben az ország déli és középső részein már több mint százezer lakos marad áram nélkül. Az előrejelzések szerint a hidegfront a keleti államok döntő részét is eléri, és a következő napokban hóval, ónos esővel és szélsőségesen alacsony hőmérsékletekkel jár.
A meteorológiai szolgálatok arra figyelmeztettek, hogy a vihar az Egyesült Államok keleti kétharmadát érintheti, és helyenként tartós fagy, illetve jelentős jégfelhalmozódás várható. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szokatlanul kiterjedt és hosszú lefolyású téli viharról beszél, mely különösen a délkeleti régiókban okozhat súlyos, egyes térségekben akár bénító következményeket – számolt be róla a Reuters.
A kialakult helyzet miatt
Donald Trump szombaton „történelmi” jelentőségűnek nevezte a vihart,
és több államban jóváhagyta a szövetségi katasztrófavédelmi szükségállapot kihirdetését. Az elnök közösségi oldalán közzétett üzenetében arra kérte az érintett területeken élőket, hogy kövessék a hatóságok útmutatásait, és fokozottan ügyeljenek a biztonságra.
A Belbiztonsági Minisztérium tájékoztatása szerint összesen 17 állam és Washington szövetségi kerület rendelt el időjárási vészhelyzetet. A minisztériumot vezető Kristi Noem elmondta: a déli államokban tízezrek maradtak áram nélkül, de az áramszolgáltatók szerelőcsapatai folyamatosan dolgoznak a hálózat helyreállításán. A PowerOutage.com adatai szerint
szombat este több mint 160 ezer fogyasztónál szünetelt az ellátás, elsősorban Louisianában és Texasban.
Az energiaellátás biztonsága érdekében az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket engedélyezett Texasban, lehetővé téve tartalék áramtermelő kapacitások bevonását nagy fogyasztóknál és adatközpontoknál. A hálózatüzemeltetők országszerte igyekeznek elkerülni a tervezett, rotációs áramszüneteket, miközben egyes szolgáltatók – például a virginiai érdekeltségekkel rendelkező Dominion Energy – arra figyelmeztettek, hogy a várható jégkár a vállalat történetének egyik legnagyobb téli kihívása lehet.
A légi közlekedés is küzd a természettel
A légi közlekedésben szintén komoly zavarok tapasztalhatók. A FlightAware adatai alapján szombaton több mint négyezer,
vasárnapra pedig további mintegy 9400 járatot töröltek.
A nagy amerikai légitársaságok – köztük a Delta Air Lines, a JetBlue és a United Airlines – arra kérték az utasokat, hogy folyamatosan figyeljék a járatinformációkat, mivel rövid határidővel is változhat a menetrend. Több társaság déli repülőterekre csoportosított át szakembereket a jegesedés elleni védekezés és a földi kiszolgálás támogatására.
A hatóságok egybehangzóan arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban az extrém hideg és az időjárási viszonyok miatt érdemes felkészülni az esetleges ellátási zavarokra. A kormányzati tájékoztatók szerint az alapvető élelmiszerek és a fűtéshez szükséges energiaforrások előzetes beszerzése segíthet átvészelni a rendkívüli időjárási helyzetet, mely az előrejelzések alapján még jó ideig hatással lehet az Egyesült Államok jelentős részére.
A téli vihar a gázárakat sem kíméli
Bár az Egyesült Államok a világ legnagyobb földgáztermelője, a most érkező rendkívüli téli vihar ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy az időjárás döntően befolyásolja az energiaárakat. Az előrejelzett fagyok és havazások hatására az amerikai Henry Hub gázárak napok alatt mintegy 60 százalékkal emelkedtek, mivel a piac a fűtési igények ugrásszerű növekedésére és esetleges termelési kiesésekre számít.
A hideg betörése különösen olyan államokban okozhat problémát, mint Texas, ahol az extrém időjárás a kitermelést is akadályozhatja.
Mindez közvetve Európára is hatással lehet, hiszen az amerikai LNG egyre fontosabb szerepet játszik az európai gázellátásban, miközben a globális piac továbbra is érzékenyen reagál a szélsőséges időjárási eseményekre.