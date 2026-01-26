El se képzelnénk, mennyivel több gázt faltak a magyarok kazánjai ebben a hidegben – már tudjuk, és jön a segítség

A kormánynak a januárban bekövetkezetett vis maiorra reagálnia kellett, hiszen a januári többletfogyasztás csaknem 200 millió köbméter gázt jelent országos szinten, ez pedig 30 százalékos növekedés egy átlagos januárhoz képest – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Czepek Gábor kiemelte, ezért döntött úgy a miniszterelnök, hogy a januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány, és a rezsistop megvalósítására egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn 9 órától ülésezik.

A hideg idő miatt sokaknál magasabb lenne a rezsi / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Hozzátette, megvizsgálják, hogy a többletterhek – legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról – milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport.

Czepek Gábor arra is kitért, hogy Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek: az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. Ez az összeg a szomszédos országok közül Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig milliós tétel.

Mindenkire vonatkozik a rezsivédelem

Czepek Gábor elmondta, a rezsivédelem mindenkire vonatkozik, aki fűt vagy villamos energiát használ Magyarországon, így ha van egy rendkívüli hideg, ha van egy vis maior, akkor a segítségnek is generálisnak kell lennie. Ezért olyan konstrukción dolgoznak, amely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak rezsihatár fölötti értékekkel, amely 300 ezer családot és háztartást érint.

Az államtitkár kitért arra is, hogy elindult az otthoni energiatároló program, és február 2-án nyílik meg az a felület, ahol a pályázatokat be lehet nyújtani. A már napelemmel rendelkezők és azok, akik vállalják napelem telepítését, pályázhatnak 2,5 millió forintra, nagyságrendileg egy tároló beruházás egy inverterrel és a munkálatokkal együtt 3,2 millió forint.

Hisznek abban, hogy ez nagy előrelépés nemcsak a villamosenergia-rendszer, hanem a háztartások számára is. „A célunk az, hogy 2030-ra a villamos energia tekintetében önellátók legyünk és egy új stratégiai pályára állítsuk Magyarországot és a magyar villamosenergia-rendszert, ehhez nyújt segítséget ez a pályázat” – zárta gondolatait az államtitkár.