Deviza
EUR/HUF381,83 -0,08% USD/HUF322,58 +0,13% GBP/HUF440,14 0% CHF/HUF414,08 0% PLN/HUF90,73 -0,06% RON/HUF74,92 +0,37% CZK/HUF15,74 -0,02% EUR/HUF381,83 -0,08% USD/HUF322,58 +0,13% GBP/HUF440,14 0% CHF/HUF414,08 0% PLN/HUF90,73 -0,06% RON/HUF74,92 +0,37% CZK/HUF15,74 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 379,78 +1,05% MTELEKOM1 950 +0,82% MOL3 862 +2,38% OTP39 670 +1,06% RICHTER10 430 +0,1% OPUS548 -0,36% ANY7 740 -1,55% AUTOWALLIS155,5 +0,32% WABERERS5 240 0% BUMIX10 365,89 +0,11% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 650,37 +0,87% BUX126 379,78 +1,05% MTELEKOM1 950 +0,82% MOL3 862 +2,38% OTP39 670 +1,06% RICHTER10 430 +0,1% OPUS548 -0,36% ANY7 740 -1,55% AUTOWALLIS155,5 +0,32% WABERERS5 240 0% BUMIX10 365,89 +0,11% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 650,37 +0,87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rezsistop
rezsi
gázszámla
időjárás
hideg idő

El se képzelnénk, mennyivel több gázt faltak a magyarok kazánjai ebben a hidegben – már tudjuk, és jön a segítség

A januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány. A rezsistop megvalósítására egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn ülésezik.
VG/MTI
2026.01.26, 10:39
Frissítve: 2026.01.26, 11:00

A kormánynak a januárban bekövetkezetett vis maiorra reagálnia kellett, hiszen a januári többletfogyasztás csaknem 200 millió köbméter gázt jelent országos szinten, ez pedig 30 százalékos növekedés egy átlagos januárhoz képest – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Czepek Gábor kiemelte, ezért döntött úgy a miniszterelnök, hogy a januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány, és a rezsistop megvalósítására egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn 9 órától ülésezik.

Gázkazán, gáz, rezsi, gázszámla, fűtés
A hideg idő miatt sokaknál magasabb lenne a rezsi / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Hozzátette, megvizsgálják, hogy a többletterhek – legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról – milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport.

Czepek Gábor arra is kitért, hogy Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek: az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. Ez az összeg a szomszédos országok közül Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig milliós tétel.

Mindenkire vonatkozik a rezsivédelem

Czepek Gábor elmondta, a rezsivédelem mindenkire vonatkozik, aki fűt vagy villamos energiát használ Magyarországon, így ha van egy rendkívüli hideg, ha van egy vis maior, akkor a segítségnek is generálisnak kell lennie. Ezért olyan konstrukción dolgoznak, amely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak rezsihatár fölötti értékekkel, amely 300 ezer családot és háztartást érint.

Az államtitkár kitért arra is, hogy elindult az otthoni energiatároló program, és február 2-án nyílik meg az a felület, ahol a pályázatokat be lehet nyújtani. A már napelemmel rendelkezők és azok, akik vállalják napelem telepítését, pályázhatnak 2,5 millió forintra, nagyságrendileg egy tároló beruházás egy inverterrel és a munkálatokkal együtt 3,2 millió forint.

Hisznek abban, hogy ez nagy előrelépés nemcsak a villamosenergia-rendszer, hanem a háztartások számára is. „A célunk az, hogy 2030-ra a villamos energia tekintetében önellátók legyünk és egy új stratégiai pályára állítsuk Magyarországot és a magyar villamosenergia-rendszert, ehhez nyújt segítséget ez a pályázat” – zárta gondolatait az államtitkár.

Rezsi

Rezsi
234 cikk

Időjárás

Időjárás
932 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu