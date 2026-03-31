Deviza
EUR/HUF384,76 -0,96% USD/HUF332,89 -1,83% GBP/HUF440,53 -1,37% CHF/HUF416,67 -1,71% PLN/HUF89,73 -0,92% RON/HUF75,45 -0,98% CZK/HUF15,67 -0,96% EUR/HUF384,76 -0,96% USD/HUF332,89 -1,83% GBP/HUF440,53 -1,37% CHF/HUF416,67 -1,71% PLN/HUF89,73 -0,92% RON/HUF75,45 -0,98% CZK/HUF15,67 -0,96%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

autóipar
Audi-gyár
Audi Hungaria Motor Kft.
Audi
autógyártó
autó
Győr
fenntarthatóság
autógyár
gyártás

Vége egy korszaknak, búcsúzkodik a győri Audi-gyár: nem készül több a legendás motorból, az EU az oka – jöhet az elektromos

Az Audi a szigorodó uniós kibocsátási szabályok miatt búcsút int Európában az öthengeres motoroknak. Ez azt jelenti, hogy Győrben leállítják a motorok gyártását. Az Audi egyre inkább az elektromos hajtásra helyezi a hangsúlyt.
VG
2026.03.31, 21:45

Az Audi 2027 közepéig fokozatosan kivezeti Európában az öthengeres motorját, amelynek utolsó darabjai a győri gyárban készülnek. Ezzel együtt az Audi RS 3 gyártása is lezárul, hiszen ez az utolsó modell, amely még ezt az erőforrást használja – írja az Autoapro.

gyor2_audi Az Audi a szigorodó uniós kibocsátási szabályok miatt búcsút int Európában az öthengeres motoroknak.
Az Audi a szigorodó uniós kibocsátási szabályok miatt búcsút int Európában az öthengeres motoroknak / Fotó: AUDI AG

A döntés hátterében az Európai Unió szigorodó kibocsátási szabályozása áll. 

Az új Euro 7 előírások 2026 végétől lépnek életbe, és az Audi szerint az öthengeres motor már nem felel meg ezeknek a követelményeknek. A konstrukció továbbfejlesztése jelentős műszaki átalakítást és komoly beruházást igényelne, amit a vállalat nem tart indokoltnak.

A gyártó inkább az elektromos járművek fejlesztésére csoportosítja át erőforrásait, miközben az iparágban egyre erősödő költségnyomással is szembe kell néznie. A döntés jól illeszkedik abba a szélesebb átalakulásba, amelyben az Audi fokozatosan újraszabja modellkínálatát és technológiai irányait – írja az Automotive News.

Az öthengeres motor kivezetése nemcsak egy technológia végét jelenti, hanem egy egyedülálló gyártási folyamat lezárását is a győri üzemben.

Az erőforrást ma is nagyrészt kézzel szerelik össze, összesen 21 állomáson, robotok nélkül. A kulcsfontosságú alkatrészek, például a hajtókarok és a forgattyúsház, szintén helyben készülnek, ami ritka kombinációja a modern iparnak és a precíz, kézműves jellegű gyártásnak. 

Az öthengeres motor évtizedeken át hozzájárult ahhoz, hogy az Audi sportos, karakteres márkaként építse fel magát, különösen a rali korszakban – magyarázza a szaklap, és hozzáteszi, hogy bár Európában búcsút intenek neki, bizonyos piacokon, például Észak-Amerikában továbbra is elérhető marad, ahol a kibocsátási előírások kevésbé szigorúak.

Az Audi magyarországi gyárában akar most mindenki dolgozni: 1,25 millió forintot keres egy összeszerelő munkás

Március közepén megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt gyárában– tudta meg a Kisalföld.

Az Audi Hungaria 2026-ban egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550 000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít, a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600 000-600 000 forintra emelkedett.

A vállalat jelentős béremeléseket valósított meg az elmúlt tíz évben, ennek köszönhetően, információink szerint, az autógyártó bérszínvonala már eddig is 30 százalékkal meghaladta a magyarországi vállalatok bérszínvonalát.

A Kisalföld információi szerint

  1. egy Audiban dolgozó szereldei munkás, aki 15 éve a vállalat alkalmazottja, éves jövedelme havi bontásban elérheti a bruttó 1 250 000 forintot,
  2. míg egy szintén 15 éve az Audinál dolgozó mérnök bére (szintén havi bontásban) a bruttó 1 750 000 forintot.

Úgy tudni, ezen felül a vállalt minden évben prémiumot is fizetett a munkavállalóinak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu