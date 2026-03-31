Vége egy korszaknak, búcsúzkodik a győri Audi-gyár: nem készül több a legendás motorból, az EU az oka – jöhet az elektromos

Az Audi 2027 közepéig fokozatosan kivezeti Európában az öthengeres motorját, amelynek utolsó darabjai a győri gyárban készülnek. Ezzel együtt az Audi RS 3 gyártása is lezárul, hiszen ez az utolsó modell, amely még ezt az erőforrást használja – írja az Autoapro.

Az Audi a szigorodó uniós kibocsátási szabályok miatt búcsút int Európában az öthengeres motoroknak / Fotó: AUDI AG

A döntés hátterében az Európai Unió szigorodó kibocsátási szabályozása áll.

Az új Euro 7 előírások 2026 végétől lépnek életbe, és az Audi szerint az öthengeres motor már nem felel meg ezeknek a követelményeknek. A konstrukció továbbfejlesztése jelentős műszaki átalakítást és komoly beruházást igényelne, amit a vállalat nem tart indokoltnak.

A gyártó inkább az elektromos járművek fejlesztésére csoportosítja át erőforrásait, miközben az iparágban egyre erősödő költségnyomással is szembe kell néznie. A döntés jól illeszkedik abba a szélesebb átalakulásba, amelyben az Audi fokozatosan újraszabja modellkínálatát és technológiai irányait – írja az Automotive News.

Az öthengeres motor kivezetése nemcsak egy technológia végét jelenti, hanem egy egyedülálló gyártási folyamat lezárását is a győri üzemben.

Az erőforrást ma is nagyrészt kézzel szerelik össze, összesen 21 állomáson, robotok nélkül. A kulcsfontosságú alkatrészek, például a hajtókarok és a forgattyúsház, szintén helyben készülnek, ami ritka kombinációja a modern iparnak és a precíz, kézműves jellegű gyártásnak.

Az öthengeres motor évtizedeken át hozzájárult ahhoz, hogy az Audi sportos, karakteres márkaként építse fel magát, különösen a rali korszakban – magyarázza a szaklap, és hozzáteszi, hogy bár Európában búcsút intenek neki, bizonyos piacokon, például Észak-Amerikában továbbra is elérhető marad, ahol a kibocsátási előírások kevésbé szigorúak.

Március közepén megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt gyárában– tudta meg a Kisalföld.

Az Audi Hungaria 2026-ban egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550 000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít, a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600 000-600 000 forintra emelkedett.