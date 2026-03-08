Berobbant a tavasz a Balatonon: rengetegen mentek a magyar tengerhez, de van két riasztó adat – vészjósló, ami a vízszinttel és a tó hőmérsékletével történik

A tavasz első igazán meleg napjai szinte berobbantak a Balaton térségében. A napsütés és az enyhe idő hatására sokan döntöttek úgy, hogy kirándulással, tóparti sétával vagy biciklizéssel töltik a hétvégét a magyar tengernél.

Megtelt a Balaton a napsütéses tavaszi hétvégén / Fotó: berni0004 / Shutterstock

A déli és az északi part népszerűbb településein már most érezhető volt a nyári szezon hangulata:

családok,

futók,

bringások

és kirándulók

váltották egymást a part menti sétányokon. A vendéglátóhelyek egy része is megnyitotta teraszait, sokan pedig egyszerűen csak a napsütést élvezni érkeztek a tóhoz. A Balaton ilyenkor különösen vonzó, hiszen a sekély vízfelület gyorsan reagál a melegedésre, a part menti hangulat pedig már március elején is igazi szezonérzetet tud adni.

Csapadékhiány és párolgás miatt marad el a vízszint

A tavaszi kirándulóidő mögött azonban egy kevésbé kedvező adat is húzódik. A szakértői mérések szerint a Balaton vízszintje jelenleg elmarad a sokéves átlagtól, amit elsősorban az elmúlt időszak csapadékhiánya és a magas párolgás okoz – derült ki az Agrárszektor cikkéből.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján a Balaton vízgyűjtő területén a lehullott csapadék mennyisége mintegy 23 százalékkal maradt el az átlagtól, miközben az elmúlt időszakban több víz párolgott el, mint amennyi csapadék formájában érkezett. Ennek következtében közel 300 millió köbméter víz hiányzik a természetes készletből.

A jelenlegi vízállás nagyjából 88 centiméter körül alakul, ami vízháztartási szempontból az elmúlt több mint száz év egyik kedvezőtlenebb időszakát jelzi, bár még messze van a történelmi mélypontoktól. A szakemberek hangsúlyozzák:

a vízszint csökkenése nem azért következett be, mert vizet engedtek volna le a tóból.

A Balaton vízháztartása alapvetően a vízgyűjtő területre hulló csapadéktól és az időjárási viszonyoktól függ.