Még mindig többet keresnek a férfiak, de jelentősen csökkent a nemek közti bérszakadék

„Várhatóan idén tovább folytatódhat majd a nemek közti bérkülönbség csökkenése, mivel Magyarországon is életbe lép a bértranszparencia irányelve: 2026 nyarától a munkáltatóknak átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy egyenlő értékű munkáért valóban egyenlő bért fizetnek – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

Erősen csökkenőben a bérkülönbségek, de a férfi dolgozók jellemzően még mindig jobban keresnek kolléganőiknél/Fotó: Jacob Lund/Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hozzátette: a munkáltatók erre való felkészülését a legfrissebb béremelési felmérésük adatai is világosan mutatják: a mintában a nők 58 százaléka, míg a férfiak 42 százaléka részesült év eleji béremelésben. Ezek egy része szinte biztosan a bértranszparencia miatt zajló, felzárkóztató bérrendezés lehetett.

A Trenkwalder munkaerőpiaci szolgáltató társaság nemzetközi nőnap alkalmából kiadott elemzéséből az is kiderül, milyen most a nők helyzete a munkaerőpiacon, és az is, hogy megszűnik-e valaha teljesen a nemek közti bérkülönbség. Ezekről bővebben erre a linkre kattintva olvashat az Origo felületén.