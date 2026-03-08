Deviza
átlagbérek
bérkülönbség
munkaerőpiac

Még mindig többet keresnek a férfiak, de jelentősen csökkent a nemek közti bérszakadék

Egy friss elemzés szerint tavaly tovább csökkent a férfiak és a nők közötti bérkülönbség aránya: a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők átlagos bruttó bére 649 700 forint volt, ami 13,4 százalékkal marad el a férfiak 750 200 forintos értékétől. Ez az arány érezhető csökkenést jelent a 2024-ben tapasztalt 14,4 százalékos mértéktől.
VG
2026.03.08, 17:38

„Várhatóan idén tovább folytatódhat majd a nemek közti bérkülönbség csökkenése, mivel Magyarországon is életbe lép a bértranszparencia irányelve: 2026 nyarától a munkáltatóknak átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy egyenlő értékű munkáért valóban egyenlő bért fizetnek – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. 

bérkülönbség
Erősen csökkenőben a bérkülönbségek, de a férfi dolgozók jellemzően még mindig jobban keresnek kolléganőiknél/Fotó: Jacob Lund/Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hozzátette: a munkáltatók erre való felkészülését a legfrissebb béremelési felmérésük adatai is világosan mutatják: a mintában a nők 58 százaléka, míg a férfiak 42 százaléka részesült év eleji béremelésben. Ezek egy része szinte biztosan a bértranszparencia miatt zajló, felzárkóztató bérrendezés lehetett.

A Trenkwalder munkaerőpiaci szolgáltató társaság nemzetközi nőnap alkalmából kiadott elemzéséből az is kiderül, milyen most a nők helyzete a munkaerőpiacon, és az is, hogy megszűnik-e valaha teljesen a nemek közti bérkülönbség. Ezekről bővebben erre a linkre kattintva olvashat az Origo felületén.

 

