Szegedi BYD-gyár: megkezdődött az építkezés kulcsfontosságú része, enélkül nem fog tud működni

Szegeden még körülbelül két hétig tart a közúti lezárás a Tompai kapu út és a Zentai utca közötti Sínpár sor szakaszon, ahol a BYD kínai elektromosautó-gyár szennyvízcsatornájának kiépítése zajlik – írja a Delmagyar.

A munkagépek gőzerővel dolgoznak a területen, és a beruházás következő szakasza már a vasúti átjáró melletti kiserdőben folytatódik a gyár irányába. Március 30-tól azonban ismét megnyitják a forgalom előtt a Sínpár sor Zentai utcától a Téli kikötő útig tartó, úgynevezett nagy kanyar szakaszát, így a Medencés kikötő környéki kiskertek tulajdonosai újra közvetlenül elérhetik birtokaikat.

A kilenc kilométer hosszú szennyvízcsatorna a BYD-gyár területét köti majd össze a Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepével. Ez a rendszer kulcsfontosságú eleme a projektnek, hiszen nélküle a gyár nem kezdheti meg a működését.

A bekötés a tisztítótelep nagy szennyvízgyűjtő csatornájához történik, ezzel integrálva az új ipari létesítményt a városi infrastruktúrába.

A szennyvízcsatorna-fektetés mellett a gyárberuházás más részei is haladnak: több csarnok már üzemképes állapotban van, esténként világítanak a gépsorok, és készül az autópálya új lehajtója is. A fejlesztés ütemezett módon zajlik, a termelés várhatóan fokozatosan elindulhat.

A BYD-projekt Szegeden nem csupán egy ipari beruházás, hanem szélesebb infrastrukturális fejlesztés, amely a közlekedést, a közműhálózatot és a helyi gazdaságot egyaránt érinti. A szennyvízcsatorna kiépítése ennek a komplex munkának egyik kevésbé látványos, mégis nélkülözhetetlen része.

