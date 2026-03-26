Szegedi BYD-gyár: megkezdődött az építkezés kulcsfontosságú része, enélkül nem fog tud működni

Szegeden folytatódik a BYD gyár szennyvízcsatornájának építése. A Tompai kapu út és a Zentai utca közötti szakaszon még körülbelül két hétig tart a forgalomkorlátozás.
2026.03.26, 21:23
Frissítve: 2026.03.27, 09:37

Szegeden még körülbelül két hétig tart a közúti lezárás a Tompai kapu út és a Zentai utca közötti Sínpár sor szakaszon, ahol a BYD kínai elektromosautó-gyár szennyvízcsatornájának kiépítése zajlik – írja a Delmagyar.

BYD, gyár, Szeged Szegedi BYD-gyár: megkezdődött építkezés kulcsfontosságú része, enélkül nem fog tud működni
A Szegedi BYD-gyár / Fotó: Joó István / Facebook

A munkagépek gőzerővel dolgoznak a területen, és a beruházás következő szakasza már a vasúti átjáró melletti kiserdőben folytatódik a gyár irányába. Március 30-tól azonban ismét megnyitják a forgalom előtt a Sínpár sor Zentai utcától a Téli kikötő útig tartó, úgynevezett nagy kanyar szakaszát, így a Medencés kikötő környéki kiskertek tulajdonosai újra közvetlenül elérhetik birtokaikat. 

A kilenc kilométer hosszú szennyvízcsatorna a BYD-gyár területét köti majd össze a Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepével. Ez a rendszer kulcsfontosságú eleme a projektnek, hiszen nélküle a gyár nem kezdheti meg a működését. 

A bekötés a tisztítótelep nagy szennyvízgyűjtő csatornájához történik, ezzel integrálva az új ipari létesítményt a városi infrastruktúrába.

A szennyvízcsatorna-fektetés mellett a gyárberuházás más részei is haladnak: több csarnok már üzemképes állapotban van, esténként világítanak a gépsorok, és készül az autópálya új lehajtója is. A fejlesztés ütemezett módon zajlik, a termelés várhatóan fokozatosan elindulhat.

A BYD-projekt Szegeden nem csupán egy ipari beruházás, hanem szélesebb infrastrukturális fejlesztés, amely a közlekedést, a közműhálózatot és a helyi gazdaságot egyaránt érinti. A szennyvízcsatorna kiépítése ennek a komplex munkának egyik kevésbé látványos, mégis nélkülözhetetlen része.

A BYD hivatalosan is bemutatta a második generációs Blade akkumulátorait és töltési technológiáját, mellyel az extrém időjárási körülmények között is megbízhatóan és villámgyorsan fel lehet tölteni a lítium-vas-foszfát cellákat (LFP) úgy, hogy azok ne veszítsenek kapacitásukból, és extra hosszú, akár ezer kilométeres távolságra is elrepítsék az elektromos autót.

A pengére emlékeztető, ezért helytakarékosan egymáshoz illeszthető cellákból felépített 2.0-s Blade akkumulátort tavaly év végén kezdték gyártani a BYD-nál, amely egyszersmind a második legnagyobb akkugyártónak számít Kínában a maga 25-30 százalék körüli piaci részesedésével. 

A BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés nagyot bővült éves összehasonlításban. A kínai autógyártó az év végéig lefedné márkakereskedésekkel az országot. A BYD Hungary ezen kívül is nem kis célt tűzött ki maga elé az idei évre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu