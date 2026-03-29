Orbán Viktor: ezért irányul ránk óriási nemzetközi figyelem, és ezzel érdemeltük ki az olajblokádot

Van néhány dolog, amit csak a magyarok mertek megtenni, ezek miatt Európában sokan példaként tekintenek ránk, amit mások bajnak tekintenek: ezzel érdemelte ki a magyar választás az óriási nemzetközi figyelmet: erről beszélt országjárásán Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Békéscsabán összegyűlt hatalmas tömeg előtt.

Orbán Viktor: Magyarország példa, illetve ellenség a migráció ügyében

Az egyik ilyen dolog: a migrációval az európai politikusok az itt lakók megkérdezése nélkül átalakították az országaikat. Magyarország azonban nem engedi be a migránsokat: ez a magyar példa, és ezért szurkolnak nekünk, akik migránsmentes Európát akarnak.

Magyarország olyan ország, amely reményt, példát és biztatást ad Európa más szabad, szabadságszerető népeinek

– mondta a miniszterelnök.

Magyarország a békét kívánók példája, az ukránok ezért avatkoznak be a magyar választásba

Mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország – tette hozzá. A „szlovákok lassacskán felzárkóznak”, de mi vagyunk, akik nyíltan nemet mondunk a háborúra, ezért az európai békeszeretők nekünk szurkolnak.

Ezért van az, hogy az ukránok egyszer csak megjelentek a magyar választáson, ideküldték a kémeiket, és beépültek a magyar közéletbe, beleértve a magyar politikát is.

Lassan Zelenszkij elnök úr minden választáson kedvet kap, hogy elinduljon, csak a saját országában nem

– mondta Orbán Viktor.

Mi volt az értelme olajblokádot hirdetni Magyarország ellen?

A miniszterelnök elmondta: Ukrajna azért akar beavatkozni a magyar választásba, mert „mi vagyunk, akik képesek nemet mondani a háborúra”.

Az olajblokád ellenünk szegezésének oka többek közt az, hogy Ukrajna egy olyan háborúban álló ország, amely szinte mindenre képes, felrobbantották még Németország gázvezetékét is, Magyarország ellen pedig már 2022-ben gázblokádot vezettek be, amelyet azzal sikerült elkerülni, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter már a Krím elfoglalása után sürgette elkerülő szállítási útvonal megtalálását, és ez meg is valósult.

Az olajblokádot most azért vezették be, mert az remélte Volodimir Zelenszkij, hogy ha nincs olaj, megbénul az ország, és a magyarok a kormányt fogják hibáztatni. „Ez volt a terv.” Ezzel szemben ami megvalósult:

Miközben mindenhol megy fel az üzemanyag ára, Magyarországon van egy védett ár. Zelenszkij terve nem sikerült, és nem fog sikerülni április 12-én sem

– szögezte le a miniszterelnök.