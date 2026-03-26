Ilyen erőmű másfél évtizede nem épült Magyarországon

„Az ünnepélyes alapkőletétellel új szakaszba lépett a hazai energiarendszer egyik legjelentősebb fejlesztése, megkezdődött a tiszaújvárosi kombinált ciklusú gázturbinás erőmű kivitelezése” – írja az MVM. A beruházás az MVM csoport hosszú távú stratégiájának kulcseleme, amely a növekvő villamosenergia-igények kiszolgálása mellett a megújuló energiaforrások biztonságos integrációját is szolgálja.

Az Ansaldo szállítja az erőmű turbináit / Fotó: Alessia Pierdomenico / Shutterstock

A Tisza Erőmű telephelyén építendő létesítmény két, egyenként 499 megawatt teljesítményű blokkból áll majd. Várhatóan évente átlagosan 7 500 gigawattóra villamos energiát termelnek. Az első egység 2029-ben, a második 2030-ban léphet üzembe. A gyorsan szabályozható, nagy hatásfokú technológia révén az erőmű

kulcsszerepet tölt be az energiarendszer rugalmasságának növelésében,

különösen az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásában.

A beruházás a legkorszerűbb nemzetközi műszaki elvárások mentén valósul meg: kiemelt szempont a hatásfok, a gyors fel- és leterhelhetőség, a magas rendelkezésre állás, valamint a szigorú környezetvédelmi határértékek teljesítése. A kivitelező és a gázturbinák hosszú távú karbantartója a török Calik Enerji és az olasz Ansaldo Energia konzorciuma, amelyet nemzetközi közbeszerzési eljárásban választottak ki. A projekt megvalósítását segítik a tiszaújvárosi telephely kedvező adottságai, többek között a meglévő hálózati kapcsolatok, a hűtővízrendszer és a földgáz-infrastruktúra.

Az MVM csoport a tiszaújvárosi beruházással párhuzamosan a Mátrai Erőmű visontai telephelyén is azonos technológiájú erőművet épít.

Az alapkőletételi ünnepségen Lantos Csaba energiaügyi miniszter kiemelte: „Magyarország másfél évtized után vállalkozik újra áramtermelő alaperőművek építésére Tiszaújvárosban és Visontán. A globális energiarendszer átalakulása új típusú kapacitásokat igényel. A megújuló energiaforrások térnyerése mellett elengedhetetlenek azok a korszerű erőművek, amelyek képesek gyorsan, rugalmasan reagálni a mindenkori igényekre. A tiszaújvárosi beruházás ilyen kulcseleme a jövő energiamixének, meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonság megerősítésében, a magyar családok és vállalkozások zavartalan kiszolgálásában.”