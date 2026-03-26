Ilyen erőmű másfél évtizede nem épült Magyarországon

Az alapkőletétellel megkezdődött a két, 499 megawattos blokkból álló tiszaújvárosi kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építése. „Másfél évtized után épül ismét alaperőmű Magyarországon” – mutatott rá Lantos Csaba energiaügyi miniszter.
2026.03.26, 13:13
Frissítve: 2026.03.26, 13:26

„Az ünnepélyes alapkőletétellel új szakaszba lépett a hazai energiarendszer egyik legjelentősebb fejlesztése, megkezdődött a tiszaújvárosi kombinált ciklusú gázturbinás erőmű kivitelezése” – írja az MVM. A beruházás az MVM csoport hosszú távú stratégiájának kulcseleme, amely a növekvő villamosenergia-igények kiszolgálása mellett a megújuló energiaforrások biztonságos integrációját is szolgálja.

Az Ansaldo szállítja az erőmű turbináit / Fotó: Alessia Pierdomenico / Shutterstock

A Tisza Erőmű telephelyén építendő létesítmény két, egyenként 499 megawatt teljesítményű blokkból áll majd. Várhatóan évente átlagosan 7 500 gigawattóra villamos energiát termelnek. Az első egység 2029-ben, a második 2030-ban léphet üzembe. A gyorsan szabályozható, nagy hatásfokú technológia révén az erőmű

  • kulcsszerepet tölt be az energiarendszer rugalmasságának növelésében,
  • különösen az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásában.

A beruházás a legkorszerűbb nemzetközi műszaki elvárások mentén valósul meg: kiemelt szempont a hatásfok, a gyors fel- és leterhelhetőség, a magas rendelkezésre állás, valamint a szigorú környezetvédelmi határértékek teljesítése. A kivitelező és a gázturbinák hosszú távú karbantartója a török Calik Enerji és az olasz Ansaldo Energia konzorciuma, amelyet nemzetközi közbeszerzési eljárásban választottak ki. A projekt megvalósítását segítik a tiszaújvárosi telephely kedvező adottságai, többek között a meglévő hálózati kapcsolatok, a hűtővízrendszer és a földgáz-infrastruktúra.

Az Ansaldo szállítja a turbinákat az erőműhöz / Fotó: Alessia Pierdomenico / Shutterstock

Az MVM csoport a tiszaújvárosi beruházással párhuzamosan a Mátrai Erőmű visontai telephelyén is azonos technológiájú erőművet épít.

Az alapkőletételi ünnepségen Lantos Csaba energiaügyi miniszter kiemelte: „Magyarország másfél évtized után vállalkozik újra áramtermelő alaperőművek építésére Tiszaújvárosban és Visontán. A globális energiarendszer átalakulása új típusú kapacitásokat igényel. A megújuló energiaforrások térnyerése mellett elengedhetetlenek azok a korszerű erőművek, amelyek képesek gyorsan, rugalmasan reagálni a mindenkori igényekre. A tiszaújvárosi beruházás ilyen kulcseleme a jövő energiamixének, meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonság megerősítésében, a magyar családok és vállalkozások zavartalan kiszolgálásában.”

Az MVM közben egy másik erőmű építésére is készül

Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: „Olyan energiarendszert alakítunk ki, amely egyszerre stabil, rugalmas és fenntartható. Ez a beruházás minőségi ugrást jelent a hazai villamosenergia-termelésben, és azt a célt szolgálja, hogy a rendszer hosszú távon is képes legyen alkalmazkodni a változó piaci és technológiai környezethez.”

Az MVM közleménye idézi a kivitelező konzorcium vezetőjét, Ahmet Calikot, a Calik Enerji elnökét is. Mint ismertette, hogy cége világszerte 17 gigawatt beépített kapacitással rendelkezik. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a kombinált ciklusú erőművek terén szerzett tapasztalatát és erős szakembergárdáját ebben a projektben is kamatoztassa. „Különösen fontos számunkra, hogy ez a beruházás összhangban áll Magyarország és az Európai Unió jövőképével, amelyek a szénalapú energiatermelésről a földgázbázisú technológiák felé történő átállást célozzák, hiszen ezek egyben támogatják a Calik csoport fenntarthatósági célkitűzéseit is” – mondta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
