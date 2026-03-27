Szétszervezné a Tisza a kamarát? – az elnök szerint a gazdák fizetnék meg az árát

A Tisza Párt agrárpolitikai elképzelései – különösen a kötelező kamarai tagság megszüntetése – nem új keletű támadások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ellen – mondta lapunknak Papp Zsolt. Az elnök szerint ez egy „módszeres próbálkozás” a szervezet ellehetetlenítésére és szétszervezésére.

A falugazdász-hálózat országszerte több mint 1200 településen érhető el / Fotó: Shutterstock

Több mint százezer gazdát érint a rendszer

A kamarai struktúra több mint 102 ezer családi gazdálkodót, őstermelőt és mezőgazdasági vállalkozót szolgál ki. Papp Zsolt kiemelte: a szervezet nemcsak érdekképviseleti szerepet lát el, hanem konkrét, napi szintű segítséget is nyújt.

A falugazdász-hálózat országszerte több mint 1200 településen érhető el, ahol a gazdák adminisztratív ügyintézésben, támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásában, valamint pályázati lehetőségek kihasználásában kapnak segítséget – jellemzően díjmentesen.

Az elnök szerint a rendszer az elmúlt években jelentősen fejlődött: ma már nem csupán ügyintézői, hanem tanácsadói funkciót is betölt, tudás- és információs központként működik.

Papp Zsolt hangsúlyozta, hogy a kamara több alkalommal bizonyította jelentőségét krízishelyzetekben is. Példaként említette az aszályhelyzetek kezelését, az állatbetegségek – például a ragadós száj- és körömfájás – okozta problémákat, illetve az egyes ágazati nehézségek során nyújtott támogatást.

A szervezet ilyenkor nemcsak információval, hanem koordinációval és érdekképviselettel is segíti a termelőket.

A kötelező tagság megszüntetése gyengítené a rendszert

A NAK elnöke szerint

a kötelező tagság

és a tagdíj

eltörlése alapjaiban változtatná meg a kamara működését. Úgy véli, enélkül nem lenne fenntartható az a tudásbázis és szolgáltatási rendszer, amely jelenleg a vidéki gazdálkodókat segíti.

Nem lesz az a tudásbázis és információs központ, amiből a vidéket és a mezőgazdaságot tudjuk szolgálni és építeni

– fogalmazott. Papp Zsolt szerint a javasolt változtatások végső soron nem a gazdák érdekeit szolgálnák, hanem gyengítenék az agrárium intézményi hátterét, ami az egész ágazat működésére hatással lenne.