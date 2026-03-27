Papp Zsolt
Szétszervezné a Tisza a kamarát? – az elnök szerint a gazdák fizetnék meg az árát

A kötelező kamarai tagság megszüntetése jelentősen gyengítené a gazdák érdekképviseletét és a vidéki agrárszolgáltatásokat – mondta lapunknak Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Mint mondta, a jelenlegi rendszer több mint százezer gazdálkodót segít nap mint nap, ennek felszámolása pedig az egész ágazat működését érintené.
2026.03.27, 09:52
Frissítve: 2026.03.27, 10:06

A Tisza Párt agrárpolitikai elképzelései – különösen a kötelező kamarai tagság megszüntetése – nem új keletű támadások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ellen – mondta lapunknak Papp Zsolt. Az elnök szerint ez egy „módszeres próbálkozás” a szervezet ellehetetlenítésére és szétszervezésére.

A falugazdász-hálózat országszerte több mint 1200 településen érhető el / Fotó: Shutterstock

Több mint százezer gazdát érint a rendszer

A kamarai struktúra több mint 102 ezer családi gazdálkodót, őstermelőt és mezőgazdasági vállalkozót szolgál ki. Papp Zsolt kiemelte: a szervezet nemcsak érdekképviseleti szerepet lát el, hanem konkrét, napi szintű segítséget is nyújt.

A falugazdász-hálózat országszerte több mint 1200 településen érhető el, ahol a gazdák adminisztratív ügyintézésben, támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásában, valamint pályázati lehetőségek kihasználásában kapnak segítséget – jellemzően díjmentesen.

Az elnök szerint a rendszer az elmúlt években jelentősen fejlődött: ma már nem csupán ügyintézői, hanem tanácsadói funkciót is betölt, tudás- és információs központként működik.

Papp Zsolt hangsúlyozta, hogy a kamara több alkalommal bizonyította jelentőségét krízishelyzetekben is. Példaként említette az aszályhelyzetek kezelését, az állatbetegségek – például a ragadós száj- és körömfájás – okozta problémákat, illetve az egyes ágazati nehézségek során nyújtott támogatást.

A szervezet ilyenkor nemcsak információval, hanem koordinációval és érdekképviselettel is segíti a termelőket.

A kötelező tagság megszüntetése gyengítené a rendszert

A NAK elnöke szerint

  • a kötelező tagság
  • és a tagdíj

eltörlése alapjaiban változtatná meg a kamara működését. Úgy véli, enélkül nem lenne fenntartható az a tudásbázis és szolgáltatási rendszer, amely jelenleg a vidéki gazdálkodókat segíti.

Nem lesz az a tudásbázis és információs központ, amiből a vidéket és a mezőgazdaságot tudjuk szolgálni és építeni

– fogalmazott. Papp Zsolt szerint a javasolt változtatások végső soron nem a gazdák érdekeit szolgálnák, hanem gyengítenék az agrárium intézményi hátterét, ami az egész ágazat működésére hatással lenne.

Kritizálják az elképzelést az agrárium szereplői

Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke az Agrokultnak kijelentette, hogy a NAK és a Magosz a leghatározottabban elutasítja Ukrajna EU-csatlakozását.

„Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur-megállapodás ellen, és akár az utcán is megakadályozzuk Von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására” – emelte ki Jakab.

Cseh Tibor András, a NAK alelnöke, a Magosz főtitkára szerint a Tisza Párt ezzel a tervével szétverné Európa leghatékonyabb érdekképviseleti rendszerét, amellyel sikerült elérni például a mostani őstermelői adókedvezményeket, Európa legszigorúbb földtörvényét és azt, hogy a kamarai falugazdászok minden termelőnek ingyen készítik el a támogatási kérelmét vagy a pályázatát.

Botrányos beszéd Csornán: beszántaná a magyar gazdák legnagyobb szervezetét a Tisza Párt agrárszakértője

Tovább folytatja a fenyegetőzést a Tisza Párt. Ezúttal a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezetét fenyegette meg Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárszakértője. A politikus szerint, ha a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem változtat az álláspontján, akkor felülvizsgálják a működését április 12. után.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
