Szétszervezné a Tisza a kamarát? – az elnök szerint a gazdák fizetnék meg az árát
A Tisza Párt agrárpolitikai elképzelései – különösen a kötelező kamarai tagság megszüntetése – nem új keletű támadások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ellen – mondta lapunknak Papp Zsolt. Az elnök szerint ez egy „módszeres próbálkozás” a szervezet ellehetetlenítésére és szétszervezésére.
Több mint százezer gazdát érint a rendszer
A kamarai struktúra több mint 102 ezer családi gazdálkodót, őstermelőt és mezőgazdasági vállalkozót szolgál ki. Papp Zsolt kiemelte: a szervezet nemcsak érdekképviseleti szerepet lát el, hanem konkrét, napi szintű segítséget is nyújt.
A falugazdász-hálózat országszerte több mint 1200 településen érhető el, ahol a gazdák adminisztratív ügyintézésben, támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásában, valamint pályázati lehetőségek kihasználásában kapnak segítséget – jellemzően díjmentesen.
Az elnök szerint a rendszer az elmúlt években jelentősen fejlődött: ma már nem csupán ügyintézői, hanem tanácsadói funkciót is betölt, tudás- és információs központként működik.
Papp Zsolt hangsúlyozta, hogy a kamara több alkalommal bizonyította jelentőségét krízishelyzetekben is. Példaként említette az aszályhelyzetek kezelését, az állatbetegségek – például a ragadós száj- és körömfájás – okozta problémákat, illetve az egyes ágazati nehézségek során nyújtott támogatást.
A szervezet ilyenkor nemcsak információval, hanem koordinációval és érdekképviselettel is segíti a termelőket.
A kötelező tagság megszüntetése gyengítené a rendszert
A NAK elnöke szerint
- a kötelező tagság
- és a tagdíj
eltörlése alapjaiban változtatná meg a kamara működését. Úgy véli, enélkül nem lenne fenntartható az a tudásbázis és szolgáltatási rendszer, amely jelenleg a vidéki gazdálkodókat segíti.
Nem lesz az a tudásbázis és információs központ, amiből a vidéket és a mezőgazdaságot tudjuk szolgálni és építeni
– fogalmazott. Papp Zsolt szerint a javasolt változtatások végső soron nem a gazdák érdekeit szolgálnák, hanem gyengítenék az agrárium intézményi hátterét, ami az egész ágazat működésére hatással lenne.
Kritizálják az elképzelést az agrárium szereplői
Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke az Agrokultnak kijelentette, hogy a NAK és a Magosz a leghatározottabban elutasítja Ukrajna EU-csatlakozását.
„Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur-megállapodás ellen, és akár az utcán is megakadályozzuk Von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására” – emelte ki Jakab.
Cseh Tibor András, a NAK alelnöke, a Magosz főtitkára szerint a Tisza Párt ezzel a tervével szétverné Európa leghatékonyabb érdekképviseleti rendszerét, amellyel sikerült elérni például a mostani őstermelői adókedvezményeket, Európa legszigorúbb földtörvényét és azt, hogy a kamarai falugazdászok minden termelőnek ingyen készítik el a támogatási kérelmét vagy a pályázatát.
Tovább folytatja a fenyegetőzést a Tisza Párt. Ezúttal a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezetét fenyegette meg Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárszakértője. A politikus szerint, ha a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem változtat az álláspontján, akkor felülvizsgálják a működését április 12. után.