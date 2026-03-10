Félelem és rettegés Romániában, egyre drágul az üzemanyag, a kormány viszont nem tesz semmit
Egyelőre hiába korrigált viszonylag nagyot, megközelítőleg harminc dollárt a kőalaj világpiaci ára, ma reggelre a Romániában legkiterjedtebb hálózattal rendelkező Petrom kútjainál a gázolaj literenkénti ára 15 banival, a benziné pedig 10 banival emelkedett.
Meglepő lehet, hogy a kőalaj árának csökkenése ellenére a romániai benzinkutak áremelést hajtottak végre, de ennek hátterében logikus gazdasági magyarázat áll. Amit láthatunk, az az úgynevezett késleltetett hatás (lag effect), ami azt jelenti, hogy az input költségek hirtelen növekedése eltolva jelenik meg a termékek árában. Ezt határozott kormányzati beavatkozással lehet meggátolni.
A magyar kormány azonnal reagált az árrobbanásra:
Orbán Viktor bejelentette, hogy hétfő éjfél óta a magyar lakosság védett áron vásárolhat üzemagyagot a magyarországi töltőállomásokon. A benzin literenkénti árát 595 forintban, míg a gázolajét 615 forintban maximálták.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig közösségimédia-oldalán tett közzé tájékoztatást arról, hogy az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkenti a kormány. A miniszter arról is írt, hogy azonnali tiltás lép érvénybe az üzemanyagok és a kőolaj exportjára vonatkozóan, valamint a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is rendelkezett.
Mennyi az annyi Romániában
Több internetes fórumon is vita alakult ki az elmúlt időszakban a szomszédos országok üzemanyagárait illetően, ezért a tisztánlátás érdekében lapunk utánajárt a legfrissebb román adatoknak.
A nagyváradi Petrom töltőállomáson
- egy liter 95-ös benzinért 8,32 lejt (kb. 620 forint),
- egy liter gázolajért pedig 8,76 lejt kellett fizetni a cikk írásának időpontjában.
- A prémiumgázolaj ára ennél is borsosabb, országos viszonylatban 9 és 9,5 lej között mozog.
Vannak természetesen kiugróan olcsó benzinkutak is, Efori Nordban benzint 8,07, gázolajat 8,46 lejért tankolhatunk.
Az öt legnagyobb városban az alábbiak szerint alakulnak a benzin-, valamint gázolajárak:
Bukarestben 8,16 és 8,59 lej,
Temesváron 8,17 és 8,59 lej,
Jászvásáron 8,18 és 8,59 lej,
Konstancán 8,19 és 8,58 lej.
Hiába vár a lakosság, a román kormány nem intézkedik, jöhet a tízlejes üzemanyagár
Kiszivárgott információk szerint a román kormány három forgatókönyvet vizsgál az üzemanyagárak emelkedésének korlátozására és a literenkénti 10 lejes (körülbelül 750 forint) lélektani határ túllépésének elkerülésére a nemzetközi piacokon gyorsuló olajár-emelkedés fényében − mutat rá a Krónika újságírója:
- A bukaresti kormány által elemzett első forgatókönyv a Digi 24 értesülései szerint a benzin és a dízel üzemanyagok jövedéki adójának ideiglenes csökkentését tartalmazza. Egy ilyen intézkedés csökkenthetné a végső árat, mivel az üzemanyagár nagyjából felét adók teszik ki. Ez a lehetőség azonban kiesést jelentene az állami költségvetésnek, mivel a jövedéki adók fontos bevételi forrást jelentenek. Nicusor Dan államfő valószínűleg ezért nevezte kivitelezhetetlennek ezt a lehetőséget.
- A hatóságok által elemzett másik forgatókönyv bizonyos szakmai csoportok, különösen a fuvarozók és a mezőgazdasági termelők pénzügyi támogatását tartalmazza, ők ugyanis a leginkább érintettek. Hasonló intézkedést alkalmaztak 2022-ben, az ukrajnai háború kitörése után, amikor a literenkénti üzemanyagárak meghaladták a kilenc lejt.
- A harmadik forgatókönyv az olajellátási forrásokat diverzifikálná, hogy csökkenjen a közel-keleti importtól való függés, ezzel minimalizálva az iráni háború negatív hatásait.
Románia a régiós országok mögött kullog
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter hétvégi nyilatkozata szerint a hét végén vagy a jövő hét elején születhet döntés a lehetséges intézkedéseket illetően, ami a közel-keleti konfliktus alakulásától és a nemzetközi piacok olajárának dinamikájától függ.
A régió országai közül Magyarországon védett árat vezettek be, és csökkenteték az üzemanyagokat terhelő adókat, Horvátországban szintén korlátozták a töltőállomások árait, Szerbia pedig a belső piac védelme érdekében leállította a kőolaj- és üzemanyagexportot.
