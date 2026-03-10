Félelem és rettegés Romániában, egyre drágul az üzemanyag, a kormány viszont nem tesz semmit

Egyelőre hiába korrigált viszonylag nagyot, megközelítőleg harminc dollárt a kőalaj világpiaci ára, ma reggelre a Romániában legkiterjedtebb hálózattal rendelkező Petrom kútjainál a gázolaj literenkénti ára 15 banival, a benziné pedig 10 banival emelkedett.

A román kormány tétlenkedésének a lakosság fizeti meg az árát / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Meglepő lehet, hogy a kőalaj árának csökkenése ellenére a romániai benzinkutak áremelést hajtottak végre, de ennek hátterében logikus gazdasági magyarázat áll. Amit láthatunk, az az úgynevezett késleltetett hatás (lag effect), ami azt jelenti, hogy az input költségek hirtelen növekedése eltolva jelenik meg a termékek árában. Ezt határozott kormányzati beavatkozással lehet meggátolni.

A magyar kormány azonnal reagált az árrobbanásra: Orbán Viktor bejelentette, hogy hétfő éjfél óta a magyar lakosság védett áron vásárolhat üzemagyagot a magyarországi töltőállomásokon. A benzin literenkénti árát 595 forintban, míg a gázolajét 615 forintban maximálták. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig közösségimédia-oldalán tett közzé tájékoztatást arról, hogy az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkenti a kormány. A miniszter arról is írt, hogy azonnali tiltás lép érvénybe az üzemanyagok és a kőolaj exportjára vonatkozóan, valamint a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is rendelkezett.

Mennyi az annyi Romániában

Több internetes fórumon is vita alakult ki az elmúlt időszakban a szomszédos országok üzemanyagárait illetően, ezért a tisztánlátás érdekében lapunk utánajárt a legfrissebb román adatoknak.

A nagyváradi Petrom töltőállomáson

egy liter 95-ös benzinért 8,32 lejt (kb. 620 forint),

egy liter gázolajért pedig 8,76 lejt kellett fizetni a cikk írásának időpontjában.

A prémiumgázolaj ára ennél is borsosabb, országos viszonylatban 9 és 9,5 lej között mozog.

Vannak természetesen kiugróan olcsó benzinkutak is, Efori Nordban benzint 8,07, gázolajat 8,46 lejért tankolhatunk.

Az öt legnagyobb városban az alábbiak szerint alakulnak a benzin-, valamint gázolajárak:

Bukarestben 8,16 és 8,59 lej,

Temesváron 8,17 és 8,59 lej,