Ha két héten belül Trump nem zárja le az iráni háborút, újabb nagyon nehéz éve lehet a magyar gazdaságnak – a németek már a kárfelmérésnél tartanak

Egyelőre megjósolhatatlan, mi lesz a két hete zajló iráni háború végkifejlete: egyre inkább az eszkaláció, semmint a megoldás irányába halad. A reálgazdasági hatásokat még csak most kezdik felmérni az országok, ám az előjelek nem túl biztatók. Németországban akár feleakkora is lehet a GDP-növekedés, mint amivel az év elején számoltak, az infláció pedig szinte biztosan emelkedni fog, ami egyet jelent azzal, hogy a magyar gazdaság növekedési kilátásai ismét borúsabbak lehetnek. Az elemzők azonban óvatosak: minden attól függ, milyen gyorsan rendeződik a fegyveres konfliktus, és megnyílik-e végre a Hormuzi-szoros.
Járdi Roland
2026.03.13, 18:05
Frissítve: 2026.03.13, 18:17
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.