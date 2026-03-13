Ha két héten belül Trump nem zárja le az iráni háborút, újabb nagyon nehéz éve lehet a magyar gazdaságnak – a németek már a kárfelmérésnél tartanak

Egyelőre megjósolhatatlan, mi lesz a két hete zajló iráni háború végkifejlete: egyre inkább az eszkaláció, semmint a megoldás irányába halad. A reálgazdasági hatásokat még csak most kezdik felmérni az országok, ám az előjelek nem túl biztatók. Németországban akár feleakkora is lehet a GDP-növekedés, mint amivel az év elején számoltak, az infláció pedig szinte biztosan emelkedni fog, ami egyet jelent azzal, hogy a magyar gazdaság növekedési kilátásai ismét borúsabbak lehetnek. Az elemzők azonban óvatosak: minden attól függ, milyen gyorsan rendeződik a fegyveres konfliktus, és megnyílik-e végre a Hormuzi-szoros.