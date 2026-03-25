Deepfake-korszak: bárki gyárthat hamis valóságot ingyen vagy pár euróért – kisokos segít felismerni az MI-tartalmakat

A villamosmegállóban görgetett videók, a közösségi médiában felbukkanó, „megdöbbentő” felvételek vagy épp hírességek szájába adott mondatok egyre gyakrabban nem a valóságot tükrözik. Hosszú ideig magától értetődő volt, hogy amit videón látunk vagy hangfelvételen hallunk, az valóban megtörtént – a mozgókép bizonyítéknak számított. A mesterséges intelligencia (MI) azonban ezt az alapvető bizalmat írta felül: ma már meggyőzően hamis arcok, hangok és jelenetek is készíthetők, amelyek érzelmileg és vizuálisan is hitelesnek tűnnek.

A mesterséges intelligencia nem mindig „érti” a fizikai világ működését / Fotó: Frame Stock Footage

Erre reagálva készített MI-kisokost az Umbrella Collective, amely nem algoritmusokat vagy technológiai részleteket magyaráz, hanem olyan visszatérő mintákat és jeleket mutat meg, amelyek segítenek felismerni, ha egy tartalom mesterséges intelligencia által készült.

Egyre több a megtévesztő tartalom

„Az Umbrella által készített kisokosnak alapvetően tájékoztató, edukációs jellege van, hiszen ahogy fejlődik a technológia, úgy egyre több MI felhasználásával előállított tartalommal találkozunk, sokszor anélkül, hogy tudnánk, hogy mesterséges intelligencia által készített tartalomról van szó” – mondta a Világgazdaságnak Bíró Áron, az Umbrella Collective operatív igazgatója.

Hozzátette: ez rengeteg veszélyt rejt, ezért ha egy tartalommal kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, érdemes tudatosan végigmenni egy ellenőrzési folyamaton.

Bárki gyárthat már hamis valóságot mesterséges intelligenciával

A technológia mára széles körben elérhetővé vált:

akár ingyenesen vagy néhány euróért is lehet olyan alkalmazásokat használni, amelyekkel valósághű tartalmak állíthatók elő.

Ez azt is jelenti, hogy híres emberek szájába olyan mondatok adhatók, amelyek soha nem hangzottak el. A fejlődés üteme ráadásul rendkívül gyors, és egyelőre nem látszik, hol lehet a határa.

Az ottfelejtett logó is sok esetben lebuktatja a kamu képeket / Forrás: Umbrella Collectives

Nem a nagy hibák, hanem az apró jelek számítanak

A kisokos szerint az első és legegyszerűbb kapaszkodó az, ha egy tartalom egyértelműen jelölve van: egyre több platform és készítő tünteti fel, ha mesterséges intelligenciát használ, például „AI generated” vagy hasonló megjelöléssel. Ez segít abban, hogy a felhasználó kontextusban értelmezze a látottakat, és ne feltételezze automatikusan, hogy valódi eseményről van szó.