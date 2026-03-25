Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
villamosenergia
áram
szolgáltató
MVM

Kedvezményeket oszt az MVM, most érdemes ellenőrizni a számlákat – több marad a családi kasszában

Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt. Erről tájékoztatta az MVM energiaszolgáltató szerdán az MTI-t.
Csókási Annamária
2026.03.25, 15:19
Frissítve: 2026.03.25, 17:00

A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon.

mvm
Megtaláltuk, hogy hol lehet ellenőrizni az MVM részletes számlát / Fotó: MAVIR / Facebook

Százezreket érint a kedvezmény

A rezsistop-kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a Támogatás, túlfizetés soron található, közölte a szolgáltató. Az MVM hozzátette: néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop-kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat. 

Érdemes odafigyelni az MVM számláira

Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát. A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, akkor a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop-kedvezmény. Ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, 

most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság.

Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM. Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan – jelezte az energiaszolgáltató. Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldi ügyfeleinek. 

Márciusban a megszokott rend szerint egy gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége. Aki a rezsistop-kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie. A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a Támogatás soron azoknál az ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént – írta az MVM.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu