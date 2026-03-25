Kedvezményeket oszt az MVM, most érdemes ellenőrizni a számlákat – több marad a családi kasszában

A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon.

Megtaláltuk, hogy hol lehet ellenőrizni az MVM részletes számlát / Fotó: MAVIR / Facebook

Százezreket érint a kedvezmény

A rezsistop-kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a Támogatás, túlfizetés soron található, közölte a szolgáltató. Az MVM hozzátette: néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop-kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat.

Érdemes odafigyelni az MVM számláira

Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát. A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, akkor a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop-kedvezmény. Ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett,

most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság.

Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM. Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan – jelezte az energiaszolgáltató. Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy

az elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldi ügyfeleinek.

Márciusban a megszokott rend szerint egy gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége. Aki a rezsistop-kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie. A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a Támogatás soron azoknál az ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént – írta az MVM.