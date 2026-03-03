Ezt kell tudni a márciusi nyugdíjfolyósítási rendről

Az ellátásokat havonta, forintban utalják, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig. Ebben a hónapban, azaz márciusban nem várható eltérés a szokott utalási rendtől, azaz a banki jóváírás várható napja március 12-e, csütörtök – írja az Origo a nyugdíjfolyósító által közzétett információk alapján.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közlése szerint márciusban a szokott rendben zajlanak a nyugdíjkifizetések (illusztráció) / Fotó: Kurucz Árpád

Nyugdíjfolyósító: március 12. a banki jóváírás napja

2026-ban a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén az ellátás jóváírása a nyugdíjfolyósító által megadott napon történik az adott hónapban.

Ez 2026. március hónapban 12-e, ami csütörtökre esik.

Azok a nyugellátásra és az azzal azonos módon utalandó ellátásra jogosult személyek, akik járandóságukat nem banki teljesítéssel kérik, a Magyar Posta Zrt. által elvégzett kézbesítéssel számíthatnak március hónapban is a kifizetésekre. A posta az ellátásban részesülő személyeket a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban ún. Nyugdíjkifizetési naptár formájában tájékoztatja.

Februárban érkeztek a pluszjárandóságok

Márciusban tehát visszaáll a szokott nyugdíjutalási rend, miután februárban némileg megváltozott a kifizetések teljesítése. Ennek oka volt, hogy idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege , februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezett a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete.

Így bankszámlára való jóváírás esetén

február 12-én, csütörtökön érkezett a február havi ellátás,

a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét a következő napon, február 13-án, pénteken utalták.

Február hónapban megváltozott a postai kézbesítés rendje is: a Magyar Posta már február 6-án megkezdte a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését.

Az Origo cikke kitér arra is, hogy a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is.