Bővül a teherfogalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon – a MÁV-vezér elárulta, mi hiányzik még a személyforgalom elindításához

„Sokan elmondták a véleményüket a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza kapcsán. Mi már öt nap üzemelési tapasztalattal a hátunk mögött tényekről is be tudunk számolni” – jelentette ki keddi videóüzenetében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

Szintet lép a teherfogalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A cégvezető ismertette, hogy az elmúlt négy évben a Budapest–Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a régiből csak a helye maradt. Minden infrastruktúra-elem maradéktalanul elkészült:

megvannak a sínek,

a váltók,

a peronok,

a felsővezeték.

Hozzátette, hogy a beruházás költségvetésében nemcsak az infrastruktúra volt benne, ebből a pénzből megújultak az épületek, elkészült 400 biciklis és 400 autós P+R parkoló, elkészültek az aluljárók, és elkészült egy teljes biztonsági audit is.

„A vadonatúj pályához vadonatúj biztosítóberendezés is létesült. A biztosítóberendezés felelős azért, hogy működjenek a váltók, helyes jelzési képet mutassanak a jelzők, és nyíljanak és záródjanak a sorompók, ahogy a vonat halad. A biztosítóberendezés teljeskörűen és korlátozás nélkül működik, minden váltó és minden vágány használható, ami ezen a vasútvonalon van” – emelte ki Hegyi Zsolt.

Elmondta, hogy a vonatok jelenleg 100 kilométer per óra sebességgel haladhatnak ezen a vasútvonalon, és a tehervonatok számára nyitották meg a közlekedést. Ahogy a vasútvonal megnyílt, a Szerbia felé haladó tehervonatok fokozatosan terelődnek át az eddig használt szegedi irányról a Budapest–Belgrád direkt vasútvonalra.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a forgalom a következő hetekben folyamatosan bővül és fejlődik majd. Ennek a hétnek a második felétől például lehetőség lesz már ezen a vasútvonalon is a konténervonatok továbbítására. A tehervonatok olyan ütemben követhetik egymást, amilyen ütemben erre szükség van, semmilyen korlátozás nincs abban a tekintetben, hogy hány tehervonat közlekedhet egyszerre a pályán.

„Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszernek a véglegesítése. A szoftver tesztelése folyamatban van. Ennek az elkészülése az előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 kilométer per órás sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között” – zárta gondolatait Hegyi Zsolt, aki arra nem tért ki, hogy kellett-e módosítani a személyforgalom indítását március közepére kitűző terven.

Több évig tartó munkálatok és hosszas előkészítés után, február 27-én megindult a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Utazni egyelőre még nem tudunk a vonatokon, pénteken ugyanis csak a teherforgalom kapta meg a zöld lámpát, azonban a személyforgalom elindítására is már csak néhány hetet kell várnunk. Az utasforgalom indulását március 14-re tervezik. Kérdés, hogy mekkora utasforgalomra számíthatunk az új vasúti pályán. Ennek jártunk utána.

