közlekedés
Hegyi Zsolt
teherszállítás
MÁV
Budapest-Belgrád vasútvonal

Bővül a teherfogalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon – a MÁV-vezér elárulta, mi hiányzik még a személyforgalom elindításához

A személyforgalom a vonatbefolyásoló rendszerek (már javában zajló) tesztje után indulhat el Hegyi Zsolt szerint. A MÁV vezér beszámolt a Budapest–Belgrád vasútvonal első napjainak tapasztalatairól.
VG
2026.03.03, 15:13
Frissítve: 2026.03.03, 15:52

„Sokan elmondták a véleményüket a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza kapcsán. Mi már öt nap üzemelési tapasztalattal a hátunk mögött tényekről is be tudunk számolni” – jelentette ki keddi videóüzenetében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

20260218_bubevonat_teszt_22_VZ Budapest–Belgrád vasútvonal vonat, BuBe
Szintet lép a teherfogalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A cégvezető ismertette, hogy az elmúlt négy évben a Budapest–Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a régiből csak a helye maradt. Minden infrastruktúra-elem maradéktalanul elkészült:

  • megvannak a sínek,
  • a váltók,
  • a peronok,
  • a felsővezeték.

Hozzátette, hogy a beruházás költségvetésében nemcsak az infrastruktúra volt benne, ebből a pénzből megújultak az épületek, elkészült 400 biciklis és 400 autós P+R parkoló, elkészültek az aluljárók, és elkészült egy teljes biztonsági audit is.

„A vadonatúj pályához vadonatúj biztosítóberendezés is létesült. A biztosítóberendezés felelős azért, hogy működjenek a váltók, helyes jelzési képet mutassanak a jelzők, és nyíljanak és záródjanak a sorompók, ahogy a vonat halad. A biztosítóberendezés teljeskörűen és korlátozás nélkül működik, minden váltó és minden vágány használható, ami ezen a vasútvonalon van” – emelte ki Hegyi Zsolt.

Elmondta, hogy a vonatok jelenleg 100 kilométer per óra sebességgel haladhatnak ezen a vasútvonalon, és a tehervonatok számára nyitották meg a közlekedést. Ahogy a vasútvonal megnyílt, a Szerbia felé haladó tehervonatok fokozatosan terelődnek át az eddig használt szegedi irányról a Budapest–Belgrád direkt vasútvonalra.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a forgalom a következő hetekben folyamatosan bővül és fejlődik majd. Ennek a hétnek a második felétől például lehetőség lesz már ezen a vasútvonalon is a konténervonatok továbbítására. A tehervonatok olyan ütemben követhetik egymást, amilyen ütemben erre szükség van, semmilyen korlátozás nincs abban a tekintetben, hogy hány tehervonat közlekedhet egyszerre a pályán.

„Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszernek a véglegesítése. A szoftver tesztelése folyamatban van. Ennek az elkészülése az előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 kilométer per órás sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között” – zárta gondolatait Hegyi Zsolt, aki arra nem tért ki, hogy kellett-e módosítani a személyforgalom indítását március közepére kitűző terven.

 

Az idegenforgalmat is berobbanthatja a Budapest–Belgrád vasútvonal – így alakultak a két ország közötti kapcsolatok

Több évig tartó munkálatok és hosszas előkészítés után, február 27-én megindult a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Utazni egyelőre még nem tudunk a vonatokon, pénteken ugyanis csak a teherforgalom kapta meg a zöld lámpát, azonban a személyforgalom elindítására is már csak néhány hetet kell várnunk. Az utasforgalom indulását március 14-re tervezik. Kérdés, hogy mekkora utasforgalomra számíthatunk az új vasúti pályán. Ennek jártunk utána.

Ugyanakkor a jegyárak kapcsán már több forgatóköny is elhangzott.

„A magyar fél olcsóbb, 25 euró körüli díjszabásra tett javaslatot az egyelőre kicsit magasabb árszint mellett érvelő szerb társvasútnak. A menetrend, illetve a BuBe-díjtermék árának véglegesítése ugyanakkor még nem történt meg, arra a személyforgalom – március közepére tervezett – indulásából visszaszámolt közzétételi előírásoknak megfelelően kerül majd sor” – írta válaszában a szaktárca.

Hasonlóról beszélt Szijjártó Péter is. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a jegyárat 26 eurótól lehet kalkulálni, amellyel a szerb és a magyar főváros között villámgyorsan lehet majd közlekedni.

