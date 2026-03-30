Szegedi BYD-gyár: Orbán Viktor is elámult a kínai beruházás láttán – "A szegediek megfogták az Isten lábát"

A Szeged mellett épülő BYD-gyár nemcsak méretében kiemelkedő, hanem hosszú távon is meghatározza a térség gazdasági pályáját – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pityinger László Dopranos című podcastjében.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vang Csuan-fu, a kínai BYD alapító-elnöke a kínai BYD autógyárban / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

A miniszterelnök felidézte: már a beruházásról szóló megállapodás aláírásakor is találkozott elektromos autóval, amelyet a kínai gyártó fejlesztett. Azóta pedig személyesen is látta az építkezést Szeged közelében.

Orbán Viktor elmondása szerint a gyár mérete még a már zajló nagy ipari beruházásokhoz képest is kiemelkedő. Úgy fogalmazott: bár a debreceni gyár sem kicsi, a Szeged mellett épülő létesítmény mérete és kiterjedése különösen szembetűnő. A helyszín mellett elhaladva azt tapasztalta, hogy hosszú szakaszon keresztül egymást követik az ipari épületek, ami jól mutatja a beruházás léptékét.

Évtizedekre meghatározhatja a térséget Orbán Viktor szerint

A miniszterelnök szerint a beruházás nemcsak egy új gyár, hanem egy teljes gazdasági ökoszisztéma alapja lehet.

„A szegediek megfogták az Isten lábát” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a fejlesztés a következő 25-30 évben biztosíthatja a térség gazdasági növekedését.

Orbán Viktor szerint a BYD-gyár olyan ipari motor lehet, amely hosszú távon is munkahelyeket teremt, és meghatározza Szeged és környéke fejlődését.

Ezért jár páncélautóval Orbán Viktor

Orbán Viktor a beszélgetésben elmondta, hogy jelenleg páncélozott autót használ, amit az ukrajnai háborúval összefüggő biztonsági kockázatok indokolnak. A közelmúltban nyilvánosságra került, hogy ukrán oldalról olyan kijelentések hangzottak el, amelyekben konkrétan utaltak a miniszterelnök mozgására, illetve családjára is, ami indokolttá tette a védelmi intézkedések szigorítását. A fenyegetések nemcsak politikai szinten jelentek meg, hanem személyes dimenziót is kaptak, ezért a biztonsági protokollok – így a páncélozott jármű használata – a megnövekedett kockázatok kezelését szolgálják.

Gigaberuházás Szegeden: számokban a BYD-gyár

A Szeged mellett épülő BYD-gyár minden idők egyik legnagyobb magyar ipari beruházása:

a fejlesztés értéke mintegy 4,5 milliárd dollár,

a gyár egy közel 300 hektáros területen jön létre,

és a teljes felfutás után évente akár 300–350 ezer jármű gyártására lesz képes.

A projekt több ezer munkahelyet hozhat létre, miközben a teljes autógyártási folyamat – az akkumulátorgyártás kivételével – Szegeden valósul meg. A termelés fokozatosan épül fel, a próbagyártás már megkezdődött, a sorozatgyártás pedig több lépcsőben fut fel, párhuzamosan a foglalkoztatás bővülésével és a beszállítói hálózat kiépülésével. A beruházás nemcsak egy gyár, hanem komplex infrastrukturális fejlesztés is: például egy kilenc kilométeres szennyvízcsatorna-rendszer épül hozzá, és új közlekedési kapcsolatok is létesülnek.