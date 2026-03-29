Sertéspestis Európában: kiderült, hogy milyen hatással lesz a járvány a sonka árára

Az év első hónapjaiban ismét riasztó méreteket öltött az afrikai sertéspestis (ASP) terjedése a kontinensen. Bár a vírus az emberre teljesen ártalmatlan, az agráriumban katasztrofális gazdasági következményekkel jár. A legfrissebb nemzetközi jelentések szerint 2026 januárjában és februárjában 16 európai országban bukkant fel a kór, a regisztrált esetek száma pedig megközelítette a kétezret. A legaggasztóbb a helyzet a kontinens két legfontosabb sertéstenyésztő központjában, Spanyolországban és Németországban, ahol a vaddisznóállományban terjedő fertőzés miatt szigorú korlátozásokat kellett bevezetni – írja az Origo. A probléma a húsvét közeledtével, sonkavásárlás előtt különösen aggasztó.

Kiderült, hogy milyen hatással lesz a megint terjedő afrikai sertéspestis a magyarországi sonkaárakra / Fotó: Huszár Márk

Spanyol dráma, veszélyben a magyar sonka?

A kontinens vezető sertéshúsexportőrénél, Spanyolországban a legdrámaibb a helyzet. Bár a házi sertésekben egyelőre nem igazolták a fertőzést, a vaddisznók körében Katalóniában regisztrált esetek elegendők voltak ahhoz, hogy szigorú korlátozások lépjenek életbe. A barcelonai gócpont körüli védőkörzetben több mint 61 ezer állat mozgását blokkolták.

A spanyol gazdaszövetség adatai szerint a járvány közvetett hatásai eddig mintegy 63 millió eurós (közel 24,5 milliárd forintos) bevételkiesést okoztak. Az EFEAgro jelentése szerint a tavalyi év végén felbukkant vírus azonnal visszavetette az exportot, különösen a legfontosabb piacnak számító Kína irányába. Ennek következtében a spanyol sertésárak a nyári csúcsról az év végére csaknem a felükre zuhantak, miközben a termelési költségek tovább emelkedtek, minimálisra zsugorítva a gazdák hasznát.

Mi várható a boltokban?

Bár Magyarországon a házi sertésállomány jelenleg mentes a fertőzéstől, a vaddisznók körében továbbra is magas a fertőzési nyomás. A hazai termelőknek nemcsak a biológiai biztonság fenntartása jelent tetemes költséget, hanem az európai piaci folyamatok is közvetlenül hatnak rájuk.

A spanyol és német exportakadályok elméletben kettős hatást válthatnak ki a piacon:

Egyrészt a kieső mennyiségek miatt hiány léphet fel bizonyos prémiumkategóriákban, ami árfelhajtó tényező lehet.

Másrészt az érintett országok a belső európai piacon próbálják majd teríteni a Kínából vagy Japánból kitiltott húst, ami a felvásárlási árak lenyomásával a magyar gazdákat is nehéz helyzetbe hozhatja.

Szerencsére a húsvéti bevásárlás küszöbén álló magyar fogyasztóknak nincs mitől tartaniuk. A Magyar Húsiparosok Szövetségének (Hússzövetség), ügyvezető titkára, Mostisch Martina, megnyugtató választ adott:

...a sonkák, amelyek a boltokban vannak, már korábban levágott sertések részei. Ezek alacsonyabb áron kerültek be, mert a sertés ára az év elején alacsonyabb volt, így alacsonyabb áron találjuk meg a boltok polcain. Maga a sertéspestis nem befolyásolja az árakat.

Válaszában a szakember kitért arra is, hogy a hazai állomány helyzete stabilnak mondható, de a húspultokban bőségesen találunk importtermékeket is, hiszen a vásárlók előszeretettel veszik a külföldről származó sonkákat is, ha azok megfelelnek a hazai ízlésnek.

Leginkább a környező országokból érkeznek termékek, mondjuk Szlovákiából, Lengyelországból vagy Németországból. Azok az országok jönnek szóba, ahol hasonló az ízvilág és a technológia is

– nyilatkozta Mostisch Martina.