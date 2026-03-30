Rezsiemelés, drága benzin, új adók: riadót fújt a kormánybiztos, több száz milliárdos lenne a Tisza számlája – „A családok pénzére ne pályázzanak!"

György László szerint a Tisza Párt energiaátállási terve a magyarok megtakarításait is megadóztatná, a kormánybiztos pedig figyelmeztetett, hogy az intézkedés jelentős rezsiemelkedést és dráguló üzemanyagárakat is hozhat.

A lakossági megtakarítások megadóztatása ellen is felszólalt György László, aki szerint ez is szerepel a Tisza energiaátállási terveiben / Fotó: Pikselstock / Shutterstock

György László egy hétfőn közzétett bejegyzésben élesen bírálta a Tisza Párt terveit. A kormánybiztos szerint az ellenzéki formáció olyan intézkedéseket vázolt fel, amelyek közvetlenül érintenék a magyar lakosság megtakarításait.

A politikus figyelmeztetett, hogy a Tisza energiaátállási terve nemcsak jelentős költségekkel járna, hanem ezek finanszírozását részben a családokra terhelné.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a program akár két-két és félszeres rezsiemelkedést, valamint ezer forint feletti üzemanyagárakat is eredményezhetne.

György László szerint a terv egyik legvitatottabb eleme egy új, megtakarításokat érintő különadó lenne. Ez az intézkedés évente 240 és 360 milliárd forint közötti összeget vonna el a lakosságtól egy 1–1,5 százalékos adókulcs alkalmazásával. A kormánybiztos úgy véli, ezt a forrást az energiaátálláshoz szükséges beruházások finanszírozására fordítanák.

A Tisza a gazdaság alappilléreit fúrná meg

A bejegyzésben külön kitért arra is, hogy az orosz kőolajról való leválás komoly infrastrukturális átalakításokat igényelne, például a százhalombattai finomító esetében. Ez a beruházás jelentős költségekkel járna, amelyet szerinte a Tisza tervei alapján részben a lakosság viselne.

A kormánybiztos hangsúlyozta: a magyar háztartások megtakarításai az elmúlt években jelentősen növekedtek. Jelenleg közel 13 ezermilliárd forintnyi lakossági megtakarítás van Magyarországon, amelyből mintegy 11 ezermilliárd forint állampapírban található.

Ez a pénz nem a Tiszáé! Ez a pénz a magyar családoké!

– jelentette ki a politikus.

György László a bejegyzésében nemzetközi tényezőkre is hivatkozott. Úgy látja, hogy Európai Unió energiapolitikai törekvései, valamint Volodimir Zelenszkij döntései is hozzájárulnak az energiaárak emelkedéséhez. Emellett a nyugati olajipari szereplők érdekeit is megemlítette, amelyek szerinte befolyásolják az európai piac alakulását.