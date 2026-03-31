Kimondták: kivéreztetheti a magyar középosztályt a Tisza Párt energiaterve, csak azért, hogy a Shell jól járjon Magyarországon

„Nemcsak a dúsgazdagok pénztárcáját rövidítené meg a Tisza Párt javaslata, hanem az átlagos magyar családokét, sőt az átlag alatt élőket is” – mondta a Világgazdaságnak Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Tisza Párt energiatervére reagálva. Mint beszámoltunk róla, hétfő reggel publikálta Csercsa Balázs, a párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője azt a dokumentumot, amely a tiszás energiaterv elképzeléseit tartalmazza.

Fotó: Havran Zoltán

Kimondták: kivérezteti a magyar középosztályt a Tisza Párt energiaterve, csak azért, hogy a Shell jól járjon Magyarországon

A kiszivárgott anyag szerint egy esetleges Tisza-kormány azonnali beavatkozásra készülne: már az első lépésként leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést és a hatósági árakat, valamint új adót vetne ki a lakosságra. Az intézkedések ugyanakkor súlyos következményekkel járhatnak:

az energiaárak akár három-négyszeresükre is emelkedhetnek, az üzemanyagok ára pedig akár 1000 forint fölé is nőhet.

Emellett egy úgynevezett energiafüggetlenségi adót vezetnének be, amely 1–1,5 százalékos kulccsal évente 240–360 milliárd forintot vonna el a lakossági megtakarításokból. A terv része továbbá, hogy már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák meg az orosz üzemanyagok importját, miközben a Mol finomítóinak átállítása több mint egymilliárd euróba kerülhet, és akár két évig is eltarthat.

Bár Magyar Péter pártelnök hazugságnak nevezte a kiszivárgott anyagot, egy héttel ezelőtt Kapitány István támasztotta alá a dokumentum hitelességét. A Tisza Párt gazdaságiminiszter-jelöltje, aki a Shellnél volt 37 évig felelős pozícióban, a múlt héten egy eseményen amellett érvelt, hogy kevesebb állami beavatkozásra van szükség, helyette szabadjára kellene engedni a piaci folyamatokat. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.

Ezt a kijelentést azonban aligha lehet másképp értelmezni, mint hogy nem ért egyet a rezsicsökkentéssel, az árrésstopokkal, illetve védett üzemanyagárakkal sem, tehát miniszterként kivezetné őket. Márpedig ez jelentős drágulást jelentene a magyaroknak: mivel a benzin piaci ára 690 forint, a gázolajé pedig 784 forint, így a benzinért literenként 95 forinttal, a gázolajért 169 forinttal kellene többet fizetni, ha nem lennének a védett árak.

Összességében pedig 7000-8000 forinttal drágulna egy tankolás Magyarországon védett árak nélkül.

Ráadásul Kapitány István éppen akkor akarja kivezetni a védett árakat, amikor egész Európa azzal szembesül, hogy elszállnak az üzemanyagárak. Emiatt egyre több ország nyúl bele az üzemanyagpiac működésébe, például legutóbb Lengyelország döntött így. Szerdától pedig Ausztria korlátozza a kereskedők árrését.