Nem kis fejtörést okoz az európai kormányoknak az üzemanyagok drágulása, ami már hetek óta borzolja az autósok idegeit. Február 28-án tört ki az iráni háború, amelyben a perzsa állam az amerikaiak és izraeliek támadására válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj- és LNG-kereskedelmének egyötöde halad át naponta. Pontosabban haladna, a lezárás óta több száz millió hordó esett ki a világpiacról, ami folyamatosan felfelé nyomja az olajárakat. Március 9. óta lényegében folyamatosan 100 dollár fölött van a Brent ára, emiatt múlt héten a Nemzetközi Energiaügynökség is megkongatta a vészharangot, hogy Európa az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválsága elé nézhet a következő hónapokban. Ehhez képest Kapitány István kiváló ütemérzékkel akar megszüntetni mindenfajta állami beavatkozást a tiszás energiaterv keretében.

Éppen akkor akarja beszántani a kormány csodafegyverét Kapitány István, amikor fél Európa a magyar modellt másolja – legutóbb a lengyelek léptek erre az útra / Fotó: Markovszki / Kapitány István / Facebook

Éppen akkor akarja beszántani a kormány csodafegyverét Kapitány István, amikor fél Európa a magyar modellt másolja – legutóbb a lengyelek léptek erre az útra

Erre reagálva döntött úgy a magyar kormány, hogy beavatkozik az üzemanyagpiacon. Március 10. óta Magyarországon védett üzemanyagárak vannak, ennek köszönhető, hogy

a benzin 595 forintba,

a gázolaj 615 forintba kerül literenként.

A kormányzati intézkedés azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságiminiszter-jelöltje, aki a Shellnél volt 37 évig felelős pozícióban, a múlt héten egy eseményen amellett érvelt, hogy kevesebb állami beavatkozásra van szükség, helyette szabadjára kellene engedni a piaci folyamatokat. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.

Ezt azonban aligha lehet másképp értelmezni, mint hogy nem ért egyet a rezsicsökkentéssel, az árrésstopokkal, illetve védett üzemanyagárakkal sem, tehát miniszterként vélhetően kivezetné őket. Márpedig ez jelentős drágulást jelentene a magyaroknak: mivel a benzin piaci ára 690 forint, a gázolajé pedig 784 forint, ía benzinért literenként 95 forinttal, a gázolajért 169 forinttal kellene többet fizetni, ha nem lennének a védett árak.