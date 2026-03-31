Ne utazzatok – kérik az európaiakat: Brüsszel megoldást talált a válságra, majd azonnal ellentmondott önmagának

Az európai polgárokra hárítaná a részben saját maga előidézte energiaválság megoldását Brüsszel terve. A megoldás alapelve: nem azt javasolják, hogy a kormányok védjék meg polgáraikat az áremelkedéstől, hanem hogy az energiafogyasztásuk visszafogására tegyenek intézkedéseket. A hangoztatott alapelveknek teljesen ellentmond Ukrajna viselkedése, de nem tűnik úgy, hogy Magyarország új segítőre talált az olajblokád elleni harcában, sőt.

Brüsszel terve: nem kell, hogy fájjon a drága üzemanyag – ne utazz / Fotó: DPS Picture-Alliance via AFP

Az elképzelések alapelvei egybevágnak a magyar választásra készülő ellenzéki Tisza Párt terveivel, amelyek kétségen kívül a brüszzeli kívánságnak megfelelően a magyarok keresletének csökkenéséhez vezetnének, az árak emelését és a pénztárcák megcsappanását okozva.

Az Európai Bizottság arra kéri a tagállamokat: fontolják meg az olaj- és gázfelhasználás csökkentését, különösen a közlekedési szektorban, felkészülve rá, hogy az iráni háború az energiaellátásban elhúzódó zavarokat okoz.

Ezt Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa fogalmazta meg, és azt tükrözi, hogy attól tartanak:

a Perzsa-öbölben zajló konfliktus egy árproblémából teljes körű energiaellátási válsággá alakulhat,

ami súlyos következményekkel járhat a világgazdaságra nézve – írta a Politico.

A brüsszelita lapnál egy levelet láttak, amelyet a biztos az uniós energiaügyi minisztereknek címzett. Ebben Jorgensen azt írta: a kormányoknak meg kell fontolniuk

önkéntes keresletcsökkentő intézkedések

bevezetését, különös tekintettel a közlekedési szektorra.

A lap meg is magyarázza, ez mit jelenthet: a kormányok arra kérnék az állampolgárokat, hogy kevesebbet vezessenek vagy repüljenek, hogy az üzemanyagot fontosabb célokra tartalékolják – ahogy ez már néhány ázsiai országban is történik. A dán biztos nem sokkal korábban még azt állította: a jelenlegi válság inkább a felszaladt árról szól, mint a megfogyott ellátásról, bár a függést hosszú távra nem fenntarthatónak nevezte.