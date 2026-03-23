Tovább száguldanak az üzemanyagárak: 134 forintos a különbség a gázolajnál a védett szinthez képest

A hazai üzemanyagpiacon továbbra is markáns emelkedés figyelhető meg a nagykereskedelmi árakban. Keddtől a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal nő, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 18 forinttal emelkedik – írja a Holtankoljak.

Növekvő szakadék a védett és piaci üzemanyagárak között / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piaci átlagárak 2026. március 23-án jelentősen meghaladják a védett szinteket: a 95-ös benzin literje 678 forint körül alakul, a gázolaj piaci átlagára pedig 749 forint körül mozog. Ez azt jelenti, hogy a benzin ára már 83 forinttal, a gázolajé pedig 134 forinttal magasabb, mint a védett ár.

Ez az emelkedő tendencia kizárólag a piaci árakra vonatkozik. A kormány március elején bevezetett védett árai változatlanul érvényesek: a 95-ös benzin literenként 595 forint, a gázolaj pedig 615 forint lehet a magyar rendszámú járművek tankolásakor.

Az áremelkedés a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a nagykereskedelmi beszerzési költségek változásának következménye. A védett árak bevezetése óta ez már nem az első korrekció a nagykerárakban, ami elsősorban azokat az autósokat érinti, akik nem jogosultak a kedvezményes áron tankolni, vagy külföldi rendszámú járművel közlekednek.

Közép-Európa ársapkával védekezik

Több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. Magyarország mellett Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.

Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.