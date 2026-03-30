Bejelentést tett a Wizz Air: újabb városokba repülhetünk hamarosan a magyar légitársasággal

A Wizz Air már hosszú évek óta Magyarország piacvezető légitársasága, ám most hatalmas bővítésbe kezdett budapesti bázisán − tudhatjuk meg a vállalat hivatalos közleményéből.

A fejlesztést követően nem csupán több célpont válik elérhetővé a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, hanem új repülőgépek is érkeznek a Wizz flottájába.

A Wizz Air teljesítménye számokban

A légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és közel hárommillió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, utóbbi mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel a Wizz Air tovább erősíti vezető pozícióját Budapesten, ahol piaci részesedése így meghaladja a 40 százalékot.

A Wizz Air minden eddiginél több járatot üzemeltet majd Budapestről a nyári időszakban, ezért két új repülőgép is érkezik a flottába, amelyekkel a népszerű déli nyaralóvárosok mellett egyre több északi célállomás is elérhetővé válik.

Április 29-étől két új célpont válik elérhetővé közvetlen Budapestről. A török fővárosba Ankarába heti három alkalommal, Lengyelország második legnépesebb városába Krakkóba pedig heti négy alkalommal indul majd járat.

Mivel az egyre forróbb nyarak miatt évről évre nagyobb az érdeklődés az északi célállomások iránt, ezért a Wizz Air Bergenbe március 30-tól három alkalommal repül majd, valamint Tallinn mellett, Billund is közvetlenül elérhetővé válik április 2-től.

A Balkán szintén közkedvelt üdülőhellyé vált az utóbbi időben, ezért a légitársaság március 30-tól ismét közvetlen járatot indít Szkopjéba heti három alkalommal.

Akik szívesen töltenék nyári szabadságukat a tengerparton, azok minden eddiginél nagyobb kínálatból válogathatnak. Várnába heti négy, Lamezia Termébe pedig heti három járat közlekedik majd, a bolgár tengerpartra június 8-tól, míg Dél-Olaszországba április 30-tól.

A csúcsidőszakra időzített útvonalak elsősorban a mediterrán és adriai üdülőhelyeket célozzák. A horvátországi Zadar június 9-től, Dubrovnik pedig június 8-tól lesz elérhető Budapestről, továbbá a spanyolországi Menorca, valamint az olaszországi Rimini is bekerül a kínálatba.