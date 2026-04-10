Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,48 +0,06% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408,33 +0,2% PLN/HUF88,65 -0,09% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,46 +0,03% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,48 +0,06% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408,33 +0,2% PLN/HUF88,65 -0,09% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,46 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 380,34 +0,27% MTELEKOM2 230 0% MOL3 990 -0,45% OTP39 400 +1,02% RICHTER12 460 +0,48% OPUS419 -2,63% ANY7 230 +0,41% AUTOWALLIS152 +1,97% WABERERS4 690 0% BUMIX8 884,5 +0,02% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 704,7 +0,13% BUX128 380,34 +0,27% MTELEKOM2 230 0% MOL3 990 -0,45% OTP39 400 +1,02% RICHTER12 460 +0,48% OPUS419 -2,63% ANY7 230 +0,41% AUTOWALLIS152 +1,97% WABERERS4 690 0% BUMIX8 884,5 +0,02% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 704,7 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
autópálya
Nagy Márton
Szakasz
m100
építés
Lázár János
beruházás

Végre: Nagy Márton és Lázár János megengedte, kezdődik az új magyar autópálya építése - 1000 fős falut kötnek rá az M1-re

Az M100-as gyorsforgalmi út első szakaszának megépítése hamarosan elindulhat, ami jelentős közlekedési könnyebbséget hozhat az Esztergom környékén élőknek. Az autópályával kötik össze a térséget, az M1-től egészen Dágig tartó szakasz pedig több település számára is közvetlen kapcsolatot biztosít majd.
VG
2026.04.10, 06:37
Frissítve: 2026.04.10, 07:08

„A hír igaz! Elindul az M100-as első szakasza, amely az M1-től egészen Dágig tart majd!” – olvasható Erős Gábor országgyűlési képviselő Facebook-posztjában.

Kezdődik az új magyar autópálya építése / Fotó: GELEFIN / Shutterstock (ilusztráció)

A politikus szerint ez hatalmas előrelépés a térségben élők számára, hiszen jelentősen megkönnyíti majd a közlekedést, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a mindennapokat. 

„Az M100-as projektnek a kiírása megtörténik és el fog indulni, 7-8 múlva tud elindulni a beruházás. Az első szakasza a beruházásnak az M1-től fog egészen Dágig tartani”

– jelentette be Erős Gábor.

Autópálya: kezdődik az M100 építése – 1000 fős falut kötnek rá az M1-re

Hozzátette, hogy 

  • Úny, 
  • Máriahalom, 
  • Dág, 
  • Sárisáp 

tud majd közvetlenül csatlakozni majd a gyorsforgalmi úthoz. Elmondta, hogy az utakat fel kell újítani, és ezek most meg fognak törétnni.

Korábban megírtuk, hogy március végén, Orbán Viktor országjárásán derült ki, hogy aláírták a szerződést az M100-as autópálya első szakaszának megépítéséről.

Tavaly novemberben, amikor Lázár János Lázárinfót tartott Esztergomban, hosszabban is beszélt a projektről. „Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani” – ezzel vezette fel az M100-as autópálya megépítését.

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et 800 milliárd forintos költségvetéssel.

A tervek alapján az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer. Most már kijelenthető, hogy igen.

A fejlesztés Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez. Három részre fogják osztani:

  1. az első az M1-es autópálya és Úny között húzódik,
  2. majd kiírják az Esztergom–Kesztölc-részt is.
  3. Úgy és Kesztölc között viszont négy hídra és három alagútra lesz szükség, ez a legdrágább elem, amelynek a további tervezésére még várni kell.

Az első két szakasz összesen 20 kilométer, ezt „letendereztetik” és várhatóan az azt követő 2,5 évben meg is tudják építeni.

Eddig azt tudjuk, hogy az M100-as „bele fog kerülni 400 milliárdba”,

de hogy pontosan milyen forrásokból áll össze ez az összeg, azt még nem derült ki pontosan.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
