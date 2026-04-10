Végre: Nagy Márton és Lázár János megengedte, kezdődik az új magyar autópálya építése - 1000 fős falut kötnek rá az M1-re

„A hír igaz! Elindul az M100-as első szakasza, amely az M1-től egészen Dágig tart majd!” – olvasható Erős Gábor országgyűlési képviselő Facebook-posztjában.

Kezdődik az új magyar autópálya építése / Fotó: GELEFIN / Shutterstock (ilusztráció)

A politikus szerint ez hatalmas előrelépés a térségben élők számára, hiszen jelentősen megkönnyíti majd a közlekedést, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a mindennapokat.

„Az M100-as projektnek a kiírása megtörténik és el fog indulni, 7-8 múlva tud elindulni a beruházás. Az első szakasza a beruházásnak az M1-től fog egészen Dágig tartani”

– jelentette be Erős Gábor.

Autópálya: kezdődik az M100 építése – 1000 fős falut kötnek rá az M1-re

Hozzátette, hogy

Úny,

Máriahalom,

Dág,

Sárisáp

tud majd közvetlenül csatlakozni majd a gyorsforgalmi úthoz. Elmondta, hogy az utakat fel kell újítani, és ezek most meg fognak törétnni.

Korábban megírtuk, hogy március végén, Orbán Viktor országjárásán derült ki, hogy aláírták a szerződést az M100-as autópálya első szakaszának megépítéséről.

Tavaly novemberben, amikor Lázár János Lázárinfót tartott Esztergomban, hosszabban is beszélt a projektről. „Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani” – ezzel vezette fel az M100-as autópálya megépítését.

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et 800 milliárd forintos költségvetéssel.

A tervek alapján az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer. Most már kijelenthető, hogy igen.

A fejlesztés Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez. Három részre fogják osztani:

az első az M1-es autópálya és Úny között húzódik, majd kiírják az Esztergom–Kesztölc-részt is. Úgy és Kesztölc között viszont négy hídra és három alagútra lesz szükség, ez a legdrágább elem, amelynek a további tervezésére még várni kell.

Az első két szakasz összesen 20 kilométer, ezt „letendereztetik” és várhatóan az azt követő 2,5 évben meg is tudják építeni.

Eddig azt tudjuk, hogy az M100-as „bele fog kerülni 400 milliárdba”,

de hogy pontosan milyen forrásokból áll össze ez az összeg, azt még nem derült ki pontosan.