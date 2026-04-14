Deviza
EUR/HUF363,5 +0,11% USD/HUF308,17 -0,15% GBP/HUF417,89 +0,17% CHF/HUF394,63 +0,16% PLN/HUF85,65 +0,18% RON/HUF71,4 +0,06% CZK/HUF14,92 +0,07% EUR/HUF363,5 +0,11% USD/HUF308,17 -0,15% GBP/HUF417,89 +0,17% CHF/HUF394,63 +0,16% PLN/HUF85,65 +0,18% RON/HUF71,4 +0,06% CZK/HUF14,92 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 591,79 -0,62% MTELEKOM2 342 -1,79% MOL4 380 0% OTP44 130 -1,4% RICHTER12 920 -0,62% OPUS341,5 +12,15% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 500 +1,11% BUMIX8 891,33 +0,31% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 832,18 +0,65% BUX138 591,79 -0,62% MTELEKOM2 342 -1,79% MOL4 380 0% OTP44 130 -1,4% RICHTER12 920 -0,62% OPUS341,5 +12,15% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 500 +1,11% BUMIX8 891,33 +0,31% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 832,18 +0,65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlanpiac
Budapest
lakáspiac
ingatlanvásárlás
lakás
jelzáloghitel
lakásvásárlás

Egyre többen vesznek fel jelzáloghitelt, gyorsabban kelnek el a lakások

A fordulat jelei látszanak a hazai ingatlanpiacon, miután a tranzakciók száma és az árak is emelkedni kezdtek 2026 elején, különösen márciusban. A kereslet továbbra is gyenge, az élénkülést inkább a hitelezés bővülése és a gyorsabb vevői döntések magyarázzák, nem pedig a piac széles körű erősödése.
VG
2026.04.14, 11:27
Frissítve: 2026.04.14, 11:48

Kettős kép rajzolódik ki a hazai lakáspiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. Bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 végén látott korrekciót, ugyanakkor az új egyensúly még nem alakult ki teljesen – írja a Duna House a friss elemzésében.

A fordulat jelei látszanak a hazai lakáspiacon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A negyedév meghatározó időszaka a március volt, amikor az év eleji visszafogottabb hónapok után jelentősen nőtt a forgalom. 

A több mint 11,5 ezer adásvétel nemcsak havi összevetésben jelent erősödést, hanem megközelíti a tavalyi kiugró szinteket is. 

A bővülés mögött azonban nem a kereslet általános élénkülése áll. A vevői keresletindex 73 ponton áll, ami az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb értéke. A forgalom növekedését inkább az magyarázza, hogy a piacon megjelenő vevők gyorsabban döntöttek, amit a kedvezőbb alkuhelyzet és a szélesebb kínálat is segített.

A lakásvásárlók egy nagyobb összeget és egyre hosszabb távra vesznek fel jelzáloghitelként

A finanszírozás továbbra is nagy szerepet játszik a piaci folyamatokban. 

A jelzáloghitelezés volumene éves szinten jócskán megnőtt, mint ahogy az átlagos hitelösszeg is emelkedett. 

A támogatott konstrukciók – különösen a CSOK Plusz – súlya tovább erősödött, a hitelek esetében pedig a hosszabb, jellemzően 25 éves futamidők váltak meghatározóvá. Mindez stabil hátteret ad a keresletnek, amelynek szerkezete egy év alatt teljesen átalakult: az Otthon Start program hatására nőtt az első lakásukat vásárlók aránya, a befektetők aktivitása pedig csökkent.

Beindult az áremelkedés az ingatlanpiacon

Az árak alakulása szintén fordulatra utal. Országos szinten mind nominál-, mind reálértéken emelkedtek az árindexek, vagyis az inflációt meghaladó drágulás ismét megjelent a piacon. A növekedés azonban területenként eltérő. 

Kelet-Magyarországon kifejezetten erős áremelkedés látható, míg Budapesten inkább stagnálás vagy enyhe korrekció figyelhető meg.

A fővárosban ez részben azzal magyarázható, hogy az árak korábban magas szintre kerültek, miközben a kereslet egyre inkább a fiatalabb, árérzékenyebb vevők felé tolódik.

A tranzakciós adatok is ezt a különbséget erősítik. Vidéken dinamikus, sok esetben két számjegyű drágulás történt, Nyugat-Magyarországon például a téglalakások ára egy év alatt több mint 20 százalékkal nőtt. Budapesten ugyanakkor árnyaltabb a kép: bár a négyzetméterárak emelkednek, egyes szegmensekben – különösen a belvárosban – az átlagos lakásár csökkent, ami elsősorban a kisebb vagy eltérő minőségű ingatlanok nagyobb arányú értékesítésével függ össze.

Még úgy is gyorsabban kelnek el az ingatlanok, hogy a vásárlók árérzékenyebbek

A piaci változásokat az értékesítési idők is tükrözik. Vidéken és Pesten érezhetően gyorsult az értékesítés, Kelet-Magyarországon, például a panellakások esetében egy év alatt közel felére csökkent az eladási idő. Ezzel szemben Budán lassulás tapasztalható, ami szintén a kereslet átrendeződésére és az erősödő árérzékenységre utal.

Mindezek alapján 2026 első negyedéve átmeneti időszaknak tekinthető. A piac túljutott a korábbi visszaesésen, de 

az élénkülést nem a kereslet általános bővülése, hanem a finanszírozási környezet javulása, az alkalmazkodó kínálat és a megváltozott vevői összetétel hajtja. 

A következő hónapok nagy kérdése az lesz, hogy a jelenleg szűkebb, ugyanakkor az Otthon Start program hatására még mindig aktív kereslet képes-e tartósan fenntartani a márciusban látott erős forgalmat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
