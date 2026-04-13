Tisza-lakásprogram: szép ígéretek, fedezet nélkül

Magyarországon lakhatási válság van. Ez akkor következik be, ha a környezet, ahol az emberek jelentős részének a jövedelme több mint 30 százalékát kell lakhatásra fordítania azon a településen, ahol lakik. Lakhatási kiadásnak tekinthető a bérleti díj vagy a lakáshitel törlesztőrészlete – írja a Bankmonitor a Tisza Párt lakásprogramjának realitását elemezve.

A lakhatási válság kezelésére szükség lenne, de a Tisza Párt ígéreteinek kétséges a fedezete

Magyarországon a legközvetlenebb lakhatási válságot jelző mutató, hogy már 2024-ben a lakáshitel-felvevők 54 százaléka a társadalom legtöbbet kereső 20 százalékából került ki. Tehát azok tudtak érdemben lakáshitelt felvenni és ingatlant vásárolni, akik masszívan átlag feletti jövedelemmel rendelkeztek – magyarázta a portál.

Az erős, kétharmados felhatalmazást nyert Tisza Párt több intézkedéssel is visszafordítaná ezt a helyzetet a programja szerint:

kiszámítható, transzparens, biztonságos magán- és közösségi bérlakáspiacot teremtene,

a hosszú és rövid távú lakáskiadásra is új törvényi és szabályozási rendszert alakítana ki, hogy kifehérítse a hosszú távú lakásbérleti piacot és megfizethetőbbé tegye a bérlakásokat, például az új, hosszú távú bérbeadók számára adókedvezményekkel ösztönözné az üresen álló lakóingatlanok hasznosítását,

kötelező regisztrációt és egységes formaszerződéseket vezetne be a magánbérleti piacon, valamint kedvezményes áfakulccsal segítené a vállalkozói bérlakásszektor megerősödését.

A magyar bérleti piac újraszabályozása egy olyan környezetben indulhat meg, ahol már egyébként is rendkívül alacsony a bérleti hozam. Az állampapírral elérhető 7 százalékos hozammal szemben ma egy budapesti lakás ennek felét 3,5 százalékot hozza – mutat rá a pénzügyi oldal.

A fenti programelemek miatt az adófizetés nélküli bérbeadás hozamcsökkenést okozhat. Ebben a szegmensben ugyanakkor jelenleg 3,5 százaléknál nagyobb a hozam.

A szakértők számítása szerint ezek akár már rövid távon is hathatnak az ingatlanpiac kínálati oldalára, ami lassíthatja az árnövekedést, esetleg stagnálást eredményezhet.

A lakásépítések érdemi emelkedését csak hosszú távon lehet elérni, mivel a jelentősebb társasházépítési projektek átfutási ideje (telek kiválasztása, tervezés, engedélyeztetés, építés) három év.