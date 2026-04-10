Hatalmas pénzhegyen ül a lakosság, pedig a bankok már a lekötött betétekre is jó kamatot fizetnek - mutatjuk a legjobb ajánlatokat

Hiába növekszik folyamatosan a lakossági folyószámlabetétek állománya, ha a pénz tétlenül hever a számlákon, szinte nem képes hozamot termelni.

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági környezetben, már a lekötött forint betétek is szépen kamatozhatnak.

Rengeteg pénz van a lakosságnál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint idén februárban a látra szóló és folyószámlabetétek teljes állománya bőven meghaladta a 12 800 milliárd forintot, ami a teljes, megközelítőleg 14 900 milliárdos portfólió több mint 86 százalékát adta.

„A folyószámlákon pihenő pénzek aránya még soha nem volt ilyen magas a lakossági betéteken belül, és ez egyben azt is jelenti, hogy évente százmilliárdos nagyságrendű kamattól, illetve potenciális hozamtól esik el a lakosság” − mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel az elmúlt időszakban jórészt változatlanok maradtak – sőt, esetenként emelkedtek is – a legkedvezőbb feltételekkel kínált forintbetétek kamatai, így jelenleg ezekkel a konstrukciókkal is lekörözhető az alacsony infláció.

Az MNB statisztikái szerint februárban az éven belüli futamidőre lekötött lakossági forintbetétek szerződésben szereplő, átlagos kamatlába elérte a 3,93 százalékot, ami éves összevetésben bő 0,5 százalékpontos emelkedést jelent.

Annak ellenére, hogy a jegybank számításai szerint az átlagkamat értéke megközelíti a 4 százalékot, a lakossági betétállomány nagy része lekötés nélkül pihen a folyószámlákon.

Számos kedvező betéti ajánlat közül lehet válogatni

Egyre több akciós, illetve kedvező feltételekkel kínált lekötött betét jelenik meg a bankok ajánlatai között. Míg a Központi Statisztikai hivatal (KSH) legfrissebb, márciusi adatai szerint

a fogyasztói árak éves alapon csupán 1,8 százalékkal emelkedtek, bőven akadnak a jelenleg 6,25 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő, vagy azt meghaladó betéti kamatok is.

Ez azt jelenti, hogy a legkedvezőbb lekötött forintbetétekkel érdemi reálkamat érhető el, még akkor is, ha figyelembe vesszük a realizált kamatok után fizetendő adóterhek összhatását – hívja fel a figyelmet Gergely Péter.