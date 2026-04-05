Tragédia is bekövetkezhetett volna vasárnap reggel Szerbiában, ahol a szerb rendőrség robbanószerkezetet talált két hátizsákban, nem messze a magyar határtól.

Zelenszkijre terelődik a gyanú a merényletkísérlet után: hetek óta támadják az ukránok a Török Áramlatot – újabb blokádot akarnak Magyarország ellen

Az eset súlyosságát mutatja, hogy az eszközökre mindössze pár száz méterre találtak rá az Török Áramlat gázvezetéktől. A Magyarország számára kritikus fontosságú infrastruktúra 2022 óta biztosítja hazánk gázellátását. Sokáig ez az Ukrajnán áthaladó Testvériség feladata volt, ám azt az ukránok a háború kitörése után elzárták.

Az ukránok azóta is számtalanszor egyértelművé tették, hogy minden lehetséges eszközzel próbálják megakadályozni, hogy Magyarország orosz energiát vásároljon.

Nem tudjuk, hogy most is az ukránok vannak-e a háttérben, de az elmúlt időszak fenyegetési fényében nem lenne meglepő. Elég csak visszaemlékezni, hogy január 27. óta nem érkezik orosz kőolaj hazánkba a Barátság kőolajvezetéken. Bár az ukránok technikai és műszaki okokra hivatkoznak, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy semmilyen műszaki oka nincs az olajvezeték újraindításának, helyette politikai döntés született, amit a legfelső szinten, Zelenszkij köre hozott meg. Ezt a Mol is megerősítette, miután a magyar olajtársaságot az ukrán vállalat tájékoztatta, és ezt támasztják alá a kormány rendelkezésére álló műholdfelvételek.

A gyanút erősíti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tavaly augusztusban lényegében megfenyegette Magyarországot, hogy ha nem változtat álláspontján az országa uniós csatlakozása ügyében, annak következményei lesznek.

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a „Barátságnak” a léte Magyarország álláspontjától függ

– mondta Zelenszkij, aki egyértelműen a Barátság olajvezeték létére utalt. Az ukrán államfő később arról beszélt, hogy ő nem fog csak azért olajat küldeni Magyarországra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az olcsó orosz olajjal választást nyerjen.