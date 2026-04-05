Zelenszkijre terelődik a gyanú a merényletkísérlet után: hetek óta támadják az ukránok a Török Áramlatot – újabb blokádot akarnak Magyarország ellen
Tragédia is bekövetkezhetett volna vasárnap reggel Szerbiában, ahol a szerb rendőrség robbanószerkezetet talált két hátizsákban, nem messze a magyar határtól.
Az eset súlyosságát mutatja, hogy az eszközökre mindössze pár száz méterre találtak rá az Török Áramlat gázvezetéktől. A Magyarország számára kritikus fontosságú infrastruktúra 2022 óta biztosítja hazánk gázellátását. Sokáig ez az Ukrajnán áthaladó Testvériség feladata volt, ám azt az ukránok a háború kitörése után elzárták.
Az ukránok azóta is számtalanszor egyértelművé tették, hogy minden lehetséges eszközzel próbálják megakadályozni, hogy Magyarország orosz energiát vásároljon.
Nem tudjuk, hogy most is az ukránok vannak-e a háttérben, de az elmúlt időszak fenyegetési fényében nem lenne meglepő. Elég csak visszaemlékezni, hogy január 27. óta nem érkezik orosz kőolaj hazánkba a Barátság kőolajvezetéken. Bár az ukránok technikai és műszaki okokra hivatkoznak, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy semmilyen műszaki oka nincs az olajvezeték újraindításának, helyette politikai döntés született, amit a legfelső szinten, Zelenszkij köre hozott meg. Ezt a Mol is megerősítette, miután a magyar olajtársaságot az ukrán vállalat tájékoztatta, és ezt támasztják alá a kormány rendelkezésére álló műholdfelvételek.
A gyanút erősíti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tavaly augusztusban lényegében megfenyegette Magyarországot, hogy ha nem változtat álláspontján az országa uniós csatlakozása ügyében, annak következményei lesznek.
Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a „Barátságnak” a léte Magyarország álláspontjától függ
– mondta Zelenszkij, aki egyértelműen a Barátság olajvezeték létére utalt. Az ukrán államfő később arról beszélt, hogy ő nem fog csak azért olajat küldeni Magyarországra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az olcsó orosz olajjal választást nyerjen.
Az ukránok packázására mutat az is, hogy már több mint két hete vannak Kijevben az uniós szakértők, hogy megvizsgálják a vezetéket, de a mai napig nem engedték oda az érintett területre az ellenőröket, helyette állandóan kifogásokat keresnek az ukránok.
A Török Áramlatot is régóta támadják az ukránok
Nemcsak a kőolajvezetéket, hanem az orosz földgáz importját biztosító gázvezetéket is rendszeresen támadják az ukránok. Legutóbb április 2-án számolt be arról a Gazprom, hogy dróntámadás érte a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását.
Korábban pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének február 24-i ülésén azt hangoztatta, hogy kísérletek történhetnek a Fekete-tenger fenekén lefektetett Török Áramlat és Kék Áramlat vezetékek felrobbantására. Ezt követően a Gazprom többször jelentett támadást az említett infrastruktúrája ellen.
Mindez nem előzmény nélküli: ma már minden nyomozati anyag megerősíti, hogy Északi Áramlat felrobbantása mögött az ukrán titkosszolgálat állt, és az akcióról Zelenszkijnek is tudomása volt.
A Németországot és Oroszországot összekötő gázvezeték körül sokáig gyanúsan félrenéztek az érintett országok, míg tavaly érdemi előrelépés nem történt. Idén januárban egy német bíróság először mondta ki nyilvánosan, hogy „nagy valószínűséggel” külföldi állam megbízásából robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket. A döntés indoklásából világosan kiderül, hogy a bíróság Ukrajnát tekinti a művelet mögött álló államnak.
Ezért fontos a Török Áramlat
Oroszország két fekete-tengeri csővezetéken keresztül szállít gázt Törökország irányába. A Kék Áramlatot 2003 elején helyezték üzembe, tervezett kapacitása évi 16 milliárd köbméter, hossza 1213 kilométer. A Török Áramlat exportgázvezeték két ágból áll, amelyek közül az egyik a török fogyasztók, a másik pedig Dél- és Délkelet-Európa országainak gázellátását szolgálja. A Török Áramlat összkapacitása 31,5 milliárd köbméter, üzemeltetése 2020 januárjában kezdődött.
Jelenleg a Török Áramlat az egyetlen aktív útvonal az orosz gáz Európába szállításához az Ukrajnán keresztüli tranzit leállítása óta. A vezeték kiindulópontja az Anapa közelében működő Russzkaja kompresszorállomás. Orbán Viktor miniszterelnök az országjáró körútján többször beszélt arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek köszönhető, hogy ma még folyik orosz gáz Magyarországra. Az Ukrajnán áthaladó vezetéket 2022 decemberében egyik pillanatról a másikra elzárták az ukránok.
Délután ülésezik a védelmi tanács
Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt jelezte , hogy a Török Áramlat vezetéket ért merényletkísérlet után összehívta a védelmi tanácsot. Az elmúlt hónapokban a testület többször ülésezett, az olajblokád mellett az Európát sújtó energiaválság is a napirenden volt. Magyarország jelenleg nemcsak az ukrán olajblokád, hanem a közel-keleti energiaválság is fenyegeti. Nagyon úgy tűnik, hogy a következő hetekben súlyos üzemanyaghiány léphet fel a kontinensen. A miniszterelnök ezért követeli egyre hangosabban az orosz energiahordozókra kivetett szankciók feloldását, amivel a belga kormányfő, Bart De Wever is egyetért.