Északi Áramlat: itt a vége, ez az ítélet, kimondta a német legfelsőbb bíróság - Ukrajna robbantotta fel

Először mondta ki nyilvánosan egy német bíróság: „nagy valószínűséggel” külföldi állam megbízásából robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetékeket. A Bundesgerichtshof döntése alapján egyértelműen Ukrajnára terelődik a gyanú.

A Bundesgerichtshof szerint az Északi Áramlat felrobbantása nem elszigetelt akció, hanem állami hátterű művelet volt / Fotó: AFP

Először szólalt meg nyilvánosan egy német bíróság az Északi Áramlat gázvezetékek elleni, 2022 őszén végrehajtott robbantássorozat hátteréről. A Bundesgerichtshof, Németország legfelsőbb büntetőbírósága egy december 10-én hozott, a Spiegel által látott határozatában rögzítette: a robbantások „nagy valószínűséggel” idegen állam megbízásából történtek.

A döntés indoklásából világosan kiderül, hogy a bíróság Ukrajnát tekinti a művelet mögött álló államnak.

A határozat Serhij K. ügyében született, aki korábban az ukrán hadsereg egyik különleges egységének tagja volt. A férfit tavaly Olaszországban fogták el, jelenleg Németországban van előzetes letartóztatásban. A karlsruhei bíróság elutasította a védelem fellebbezését, így a gyanúsított továbbra is rács mögött marad. A német szövetségi ügyészség alkotmányellenes szabotázzsal, robbanóanyaggal elkövetett bűncselekménnyel és építmények megsemmisítésével vádolja. Serhij K. az elfogásakor tagadta, hogy részt vett volna az akcióban.

Védői azzal érveltek, hogy még abban az esetben is funkcionális immunitás illeti meg ügyfelüket, ha részt vett volna a támadásban. Állításuk szerint az Északi Áramlat elleni akció az ukrán–orosz háború része volt, az orosz infrastruktúra elleni támadás pedig nemzetközi jog alapján megengedett. Arra is hivatkoztak, hogy a vezetékek nemzetközi vizeken futottak, és katonai célpontnak minősültek, mivel Oroszország az energiaszállításból finanszírozta háborús erőfeszítéseit.

Ukrajna megbánja még az Északi Áramlat felrobbantását

A Bundesgerichtshof ezt az érvelést egyértelműen elutasította. Indoklásában kimondta: az Északi Áramlat nem számított legitim katonai célpontnak, mivel elsősorban civil célokat szolgált. A bíróság szerint a támadás titkosszolgálati műveletre utal, amelyben az elkövetők nem voltak felismerhetőek harcoló félként. Emellett Németország szuverenitása is sérült, mivel a vezetékek Németországban végződtek, és az ország gázellátását szolgálták volna.