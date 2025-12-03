Az Amazon felvette a kesztyűt, olcsóbb lesz majd tőle rendelni, mint a Shein–Temu párostól

Az e-kereskedelem gigászai között zajló árháborúban újabb fejezetet nyit az amerikai Amazon, amely kedden közleményben jelentette be, hogy csökkenti a piacterén áruló kereskedőket terhelő díjait Európában, ahol a kínai Temu és Shein párosa egyre hevesebben támadja az állásait.

Olcsóbban jön házhoz az Amazonnál rendelt áru – igaz, nem minden uniós tagállamban / Fotó: Daria Nipot / shutterstock

Az Amazon most történetének egyik legnagyobb jutalékcsökkentéséről rendelkezett, melynek keretében első körben a ruházati cikkek és kiegészítők értékesítését könnyíti meg azzal, hogy a kereskedők számára a 15 euróig terjedő árkategóriában az eddig alkalmazott 7 százalékról 5 százalékra mérsékli a nekik felszámított közvetítői díjat, míg a 15 és 20 euró közötti ársávban 15-ről 10 százalékra szállítja le a jutalék mértékét.

Az Amazon most önmérsékletet tanúsít

Ezzel mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára kedvező döntést hozott, a kérdés persze az, hogy a kereskedők a kedvezményből mennyit osztanak meg a vásárlókkal, s hogy a remélt árcsökkenés lesz-e akkora, ami tömegeket terel majd át hozzájuk az agresszív magatartásuk és sokszor silány termékeik miatt az Európai Unióban amúgy is fekete bárányként kezelt kínai webshopok közönségéből.

Mondjuk a díjcsökkentést megléphették volna egy kicsit előbb is, hiszen a december 15-ei határnap már igen közel van a karácsonyi szezonzáráshoz, főként az e-kereskedelem területén.

A Shein a honlapján elérhető információk szerint 10 százalékot kér a kereskedőktől az EU-ban forgalmazott áruk után, míg az Egyesült Királyságban 12,24 százalékos a tarifája. Igaz az újonnan regisztrált kereskedők az első harminc napban térítésmentesen használhatják a Shein piacterét.

A Shein törzsközönségét nem lesz egyszerű átcsábítani / Fotó: Isabel Infantes / REUTERS

A 3 euróért kínált topjairól és a 8,20 eurótól kezdődő farmerkínálatáról ismert a Shein komoly konkurenciát jelent az Amazonnak, az árérzékeny vásárlók egy része inkább átsiklik a minőségi problémákon, de a továbbra is tőlük rendel divatárut. Az Amazon abban előnyösebb helyzetben van, hogy nála a gombostűtől kezdve a porszívóig gyakorlatilag mindent meg lehet online vásárolni.

Európa legnagyobb e-kereskedelmi forgalmú országaiban, így

Németországban,

Franciaországban

és az Egyesült Királyságban

masszívan piacvezetők az amerikaiak, így érhető, hogy ragaszkodnak is ehhez – az Ecommerce Europe elemzőcég szerint –, az idei évben 7 százalékkal, mintegy 900 milliárd eurósra bővülő piachoz.