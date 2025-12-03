Az Amazon felvette a kesztyűt, olcsóbb lesz majd tőle rendelni, mint a Shein–Temu párostól
Az e-kereskedelem gigászai között zajló árháborúban újabb fejezetet nyit az amerikai Amazon, amely kedden közleményben jelentette be, hogy csökkenti a piacterén áruló kereskedőket terhelő díjait Európában, ahol a kínai Temu és Shein párosa egyre hevesebben támadja az állásait.
Az Amazon most történetének egyik legnagyobb jutalékcsökkentéséről rendelkezett, melynek keretében első körben a ruházati cikkek és kiegészítők értékesítését könnyíti meg azzal, hogy a kereskedők számára a 15 euróig terjedő árkategóriában az eddig alkalmazott 7 százalékról 5 százalékra mérsékli a nekik felszámított közvetítői díjat, míg a 15 és 20 euró közötti ársávban 15-ről 10 százalékra szállítja le a jutalék mértékét.
Az Amazon most önmérsékletet tanúsít
Ezzel mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára kedvező döntést hozott, a kérdés persze az, hogy a kereskedők a kedvezményből mennyit osztanak meg a vásárlókkal, s hogy a remélt árcsökkenés lesz-e akkora, ami tömegeket terel majd át hozzájuk az agresszív magatartásuk és sokszor silány termékeik miatt az Európai Unióban amúgy is fekete bárányként kezelt kínai webshopok közönségéből.
Mondjuk a díjcsökkentést megléphették volna egy kicsit előbb is, hiszen a december 15-ei határnap már igen közel van a karácsonyi szezonzáráshoz, főként az e-kereskedelem területén.
A Shein a honlapján elérhető információk szerint 10 százalékot kér a kereskedőktől az EU-ban forgalmazott áruk után, míg az Egyesült Királyságban 12,24 százalékos a tarifája. Igaz az újonnan regisztrált kereskedők az első harminc napban térítésmentesen használhatják a Shein piacterét.
A 3 euróért kínált topjairól és a 8,20 eurótól kezdődő farmerkínálatáról ismert a Shein komoly konkurenciát jelent az Amazonnak, az árérzékeny vásárlók egy része inkább átsiklik a minőségi problémákon, de a továbbra is tőlük rendel divatárut. Az Amazon abban előnyösebb helyzetben van, hogy nála a gombostűtől kezdve a porszívóig gyakorlatilag mindent meg lehet online vásárolni.
Európa legnagyobb e-kereskedelmi forgalmú országaiban, így
- Németországban,
- Franciaországban
- és az Egyesült Királyságban
masszívan piacvezetők az amerikaiak, így érhető, hogy ragaszkodnak is ehhez – az Ecommerce Europe elemzőcég szerint –, az idei évben 7 százalékkal, mintegy 900 milliárd eurósra bővülő piachoz.
Februártól újabb könnyítéseket ígérnek
S nem is állnak meg itt, mint jelezték, februártól folytatják a jutalékcsökkentést az alábbi kategóriákban:
- kisállat-ruházati cikkek
- otthoni, lakberendezési cikkek
- élelmiszerek
- vitaminok és táplálékkiegészítők.
Ezeknél a 20 eurót el nem érő termékeknél 15 százalékról 8 százalékra vágják vissza a jutalékukat. Még egy könnyítésről is beszámoltak, e szerint december 15-től a csomagkezelési-logisztikai költségekből is lefaragnak, ezt a kereskedőknek felszámított tételt átlagosan 32 centtel, illetve 26 pennyvel csökkentik a különböző csomag és súlyméretek esetében.
Például egy standard, 400 gramm alatti csomag esetében ez országtól függően 2,39-2,76 euró között változik jelenleg. Ez a csökkentés viszont csak a német, francia, spanyol, olasz és brit piacra érvényes.