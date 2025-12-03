Deviza
e-kereskedelem
Temu
Shein
jutalékos rendszer
Amazon

Az Amazon felvette a kesztyűt, olcsóbb lesz majd tőle rendelni, mint a Shein–Temu párostól

Az e-kereskedelem főszereplői nagyágyúval lőnek egymásra, most az amerikaiak töltöttek be egy ütős lőszert a csőbe: csökkentik jutalékukat több termékkör esetében és a csomag kézbesítése is kevesebbe kerülhet Európában. Az Amazon lépésére az uniós hatóságok által kipellengérezett Shein–Temu párosnak is lesz majd válasza.
Kriván Bence
2025.12.03, 08:07
Frissítve: 2025.12.03, 09:23

Az e-kereskedelem gigászai között zajló árháborúban újabb fejezetet nyit az amerikai Amazon, amely kedden közleményben jelentette be, hogy csökkenti a piacterén áruló kereskedőket terhelő díjait Európában, ahol a kínai Temu és Shein párosa egyre hevesebben támadja az állásait.

Sydney,,Australia,-,2023-07-12,Amazon,Prime,Boxes,And,Envelopes,Delivered
Olcsóbban jön házhoz az Amazonnál rendelt áru – igaz, nem minden uniós tagállamban / Fotó: Daria Nipot / shutterstock

Az Amazon most történetének egyik legnagyobb jutalékcsökkentéséről rendelkezett, melynek keretében első körben a ruházati cikkek és kiegészítők értékesítését könnyíti meg azzal, hogy a kereskedők számára a 15 euróig terjedő árkategóriában az eddig alkalmazott 7 százalékról 5 százalékra mérsékli a nekik felszámított közvetítői díjat, míg a 15 és 20 euró közötti ársávban 15-ről 10 százalékra szállítja le a jutalék mértékét. 

Az Amazon most önmérsékletet tanúsít 

Ezzel mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára kedvező döntést hozott, a kérdés persze az, hogy a kereskedők a kedvezményből mennyit osztanak meg a vásárlókkal, s hogy a remélt árcsökkenés lesz-e akkora, ami tömegeket terel majd át hozzájuk az agresszív magatartásuk és sokszor silány termékeik miatt az Európai Unióban amúgy is fekete bárányként kezelt kínai webshopok közönségéből. 

Mondjuk a díjcsökkentést megléphették volna egy kicsit előbb is, hiszen a december 15-ei határnap már igen közel van a karácsonyi szezonzáráshoz, főként az e-kereskedelem területén. 

A Shein a honlapján elérhető információk szerint 10 százalékot kér a kereskedőktől az EU-ban forgalmazott áruk után, míg az Egyesült Királyságban 12,24 százalékos a tarifája. Igaz az újonnan regisztrált kereskedők az első harminc napban térítésmentesen használhatják a Shein piacterét. 

Fashion retailer Shein pop-up store opening at immersive retail space Future Stores in London
A Shein törzsközönségét nem lesz egyszerű átcsábítani / Fotó: Isabel Infantes / REUTERS

A 3 euróért kínált topjairól és a 8,20 eurótól kezdődő farmerkínálatáról ismert a Shein komoly konkurenciát jelent az Amazonnak, az árérzékeny vásárlók egy része inkább átsiklik a minőségi problémákon, de a továbbra is tőlük rendel divatárut. Az Amazon abban előnyösebb helyzetben van, hogy nála a gombostűtől kezdve a porszívóig gyakorlatilag mindent meg lehet online vásárolni.

Európa legnagyobb e-kereskedelmi forgalmú országaiban, így 

  • Németországban,
  • Franciaországban
  • és az Egyesült Királyságban

masszívan piacvezetők az amerikaiak, így érhető, hogy ragaszkodnak is ehhez – az Ecommerce Europe elemzőcég szerint –, az idei évben 7 százalékkal, mintegy 900 milliárd eurósra bővülő piachoz. 

Februártól újabb könnyítéseket ígérnek

S nem is állnak meg itt, mint jelezték, februártól folytatják a jutalékcsökkentést az alábbi kategóriákban:

  • kisállat-ruházati cikkek
  • otthoni, lakberendezési cikkek
  • élelmiszerek
  • vitaminok és táplálékkiegészítők.

Ezeknél a 20 eurót el nem érő termékeknél 15 százalékról 8 százalékra vágják vissza a jutalékukat. Még egy könnyítésről is beszámoltak, e szerint december 15-től a csomagkezelési-logisztikai költségekből is lefaragnak, ezt a kereskedőknek felszámított tételt átlagosan 32 centtel, illetve 26 pennyvel csökkentik a különböző csomag és súlyméretek esetében. 

Például egy standard, 400 gramm alatti csomag esetében ez országtól függően 2,39-2,76 euró között változik jelenleg. Ez a csökkentés viszont csak a német, francia, spanyol, olasz és brit piacra érvényes.

