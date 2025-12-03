Deviza
Digitális karácsonyi meglepetések– hogyan pörög az app‑advent 2025-ben?

Decemberben nemcsak az utcák csillognak, hanem a mobilalkalmazások is – egyre több cég rejt appablakok mögé kedvezményeket és meglepetéseket. Karácsony közeledtével felmerül a kérdés: valóban megtakaríthatunk, vagy csupán kattintgatunk a semmire?
Ballagó Dániel
2025.12.03, 08:03
Frissítve: 2025.12.03, 08:59

Egyre több hazai cég, köztük a Rossmann, a Müller és a Magyar Telekom, alkalmazásában indítanak adventi naptárakat, amelyek naponta kedvezményeket, kuponokat vagy meglepetéseket kínálnak a felhasználóknak. Ezek a karácsonyi digitális kampányok egyszerre ösztönzik a vásárlást és gyűjtenek értékes adatokat a fogyasztói szokásokról, miközben a felhasználók számára is potenciális megtakarítást jelenthetnek. Bár az egyes kedvezmények gyakran kis összegűek és korlátozott feltételekkel járnak, a 24 napos kampányok tömege jelentősen befolyásolhatja a forgalmat és a márkaimázst. Tudatos felhasználással azonban a digitális advent valódi értéket kínálhat a vásárlóknak.

Karácsony, digitális advent
Digitális karácsonyi meglepetések– hogyan pörög az app‑advent 2025-ben? / Fotó: Maria Moroz / Shutterstock

Néhány példa a teljesség igénye nélkül

  • A Rossmann mobilalkalmazása 2025-ben ismét elindította jól ismert „Adventi Kalendáriumát”: december 1–24. között minden nap egy nyitható ablakot kínál, amely mögött garantált kupon vagy kedvezmény található, így a rendszeresen figyelők napi bevásárlási kedvezményekhez juthatnak. 
  • Nem csupán drogériák élnek a módszerrel: a Müller hivatalosan bejelentette „App Advent” kampányát, amely napi kuponokat kínál különböző termékkategóriákra – a háztartási cikkektől a parfümökön át a gyerekjátékokig.
  • Telekommunikációs szolgáltatók is bekapcsolódtak: a Magyar Telekom adventi ajánlatokkal és digitális naptárral ösztönzi ügyfeleit, a felhasználók ezzel akár komolyabb árengedményeket is találhatnak készülékekre vagy szolgáltatási csomagokra.
  • Lidl: az alkalmazásában decemberben digitális adventi naptárat működtet, ahol minden nap új ajánlat vagy kupon érhető el, a vásárlók így a hétköznapi bevásárlásokhoz is kedvezményeket kaphatnak.

Mi áll a háttérben? – karácsonyi marketing a digitális térben

Az app‑adventek gyorsan terjednek, mert hatékony eszköz a karácsonyi vásárlási hullám előtt:

  • fenntartják a vásárlói érdeklődést,
  • aktivizálják a felhasználókat,
  • és értékes adatokat szolgáltatnak a cégeknek — például vásárlási szokásokról és preferenciákról.

Egyenként a kedvezmények nem feltétlenül jelentősek, de tömegük már

jelentősen befolyásolhatja a forgalmat, a készletkiárusítást és a márkaépítést.

A digitális lebonyolítás gyors, nem igényel fizikai boltba látogatást, és a napi „meglepetés” mechanizmusa érzelmi impulzust vált ki: a kíváncsiság és az aznapi kedvezmény érzete növeli a felhasználói aktivitást.

Mire figyeljenek a vásárlók?

  1. Ne várjanak túl nagy kedvezményeket: jó eséllyel a legtöbb kupon csupán pár száz forint értékű, vagy csak bizonyos termékkörre érvényes,
  2. nem biztos, hogy az adott ajánlat közvetlenül releváns lesz a vásárló számára,
  3. érdemes előre átgondolni, mely cégek kampányai lehetnek valóban hasznosak, és csak azokat követni,
  4. továbbá figyelni kell a kuponok feltételeire: sok kedvezmény egyszeri, időhöz vagy termékkörhöz kötött, és gyakran nem vonható össze más akciókkal.

Tudatos vásárlással azonban a felhasználók optimalizálhatják az app‑advent nyújtotta lehetőségeket, és akár valódi megtakarítást is realizálhatnak.

Digitális advent – trend vagy túlzás?

Az adventi kuponhullámok 2025-ben már egyre inkább a hazai kereskedelem részévé válnak. A Rossmann, Müller és telekommunikációs szolgáltatók példája jól mutatja, hogy a digitális térben is erős a verseny a vásárlói figyelemért.

Az app‑advent nem csupán impulzív vásárlói ösztönző, hanem a cégek számára is stratégiai eszköz, mert ügyfélhűséget, forgalmat és értékes adatokat biztosít, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez sem garantálja a jelentős megtakarítást vagy a tényleges értéket. A tudatos vásárlók képesek elkülöníteni azokat az ajánlatokat, amelyek valódi hasznot hoznak, a pusztán marketingcélú kedvezményektől.

Aki végigköveti a 24 napos adventi kampányt, akár nyereményhez, kedvezményhez vagy kedvező árú vásárláshoz is juthat, de a cél továbbra is a tudatos, érték alapú döntéshozatal legyen.

