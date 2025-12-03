Egyre több hazai cég, köztük a Rossmann, a Müller és a Magyar Telekom, alkalmazásában indítanak adventi naptárakat, amelyek naponta kedvezményeket, kuponokat vagy meglepetéseket kínálnak a felhasználóknak. Ezek a karácsonyi digitális kampányok egyszerre ösztönzik a vásárlást és gyűjtenek értékes adatokat a fogyasztói szokásokról, miközben a felhasználók számára is potenciális megtakarítást jelenthetnek. Bár az egyes kedvezmények gyakran kis összegűek és korlátozott feltételekkel járnak, a 24 napos kampányok tömege jelentősen befolyásolhatja a forgalmat és a márkaimázst. Tudatos felhasználással azonban a digitális advent valódi értéket kínálhat a vásárlóknak.

Digitális karácsonyi meglepetések– hogyan pörög az app‑advent 2025-ben? / Fotó: Maria Moroz / Shutterstock

Néhány példa a teljesség igénye nélkül

A Rossmann mobilalkalmazása 2025-ben ismét elindította jól ismert „Adventi Kalendáriumát”: december 1–24. között minden nap egy nyitható ablakot kínál, amely mögött garantált kupon vagy kedvezmény található, így a rendszeresen figyelők napi bevásárlási kedvezményekhez juthatnak.

Nem csupán drogériák élnek a módszerrel: a Müller hivatalosan bejelentette „App Advent” kampányát, amely napi kuponokat kínál különböző termékkategóriákra – a háztartási cikkektől a parfümökön át a gyerekjátékokig.

Telekommunikációs szolgáltatók is bekapcsolódtak: a Magyar Telekom adventi ajánlatokkal és digitális naptárral ösztönzi ügyfeleit, a felhasználók ezzel akár komolyabb árengedményeket is találhatnak készülékekre vagy szolgáltatási csomagokra.

Lidl: az alkalmazásában decemberben digitális adventi naptárat működtet, ahol minden nap új ajánlat vagy kupon érhető el, a vásárlók így a hétköznapi bevásárlásokhoz is kedvezményeket kaphatnak.

Mi áll a háttérben? – karácsonyi marketing a digitális térben

Az app‑adventek gyorsan terjednek, mert hatékony eszköz a karácsonyi vásárlási hullám előtt:

fenntartják a vásárlói érdeklődést,

aktivizálják a felhasználókat,

és értékes adatokat szolgáltatnak a cégeknek — például vásárlási szokásokról és preferenciákról.

Egyenként a kedvezmények nem feltétlenül jelentősek, de tömegük már

jelentősen befolyásolhatja a forgalmat, a készletkiárusítást és a márkaépítést.

A digitális lebonyolítás gyors, nem igényel fizikai boltba látogatást, és a napi „meglepetés” mechanizmusa érzelmi impulzust vált ki: a kíváncsiság és az aznapi kedvezmény érzete növeli a felhasználói aktivitást.