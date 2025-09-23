Hamarosan itt a vége a repülővel utazók rémálmának: eltörölnek egy korlátozást

A repülőtereken érvényes folyadékszabály arra vonatkozik, hogy aeroszolt, italt, fogkrémet, krémet, kenőcsöt, illetve gélt – legfeljebb 100 milliliteres kiszerelésben, maximum 1 liter űrtartalmú, átlátszó műanyag zacskóban szabad csak felvinni a kézipoggyászban az utastérbe. Folyadékot 100 milliliternél nagyobb kiszerelésben pedig kizárólag a feladott poggyászban lehet szállítani. Azonban most, a fejlett szkennerek és új technológiai megoldások révén ez a helyzet változni látszik, lehetővé téve, hogy az utasok rugalmasabban kezeljék a folyadékaikat, miközben a biztonság továbbra is garantált marad.
Ezek az eszközök nagy felbontású 3D-s képeket készítenek a kézipoggyászról, és a mesterséges intelligenciának köszönhetően még a nagy mennyiségű folyadékot is megbízhatóan képesek elemezni. Az Európai Bizottság ezért úgy határozott, hogy az új technológiára átálló repülőterek akár már 2026-tól eltekinthetnek a 100 milliliteres szabálytól.
Az egyetlen bökkenő, hogy jelenleg csak néhány európai repülőtér rendelkezik ilyen csúcstechnológiás berendezéssel, köztük Berlin, München, Milánó, Róma, Birmingham és Edinburgh.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
