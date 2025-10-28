Deviza
Musk minimum 1 milliárd dolláros fizetésért marad elkötelezett a Tesla mellett – az apróért nem hajol le a zseni, akár távozhat is

Elon Musk jövője kérdésessé vált a Teslánál. A vállalat a hírek szerint mindörökre elveszítheti Elon Muskot, ha a részvényesek nem hagyják jóvá számára az egymilliárd dolláros fizetési csomagot.
VG
2025.10.28, 14:46

A Fox Business számolt be róla, hogy Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke egy, a befektetőknek küldött levélben figyelmeztetett, hogy ha a november 6-i részvényesi szavazáson nem sikerül elfogadtatni a vezérigazgató fizetési kérelmét, abban az esetben Elon Musk valószínűleg távozni fog a vállalattól.

A szóban forgó fizetésemelés Elon Muskot a világ első dollárbilliomosává teheti
A szóban forgó fizetésemelés Elon Muskot a világ első dollárbilliomosává teheti / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A szóban forgó fizetésemelés Elon Muskot a világ első dollárbilliomosává teheti

A novemberi éves közgyűlés tehát kritikus lehet a cég jövőjét tekintve. A Tesla igazgatótanácsa még szeptemberben javasolta először Musk új kompenzációs tervét . A csomag potenciálisan egymilliárd dollár értékű lehet, ami minden idők legnagyobb vezetői fizetése lenne, feltéve, ha Elon Musk teljesíti az ambiciózus teljesítménycélokat.

Az igazgatótanács javaslata szerint Musk akár a Tesla részvényeinek mintegy 12 százalékát is megszerezhetné, ami körülbelül 1 milliárd dollár értékű lenne, ha az autógyártó tíz év alatt eléri a 8,5 milliárd dolláros piaci értéket. A vállalat jelenlegi piaci értéke éppen 1,4 milliárd dollár felett van. Ez azonban korántsem lehetetlen, legalábbis a vállalat vezetősége szerint.

A javaslat az igazgatótanács szerint a Tesla globális piacon betöltött szerepének megerősítését célozza. Robyn Denholm egy korábbi, a részvényeseknek címzett levélben úgy fogalmazott: „Elon Musk megtartása és ösztönzése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a Tesla elérje ezeket a célokat, és a történelem legértékesebb vállalatává váljon.” 

Ezúttal pedig azzal is kiegészítette a mondandóját, hogy „ha nem sikerül olyan környezetet kialakítanunk, amely ösztönzi Elont arra, hogy nagyszerű eredményeket érjen el egy méltányos teljesítményalapú fizetési rendszer révén, fennáll a kockázata, hogy lemond vezetői pozíciójáról, és a Tesla elveszítheti tehetségét és vízióját, amelyek alapvetőek voltak a rendkívüli részvényesi hozamok eléréséhez.”

Az új kompenzációs csomag, bár célja, hogy Elon Musk elkötelezett maradjon a Tesla iránt, nem korlátozza az üzletember tevékenységét más vállalatokban, sőt a politikában sem.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

