Deviza
EUR/HUF385,06 -0,08% USD/HUF331,46 -0,13% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,18 -0,34% RON/HUF75,64 -0,09% CZK/HUF15,85 -0,11% EUR/HUF385,06 -0,08% USD/HUF331,46 -0,13% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,18 -0,34% RON/HUF75,64 -0,09% CZK/HUF15,85 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 106,21 +1,18% MTELEKOM1 906 +0,31% MOL3 560 +1,85% OTP38 270 +1,36% RICHTER10 460 +1,05% OPUS546 -0,37% ANY8 100 +0,49% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 360 +0,37% BUMIX10 428 -0,1% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,87 +0,01% BUX122 106,21 +1,18% MTELEKOM1 906 +0,31% MOL3 560 +1,85% OTP38 270 +1,36% RICHTER10 460 +1,05% OPUS546 -0,37% ANY8 100 +0,49% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 360 +0,37% BUMIX10 428 -0,1% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,87 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
filmipar
sorozat
HBO

Káprázatos luxuskastélyban forog A Fehér Lótusz negyedik évada – képek

Újabb szezonjához érkezett az HBO sikersorozata. Hawaii és Olaszország után a harmadik évad forgatási helyszíne Thaiföld volt, a legtöbb jelenetet Bangkokban, Phuketben, illetve Ko Szamuj szigetén vették fel. A negyedik évadnak pedig nem más, mint egy lenyűgöző francia kastély ad helyet.
VG
2026.01.16, 12:39
Frissítve: 2026.01.16, 12:39

A produkció az utóbbi évek nagy sikere volt az HBO számára. Népszerűségéhez nemcsak a markáns színészgárda, de a lenyűgöző helyszínek is hozzájárultak. Antológiasorozat révén a szereplők és a helyszínek minden évadban változnak, a turisták aktuális csoportja azonban minden esetben a címbéli szállodalánc, a Fehér Lótusz valamelyik egységébe érkezik. Bár a szereplőválogatás még folyamatban van, a forgatás várhatóan már tavasszal elindul, a helyszín pedig már biztosra vehető: egy 14 hektárnyi jázminnal és ciprusfákkal tarkított területen fekszik a fenséges Chateau de La Messardiere, egy szó szerint palotából átalakított szálloda Saint-Tropez-ban. Itt forog majd a sorozat legtöbb jelenete.

Lélegzetelállító helyen forog majd a Fehér Lótusz negyedik évada. Fotó: Getty Images/AFP
Lélegzetelállító helyen forog majd a Fehér Lótusz negyedik évada / Fotó: Getty Images / AFP

Egy álomszerű Saint-Tropez-i szálloda lesz A Fehér Lótusz legújabb helyszíne

A hotel az ötcsillagos Airelles Collection része. A kastélyt a 19. században építették, és a 20. század elején alakították át luxusszállodává. Majdnem száz évvel később, 1989-ben az épület egy átfogó felújításon esett át, és ismét Saint-Tropez egyik legszebb kúriájává vált. A fényűző szálláshely jelenleg 86 szobával rendelkezik, és bárki számára foglalható, bár meglehetősen borsos áron. A főszezonban akad olyan nap, amikor 12 ezer dollárt (közel 4 millió forint) kérnek egy szobáért.

image
image
image

A Variety szerint a forgatáshoz egy párizsi szállodát és további ingatlanokat is használnak majd a Francia Riviérán. És úgy hírlik, hogy a cselekmény egy része a cannes-i filmfesztivál körül forog majd, noha a pontos részleteket még homály fedi.

További részletek és fotók a kastélyról az Origo oldalán láthatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu