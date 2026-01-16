Káprázatos luxuskastélyban forog A Fehér Lótusz negyedik évada – képek

A produkció az utóbbi évek nagy sikere volt az HBO számára. Népszerűségéhez nemcsak a markáns színészgárda, de a lenyűgöző helyszínek is hozzájárultak. Antológiasorozat révén a szereplők és a helyszínek minden évadban változnak, a turisták aktuális csoportja azonban minden esetben a címbéli szállodalánc, a Fehér Lótusz valamelyik egységébe érkezik. Bár a szereplőválogatás még folyamatban van, a forgatás várhatóan már tavasszal elindul, a helyszín pedig már biztosra vehető: egy 14 hektárnyi jázminnal és ciprusfákkal tarkított területen fekszik a fenséges Chateau de La Messardiere, egy szó szerint palotából átalakított szálloda Saint-Tropez-ban. Itt forog majd a sorozat legtöbb jelenete.

Lélegzetelállító helyen forog majd a Fehér Lótusz negyedik évada / Fotó: Getty Images / AFP

Egy álomszerű Saint-Tropez-i szálloda lesz A Fehér Lótusz legújabb helyszíne

A hotel az ötcsillagos Airelles Collection része. A kastélyt a 19. században építették, és a 20. század elején alakították át luxusszállodává. Majdnem száz évvel később, 1989-ben az épület egy átfogó felújításon esett át, és ismét Saint-Tropez egyik legszebb kúriájává vált. A fényűző szálláshely jelenleg 86 szobával rendelkezik, és bárki számára foglalható, bár meglehetősen borsos áron. A főszezonban akad olyan nap, amikor 12 ezer dollárt (közel 4 millió forint) kérnek egy szobáért.

A Variety szerint a forgatáshoz egy párizsi szállodát és további ingatlanokat is használnak majd a Francia Riviérán. És úgy hírlik, hogy a cselekmény egy része a cannes-i filmfesztivál körül forog majd, noha a pontos részleteket még homály fedi.

