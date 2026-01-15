Deviza
TripAdvisor
turizmus vendéglátás
Tripadvisor Traveller ' s Choice Awards

Kijött a friss rangsor: ezek a világ legjobb városai az egyéni utazók számára

A Tripadvisor, a világ legnagyobb utazási tanácsadó platformja évről évre több kategóriában is díjazza a legjobb utazási helyszíneket. Ez alapján mutatjuk, 2026-ban melyik a 10 legjobb úti cél mindazok számára, akik egyéni utazást terveznek.
VG
2026.01.15, 08:31

Noha bárhová el lehet menni egyedül, a "magányos" utazóknak mégis jól jöhet a TripAdvisor friss rangsora, amelyben sorra vették azokat a városokat, ahol a társ nélkül vakációzók várhatóan a legjobban érzik majd magukat. A weboldal idén is közzétette a Travellers’ Choice® Awards: Best of the Best Destinations díj nyerteseit. A Tripadvisor díjai hét alkategóriát ölelnek fel: Legnépszerűbb úti célok, Legfelkapott úti célok, Kulturális és Történelmi úti célok, Gasztrocélpontok, Nászutas úti célok, valamint az Egyéni utazások legjobb célpontjai.

Idén a Tripadvisor rangsorában Dublint lett a világ legjobb helye az egyéni utazók számára. Fotó: Schager / Shutterstock
 Idén a Tripadvisor rangsorában Dublint lett a világ legjobb helye az egyéni utazók számára. Fotó: Schager / Shutterstock

Idén a Tripadvisor rangsorában Dublint lett a világ legjobb helye az egyéni utazók számára

Az utazók kedvenc városait a Tripadvisor globális utazási közösségének 12 hónapnyi értékelései alapján rangsorolták. A rangsort az egyes helyszínekről szóló, a platformon található „vélemények minőségére és mennyiségére” alapozzák, beleértve azt is, hogy hány embernek van jó véleménye az ételekről, a tömegközlekedésről valamint az adott városban kínált tevékenységekről.

Mindezek alapján idén Dublint választották a világ legjobb helyének az egyéni utazók számára.

A TripAdvisor Dublint egy „barátságos hangulatú, kompakt városként” jellemezte, hozzátéve, hogy kis mérete ideálissá teszi a várost, akár a gyalogosan történő felfedezéshez. Ráadásul rengeteg látnivaló és tennivaló is akad a településen. Berlin, amelyet a TripAdvisor „tagadhatatlanul menő városként” jellemez, a második legjobb úti cél lett az egyedül utazók számára, főként az éjszakai élete miatt. London a harmadik helyen végzett. A platform Londonnal kapcsolatban a rengeteg nagyszerű programot és a jó közlekedést emelte ki.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a többi díjazott úti célt mindazok számára, akik egyéni utazást terveznek 2026-ban!

 

