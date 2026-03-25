Videó: Ukrajna felrobbantotta Oroszország egyik legfontosabb olajközpontját – lángokban áll az Uszty-Luga kikötő

Tűz ütött ki az oroszországi Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

Ukrajna felrobbantotta Oroszország egyik legfontosabb olajközpontját / Fotó: Energyintel.com

Az ukránok újból lecsaptak Oroszországban

A kikötőben keletkezett károk mértéke nem volt azonnal tisztázott. Az orosz Telegram-csatornákon közzétett, ellenőrizetlen videón lángok csaptak fel az éjszaka.

A terminált lezárták, a víztározók lángokban állnak.

Előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, a tüzet oltják. Az RBK hírportál szerint Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után.

A szentpétervári Pulkovo repülőtér forgalmát szerdára virradóra korlátozták. Viborgban károk keletkeztek egy lakóházban.

Drozgyenko kormányzó szerint a leningrádi régió légterében 56 ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy az éjszaka folyamán 389 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek az orosz légtérben. Moszkva, Kaluga, Jaroszlavl, Pszkov és Cserepovec repülőtereinek forgalmát a támadások megzavarták.

A határ menti Belgorod megyében Vjacseszlav Gladkov kormányzónak a Max üzenetküldőn kiadott közleménye szerint ukrán rakétacsapások jelentős károkat okoztak az energetikai létesítményekben. Fennakadások tapasztalhatók az áram- és a vízellátásban.

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta az orosz olajfinomítók és exportútvonalak elleni dróntámadásait, hogy gyengítse Oroszország hadigazdaságát.

A Finn-öbölben fekvő Uszty-Luga és Primorszk város vasárnap dróntámadások után kénytelenek volt felfüggeszteni az olaj- és nyersolajexportot, de hétfőn újraindították a rakodást – írja a TVP World.

💥 Russia: Ukrainian drones struck the Port of Ust-Luga on the Baltic Sea, 1,000km from Ukraine.

Novatek gas condensate processing complex is on fire.

The port exports 650,000 barrels of oil and 150,000 barrels of gas condensate per day. pic.twitter.com/wxeDDZasAU — Igor Sushko (@igorsushko) March 25, 2026