Állami heroin, öröklakás és bruttó nemzeti boldogság: begyűjtik az embereket az utcáról, mindenki automatikusan szervdonorrá válik

Ezek a lépések gyakran inkább tűnnek utópisztikus kísérletnek, mint működő szakpolitikának. A valóság azonban több esetben azt mutatja, hogy ezek az intézkedések nemcsak életképesek, hanem sokszor hatékonyabbak és olcsóbbak is, mint a hagyományos megoldások.

Finnország – állami intézkedések és megelőlegezett bizalom

Finnország példája jól mutatja, milyen eredményt hozhat egy ilyen szemléletváltás. A „Housing First” program szakít azzal a logikával, hogy a hajléktalanoknak előbb rendezniük kell az életüket a segítségért cserébe.

Ehelyett az állam azonnali lakhatást biztosít számukra, stabil környezetet teremtve.

Erre épülhet rá később a munkakeresés, a mentális támogatás vagy a függőségek kezelése. Az eredmény látványos: Finnország az egyetlen uniós ország, ahol tartósan csökken a hajléktalanság, miközben az állami kiadások is mérséklődnek a kevesebb sürgősségi és rendészeti beavatkozás miatt, hiszen a becslések szerint minden utcáról megmentett ember évi kb. 15 ezer euró megtakarítást jelent a szociális és egészségügyi rendszernek.

Svájc: feltétel nélküli heroinosztás (HAT-program)

Hasonlóan meghökkentő, mégis működő modell Svájcban született a kilencvenes évek drogkrízisére válaszul. Az úgynevezett heroinasszisztált kezelés során az állam ellenőrzött körülmények között biztosítja a szert a súlyos függőknek.

A cél nem a droghasználat ösztönzése, hanem a társadalmi károk minimalizálása volt.

A program hatására visszaesett a bűnözés, csökkent a túladagolások száma, és sok érintett vissza tudott térni a munkaerőpiacra. A társadalmi költségek így összességében alacsonyabbak lettek.

Ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy a programot kezdetben óriási politikai és társadalmi ellenállás övezte.

Csak azért maradhatott fenn, mert tudományos adatokkal bizonyították a hatékonyságát (pl. a HIV terjedésének megállítása), és ma is szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik.

Bhután: a bruttó nemzeti boldogság (GNH)

A gazdasági teljesítmény újragondolására Bhután kínál különleges példát. A kis himalájai ország nem a GDP-t tekinti a legfontosabb mutatónak, hanem a bruttó nemzeti boldogságot.

A döntéshozatal során a gazdasági növekedés mellett a környezetvédelem, a kulturális értékek és a társadalmi jólét is kulcsszerepet kap.

Ez a modell arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdasági fejlődés önmagában nem feltétlenül jelenti a társadalom tényleges jólétét.