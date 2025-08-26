Deviza
A nagy AI-sztori, indexkép
kilátás
Aczél Petra
mesterséges intelligencia
podcast

A nagy AI-sztori: Mi a MI? – Félreértések nyomában

Mit értünk ma mesterséges intelligencia alatt? Hol tartunk most, és hogyan folytatódik az MI története? A nagy AI-sztori legújabb adásában Rab Árpád digitáliskultúra-szakértővel és jövőkutatóval beszélgettünk arról, hogy hogyan alakul jelenleg a mesterséges intelligencia, nemcsak technológiai oldalról, hanem a felhasználók oldaláról is, valamint hogy mire számíthatunk a következő években. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikációkutató.
Gergely Máté
2025.08.26., 17:24
Fotó: VG

Azt már tudjuk, hogy mi a mesterséges intelligencia (MI) és hogy az átlagos felhasználó mire használja: részese lehet a munkavégzésnek, a háztartásnak, és akár a kreatív munkában is segíthet, arról viszont nem beszélünk eleget, hogy hogyan tekint erre a technológiára a Big Tech, és hogy milyen hatással van a felhasználókra, különösen az emberi gondolkodásra. A nagy AI-sztori első adásában Rab Árpád digitáliskultúra-szakértővel és jövőkutatóval beszélgettünk arról, hogy hogyan alakul jelenleg a mesterséges intelligencia története. Rab Árpáddal a podcast állandó szakmai vendége, Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikációkutató beszélget.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

„Alapvetően a társadalomnak 15 milliárd kicsi funkcionális mesterséges intelligenciára van szüksége, amiről tudjuk, hogy mit csinál – fűtést kezel, egy látássérültet átsegít az utcán stb. Az üzletnek kevés nagy mesterséges intelligenciára van szüksége, ami sok adatot gyűjt, és az életünk sok területébe beleszól. Ez a második, ami a társadalomnak károsabb” – mondta Rab Árpád. A jövőkutató szerint nem a mesterséges intelligencia tesz minket tönkre, hanem az, amit kihoznak belőle: fegyverek, és akár olyan emberek, akik másokat akarnak ezzel befolyásolni. Aczél Petra és Rab Árpád kitértek arra, hogy

egy technológiát önmagában nem lehet objektíven vizsgálni, szembe kell állítani valamivel: segíti-e az oktatást vagy az egészségügyi kutatásokat?

Aczél Petra azt is kiemelte, hogy akár jogi döntéshozatalban is nagy segítség lehet, mivel szélesebb adatbázisból tud dolgozni egy MI, mint az ember. 

Rab Árpád szerint az elmúlt száz évben az emberi gondolkodás sokkal jobban közelít a gépi gondolkodás felé, mint fordítva / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Aczél Petra elmondta, hogy önismerettel, nagyfokú tudatossággal megtanulhatjuk okosan használni a mesterséges intelligenciát, foglalkoznunk kell vele, és nem szabad arra alapozni, hogy „majd az iskolában megtanítják a gyerekeinknek, mert én nem értek hozzá”. Hozzáfűzte, hogy ebben a tudatosságban kell lennie egy olyan akaratnak, hogy az embernek a nehéz utat kell választania ahhoz, hogy fejlődjön. „Ha mindig afelé megyünk el, hogy ne legyen erőfeszítés, az baj lesz” – figyelmeztetett a kommunikációkutató.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Hányféle MI-ről beszélhetünk ma? (1:09)
  • Problémák és megoldások az MI-technológia körül (8:47)
  • Az MI következő három éve egyelőre homályos (11:47)
  • Hogyan befolyásolhatja az emberi gondolkodást az MI? (17:38)
  • Mi lenne, ha holnap arra ébrednének, hogy nincs MI? (24:39)

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

2 perc
Németország

Megtorpant a német export: a vámháború letörte a bizalmat – élelmiszeripar és fémgyártás a vesztesek között

Az Ifo felmérése szerint a friss amerikai vámok már most lehűtik a várakozásokat, különösen az élelmiszeriparban és a fémfeldolgozásban.
8 perc
súlycsökkentő gyógyszer

Súlycsökkentők piaca: átütő siker előtt az Eli Lilly kísérleti tablettája

Optimális esetben a Lilly tablettája jövőre elérhető lesz.
5 perc
Aczél Petra

A nagy AI-sztori: Mi a MI? – Félreértések nyomában

Az MI következő három éve még mindig homályos.

