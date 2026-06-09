A nagy AI-sztori: a művészi kreativitás még mindig az emberen múlik, nem az AI-on

Néhány évvel ezelőtt még sokan úgy gondolták, hogy a mesterséges intelligencia elsősorban az irodai munkát, az adminisztrációt vagy a programozást alakítja át. Ma már egyre világosabb, hogy a kreatív szakmák sem maradnak érintetlenek. Weiler Péter digitális művész szerint éppen az AI terjedése miatt kezd felértékelődni minden, amin látszik az ember jelenléte. A nagy AI-sztori állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A művész pályája különösen érdekes ebből a szempontból. Miközben már tizenévesen a digitális eszközök felé fordult, ma egyre többet fest hagyományos módon, olajjal és ecsettel. Nem azért, mert hátat fordított volna a technológiának, hanem mert azt látja: egyre többen keresik azt, amit egy algoritmus nem tud reprodukálni: a véletlent, a hibát, az ember nyomát.

Pedig Weiler Péter maga is aktívan használja az AI-t.

A Midjourney és az új képgeneráló rendszerek számára nem helyettesítik az alkotást, inkább új alkotótársakká váltak.

Nemegyszer előfordult, hogy egy hibásan generált részlet adott ötletet egy teljes sorozathoz. Egy alkalommal például egy graffitizett fal helyett egy graffitivel borított fát generált a rendszer. A „hiba” pedig egy olyan vizuális világot nyitott meg előtte, amelyre korábban nem is gondolt.

Weiler Péter szerint a pályakezdő művészek és tervezők között meglepően erős az AI elutasítása. Saját előadásain is találkozott olyan hallgatókkal, akik egyszerűen kivonultak a teremből, amikor a generatív AI került szóba. Szerinte azonban nem arról van szó, hogy ne értenék a technológiát. Éppen ellenkezőleg: sokszor jobban ismerik, mint az idősebb generáció.

A probléma inkább az, hogy attól tartanak, nem marad hely számukra a piacon.

A félelem nem teljesen alaptalan

A digitális alkotás bizonyos területein már most látható, hogy az AI gyorsabban és olcsóbban végez el olyan feladatokat, amelyek korábban emberek munkáját igényelték. Logótervezés, egyszerű grafikai munkák, tördelés vagy akár videós utómunka – ezeken a területeken valóban komoly átalakulás várható.