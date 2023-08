Bizakodók a halastókezelők: lesz elég hazai hal, csak meg kell fizetni

A víz mennyiségével tehát idén nem volt gondunk. A nyáron két nagyobb hőhullám volt, az egyik júliusban, a másik az elmúlt tíz napban. Pár napig annyira felmelegedett a tó hőmérséklete – közel 30 fokosra –, hogy a halak csak pipáltak a vízben. Ilyenkor kevesebb az oxigén a vízben, és a halak táplálkozása is visszaesik. Az is szerencse, hogy a takarmány ára is mérséklődött, így összességében átlagos halmennyiségre számítunk