Még egy pofon az inflációnak: még ebben a hónapban lisztáremelés jöhet

Meg fog mozdulni a jó minőségű búza, aminek az az oka, hogy a lengyeleknél és a németeknél is kevés étkezési minőségű kenyérgabona termett, így ők vevőként jelennek meg a magyar piacon – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Onnan jönnek a vevők Magyarországra, és az ezekre a piacokra kikerülő búzamennyiség már jelentős lehet – tette hozzá.

A jelenlegi lisztár mellett az olcsóbb újtermnésú búzával is veszteséges az őrlés

Fotó: Ladóczki Balázs / Nógrád Megyei Hírlap

Csak a jó minőségű, étkezési búzáért jelentkeznek a vevők, márpedig idén az 5,6 millió tonnás össztermésből csak 23-30 százalék lehet ilyen, a többi sajnos gyenge minőségű takarmánybúza. A friss árumérleg szerint mintegy 2,8 millió tonna búzának ki kellene mennie exportra.

Bár most élénkül az érdeklődés, augusztus-szeptemberre viszonylag kevés exportkötés született, és a kivitelt Lakatos Zoltán szerint a vagonhiány is fékezi. Októberben és novemberben viszont már komolyabb mértékben beindul az export, a kereskedők már elég sok búzát lekötöttek

– nyomatékosította.

Mint korábban már írtunk róla, az elmúlt években tapasztaltakkal ellentétben most kettéválik a piacon a minőségi és az úgynevezett euróbúza ára, és a kiemelkedő beltartalmú, úgynevezett

javító búzát 80 ezer forint körüli tonnánkénti áron is vásároltak a malmok, míg a takarmánybúza 60 ezer forintért sem nagyon kel el.

Lakatos Zoltán szerint most tájegységtől függően 70-80 ezer forint között van a jó étkezési búza ára. Sok függ attól, hogy a termésben milyen arányú az étkezési minőség, és ebben vannak különbségek az országrészek között: Zalában és Vasban például csak mintegy 15 százalék, míg Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyékben 55-60 százalékos is lehet az étkezési minőség aránya. A 80 ezer forintos tonnánkénti ár ugyanakkor jelenleg a csúcs azokon a területeken, ahol kevesebb étkezési minőség termett.

A lisztpiacon az év elejéhez képest – az árstop lététől, majd kivetetésétől függetlenül – megfeleződtek a malmok átadási árai, mégpedig úgy, hogy a korábban betárolt, a csúcson 135 ezer forint körüli áron vásárolt búzából őrölték a lisztet. A malomiparban sokan azt várták, hogy 60 ezer forint, vagy annál olcsóbb lesz az újtermésű étkezési búza, ezért megpróbáltak gyorsan szabadulni drágán betárolt készleteiktől, egymás alá ígérve – magyarázta Lakatos az árcsökkenés oktá..

Most viszont áremelés előtt áll a malomipar, ebben a hónapban, vagy október elején minden bizonnyal emelni fognak átadási áraikon – mondta, hozzátéve, hogy most mindenki a másikat nézi, mikor lépi meg az áremelést. Az átadási árak emelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy versenyezniük kell az ukrán liszttel is, de Lakatos Zoltán szerint 10-15 százalékos drágítás indokolt lenne, és a jelenlegi árakon továbbra is veszteséget termelnek.

Nehezíti a malmok helyzetét az ukrán liszt megjelenése, ami különösen a román piacon élezte ki versenyt. Az ukrán liszt ráadásul annyival olcsóbb, hogy azt a magyar áru jobb minősége már nem tudja kompenzálni, a 2021 előtti 150 ezer tonnás magyar lisztexport minimum lefeleződött. Némi reményt adhat, hogy az első félévihez képest nőtt a magyar liszt versenyképessége, már csak azért is, mert az olcsóbb búzából őrlik.